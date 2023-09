iPhone Ultra: 3D-Kamera für Vision Pro macht den Unterschied

Rund um ein mögliches Ultra-Modell des iPhones gibt es neue Gerüchte. Angeblich soll sich das iPhone Ultra mit besonderen 3D-Videos von bisherigen iPhones unterscheiden. Räumliche Fotos und Videos könnten für das Apple-Headeset Vision Pro erstellt werden.

Apple Facts

iPhone Ultra: 3D-Videos für Vision Pro?

Immer mal wieder gibt es Gerüchte zu einem möglichen iPhone Ultra, das vielleicht das bisherige Pro Max ablösen könnte. Bei der anstehenden Präsentation des iPhone 15 wird uns Apple zwar wohl nicht mit einem Ultra-Modell überraschen, doch vielleicht steht es im nächsten Jahr an – gemeinsam mit dem Apple-Headset Vision Pro.

Jetzt behauptet ein Leaker, ein Alleinstellungsmerkmal der Kamera des iPhone Ultra zu kennen (Quelle: MacRumors). Er geht davon aus, dass das Smartphone räumliche Fotos und Videos aufnehmen kann, genau wie das Vision Pro. Mit 3D-Videos könnte Apple versuchen, iPhone-Kunden vom Headset und umgekehrt zu überzeugen. Diese müssten dann nicht in jedem Fall das Headset aufsetzen, um immersive 3D-Inhalte dieser Art aufzuzeichnen.

Apple verspricht bei räumlichen Videos und Fotos des Vision Pro nicht weniger als „unglaubliche Tiefe“, die es erlaubt, „in einen Moment einzutauchen“. 3D-Inhalte würden Nutzer „zurück in die Vergangenheit“ zu ihren Lieblingsmomenten führen. Apple sieht die Funktion als so wichtig an, dass das Headset sogar über einen dedizierten Schalter für sie verfügt.

Im Video: Alle wichtigen Infos rund um das Apple Vision Pro.

Alle Details zu Apple Vision Pro Abonniere uns

auf YouTube

iPhone Ultra mit 3D-Videos: Weitere Hardware nötig

Falls sich Apple wirklich dazu entscheiden sollte, räumliche Videos und Fotos mit einem iPhone Ultra aufnehmen zu lassen, dann wird dazu auch neue Kamera-Hardware nötig sein. Die bestehende Kombination aus Hauptkamera neben Teleobjektiv, Ultraweitwinkel, LiDAR-Scanner und True-Tone-Blitz müsste um eine dreidimensionale Kamera erweitert werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.