Web.de Login: Kostenlos anmelden bei Web.de Freemail

© iStock / Getty Images Plus

Mit dem Web.de-Login könnt ihr euch in wenigen Klicks in euer E-Mail-Postfach bei Web.de anmelden und die kostenlosen Free-Mail-Dienstleistungen nutzen. Gebt einfach euren Benutzernamen und das Passwort ein und schon erhaltet ihr Zugriff auf euer E-Mail-Konto.

WEB.DE Facts

Zum Web.de Login

Am Smartphone könnt ihr die kostenlose Web.de-App benutzen. Dort müsst ihr euch lediglich einmal anmelden und habt dann alle E-Mails griffbereit. Die App gibt es gratis zum Download für Android-Smartphones und iPhones. Den Download gibt es hier:

Web.de-Login - bei Web.de-Free-Mail anmelden - So geht's

Der Login funktioniert nur mit ausgeschaltetem Adblocker. Wird ein Werbeblocker erkannt, müsst ihr zwangsweise ein Werbe-Video ansehen, bevor ihr auf eure E-Mails zugreifen könnt. Die Benutzeroberfläche von Web.de ist sehr übersichtlich gehalten. So loggt ihr euch bei Web.de im Browser ein:

Ruft zunächst die Adresse www.web.de in eurem Internet-Browser auf. Auf der Startseite findet ihr im mittleren Bereich und unterhalb des News-Blocks das Anmeldefenster. Gebt hier eure E-Mail-Adresse und das Passwort ein. Den Zusatz @web.de könnt ihr euch sparen, es wird lediglich der Nutzername benötigt,. Danach werdet ihr in euer E-Mail-Postfach weitergeleitet.

Falls es dabei Probleme gibt, solltet ihr zunächst checken ob ihr alles richtig eingegeben habt. Kontrolliert dabei vor allem Groß-und Kleinschreibung und stellt sicher, dass „Caps Lock“ nicht versehentlich aktiviert wurde. Außerdem kann es sein, dass bei Web.de derzeit Störungen vorliegen. Mehr Infos dazu findet ihr in diesem Artikel: Web.de down – was tun bei Störungen und Login-Problemen?

Wisst ihr euer Kennwort für den Web.de-Login nicht mehr? Das Passwort lässt sich schnell wiederherstellen.

In eurem Postfach seht ihr sofort auf der Startseite, ob neue E-Mails eingegangen sind. Über das Menü links erreicht ihr euer Archiv oder könnt eine neue Mail verfassen. Zudem gibt es hier den Zugriff auf verschiedene Zusatzdienste des E-Mail-Anbieters, etwa den Einstieg in den kostenpflichtigen „Premium“-Bereich, einen Überblick über Strom- & Gas-Tarife, die hauseigenen Mobilfunktarife und mehr. Weiterhin könnt ihr mit dem Login SMS verschicken und Kalenderdaten verwalten.

Apple Mail auf dem iPhone: 3 Tipps

Noch nicht registriert? So bekommt ihr ein kostenloses Web.de-Free-Mail-Konto

Wenn ihr noch nicht bei Web.de registriert seid, müsst ihr euch zunächst einmalig mit euren persönlichen Daten anmelden, um Web.de-Free-Mail nutzen zu können. So geht's:

Jetzt kostenlos bei Web.de-Free-Mail registrieren

Klickt beim Web.de Login auf den kleinen Schriftzug „Kostenlos registrieren!“. Wählt links die werbefinanzierte Version, um ein kostenloses E-Mail-Postfach zu öffnen. Alternativ könnt ihr eine kostenpflichtige Option buchen, bei der keine Werbung von Web.de an euch verschickt wird. Zusätzlich gibt es einige weitere Features wie einen erweiterten Online-Speicher. Die Abo-Optionen können jederzeit zum Ablauf eines gebuchten Zeitraums gekündigt werden. Im nächsten Fenster gebt ihr eure persönlichen Daten und die Anschrift ein. Anschließend wählt ihr eine E-Mail-Adresse: Gebt eure Wunsch-E-Mail-Adresse in das Fenster ein und klickt auf den Button „Prüfen“, um zu checken, ob der Benutzername und somit die E-Mail-Adresse noch verfügbar ist. Danach müsst ihr noch ein Passwort für den Web.de-Login festlegen. Tipps dazu findet ihr in diesem Artikel: Sicheres Passwort - Die besten Tipps und Merkhilfen. Optional habt ihr außerdem noch die Möglichkeit eine alternative E-Mail-Adresse und eine Handynummer bei Web.de zu hinterlegen. An diese Nummer könnt ihr euch das Passwort senden lassen, falls ihr es mal vergesst.

Wenn ihr mit allen Eingaben fertig seid, bestätigt ihr die Geschäftsbedingungen von Web.de, indem ihr auf den Button „Ich stimme zu. Jetzt E-Mail-Konto anlegen“ klickt. Im Anschluss wird euer kostenloses Web.de-Free-Mail-Konto erstellt und ihr könnt euch in Zukunft wie oben beschrieben mit dem Web.de-Login anmelden.

Zum Web.de-Support

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.