Redmi Note 13 Pro: Xiaomi bereitet neue Preis-Leistungs-Kracher vor

Was die Galaxy-A-Serie für Samsung ist, ist die Redmi-Note-Serie für Xiaomi. Es handelt sich um Mittelklasse-Smartphones, die eine starke Ausstattung bieten und zu attraktiven Preisen verkauft werden. Bereits jetzt kündigt sich die Redmi-Note-13-Serie mit zwei neuen Smartphones an. Das dürfte aber erst der Anfang sein.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro und 13 Pro+ aufgetaucht

Mit dem Redmi Note 13 Pro und 13 Pro+ sind die Speerspitzen der bezahlbaren Xiaomi-Smartphones bei der chinesischen Zulassungsbehörde TENAA aufgetaucht. Dort werden bereits erste Details enthüllt. Beide Smartphones sollen demnach mit dem 6,67-Zoll-Display weiterhin die gleiche Größe besitzen, sich aber im Prozessor unterscheiden. Ein Handy arbeitet mit 2,4 und das andere Modell mit 2,8 GHz. Das Pro+ bekommt natürlich den schnellsten Prozessor (Quelle: Gizmochina). Die Displays sollen mit bis zu 144 Hz arbeiten und eine flüssige Darstellung bieten.

Während das Redmi Note 13 Pro bis zu 16 GB RAM bieten soll, könnte Xiaomi beim Note 13 Pro+ mit bis zu 18 GB RAM noch einmal zulegen. Beide Smartphones sollen mit bis zu 1 TB internem Speicher angeboten werden. Das dürfte aber vermutlich nur für China gelten. In Deutschland gibt es die besten Konfigurationen gar nicht. Interessanterweise soll das Note 13 Pro mit einem größeren 5.180-mAh-Akku ausgestattet sein, das Note 13 Pro+ hingegen mit einem 5.000-mAh-Akku. Vermutlich lässt sich der kleinere Akku deutlich schneller laden. Das hat Xiaomi in der Vergangenheit auch schon so unterschieden.

Beide Smartphones sollen jeweils mit einer 200-MP-Kamera ausgestattet sein. Wie gut die Qualität im Vergleich zur bisherigen 200-MP-Kamera in der aktuellen Smartphone-Generation abschneidet, wird man abwarten müssen. Ob direkt Android 14 mit MIUI 15 zum Einsatz kommt, ist nicht bekannt.

Im Video zeigen wir euch die aktuelle Generation:

Wann kommen die neuen Redmi-Smartphones?

Erwartet wird die Präsentation der neuen Redmi-Note-13-Smartphones in China gegen Ende des Jahres. In Deutschland dürfte es dann wieder im 1. Quartal 2024 so weit sein. Xiaomi bringt dabei über eine längere Zeit neue Modelle auf den Markt, sodass auch danach noch neue Ausführungen erscheinen dürften.

