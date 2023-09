Android 14: Google hat den Plan geändert

Google soll in letzter Minute den Zeitplan für den finalen Release von Android 14 geändert haben. Eigentlich sollte dieser jetzt schon stattfinden, wurde aber wirklich auf den letzten Drücker verschoben. Doch es gibt schon einen neuen Termin, an dem Android 14 erscheinen dürfte.

Android 14 kommt mit den neuen Pixel-8-Handys

Eigentlich sollte Google Android 14 in der finalen Version am 5. September 2023 veröffentlichen. Das wurde nicht nur von vielen Insidern, sondern auch Unternehmen erwartet. In letzter Minute soll sich Google aber dann doch dafür entschlossen haben, das neue Android-Betriebssystem zu verschieben. Das kommt deswegen so überraschend, weil laut dem immer gut informierten Mishaal Rahman sogar die Hersteller fest damit gerechnet haben, dass Android 14 am 5. September veröffentlicht wird. Immerhin haben diese auch eigene Zeitpläne und Beta-Tests am Laufen.

OnePlus hatte sogar schon den 25. September 2023 für den Release des eigenen Android-14-Updates angekündigt. Daraus wird nun nichts mehr, denn Google selbst soll sich für eine Verzögerung um einen ganzen Monat entschieden haben. Demnach soll die finale Version von Android 14 erst am 4. Oktober 2023 veröffentlicht werden. Am gleichen Tag werden auch die neuen Pixel-8-Smartphones vorgestellt.

Da die Entscheidung so spontan getroffen wurde, ist aktuell auch überhaupt noch nicht bekannt, wieso es zu der großen Verzögerung kommt. Es kam zwar zuvor schon bei monatlichen Updates zu einem späteren Rollout, doch da waren es immer nur einige Tage. Ein ganzer Monat ist schon sehr viel später.

Google hat sich noch nicht geäußert

Offiziell bestätigt ist das alles nicht von Google. Generell gibt das Unternehmen zu Android 14 nur einen groben Zeitplan an, ohne konkretes Datum, wann die neue Version wirklich erscheinen soll. Entsprechend war der 5. September auch nur ein Termin, der intern aufgetaucht, nun aber nicht eingehalten wurde. So oder so müssen alle Besitzer von Pixel-Handys, aber auch anderer Geräte, nun etwas länger auf Android 14 warten.