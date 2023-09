Xiaomi knöpft sich Samsung vor: Neues Smartphone bringt die Wende

Xiaomi bietet viele verschiedene Smartphones in den unterschiedlichsten Preisklassen an. Doch an einer Art hat sich das chinesische Unternehmen bisher nicht versucht. Genau da feiern Samsung, aber auch Huawei große Erfolge. Genau das will Xiaomi mit dem Mix Flip bald ändern.

Xiaomi Mix Flip in Entwicklung

Xiaomi bietet zwar wie Samsung, Huawei und andere Hersteller schon seit einigen Jahren Falt-Smartphones an. Das Unternehmen hat sich dabei aber auf ein Design versteift, während die Konkurrenz mehr Auswahl bietet. Xiaomi orientiert sich am Fold-Modell von Samsung, während Flip-Handys deutlich erfolgreicher sind. Und genau das soll sich bald ändern. Xiaomi soll nämlich mit dem Mix Flip eine Alternative zum Galaxy Z Flip 5 (Test) von Samsung planen. Die könnte wie folgt aussehen:

Das Xiaomi Mix Flip soll eine Alternative zum Samsung Galaxy Z Flip 5 werden. (Bildquelle: GSMChina

Genau wie viele der anderen Flip-Smartphones soll das Xiaomi Mix Flip über ein größeres Außendisplay verfügen. Das innere Display lässt sich zusammenfalten. Im Gegensatz zum Galaxy Z Flip 5 soll das Xiaomi-Handy über drei Kameras verfügen. Diese Tatsache könnte im Vergleich zur Konkurrenz ein großer Vorteil sein. Besonders wenn es sich um ein zusätzliches Zoom-Objektiv handelt.

Ansonsten sieht das Xiaomi Mix Flip einfach wie ein typisches Flip-Handy aus, das dem aktuellen Trend folgt. Es dürfte im Vergleich zum Mix Fold 3 erheblich günstiger und attraktiver werden.

Das Xiaomi Mix Fold 3 wurde gerade erst vorgestellt:

Xiaomi Mix Fold 3: Falt-Handy vorgestellt

Xiaomi Mix Flip nur für China?

Die Vorstellung des Xiaomi Mix Flip wird zusammen mit dem Xiaomi 14 und 14 Pro Ende des Jahres erwartet. Es könnte aber auch ein eigenes Event Anfang 2024 geben. Unklar ist, ob das Mix Flip den Weg auf die internationale Bühne findet. Das Mix Fold 3 wird nämlich nur in China verkauft. Und dort ist Huawei an der Spitze.

