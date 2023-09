Web.de: Ständig fehlgeschlagene Login-Versuche – was tun?

Nach dem Login in seinen Web.de-Account sieht man manchmal auf der Startseite in roter Schrift die Anzahl der „fehlgeschlagenen Login-Versuche“. Was kann man tun, wenn man ständig diese fehlerhaften Logins sieht, die man selbst nicht verursacht hat?

WEB.DE Facts

Ein Login-Fehler kommt zustande, wenn man das Passwort für den E-Mail-Account falsch eingegeben hat. Habt ihr euch selber verschrieben, ist die Anzeige nicht weiter schlimm. Anders sieht es aus, wenn ihr nichts dafür könnt.

Web.de: Was bedeutet „fehlgeschlagene Login-Versuche“ und was kann man dagegen tun?

Eine richtige Handhabe hat man gegen die Login-Versuche nicht. Vermutlich versucht ein Fremder, sich Zugang zu eurem Account zu verschaffen. Stellt ihr ständig diese Anzeige nach dem Login fest, solltet ihr Folgendes unternehmen:

Stellt sicher, dass euer Passwort einzigartig und sicher ist. Ansonsten solltet ihr es erneuern.

einzigartig und sicher ist. Ansonsten solltet ihr es erneuern. Vermutlich sind eure Zugangsdaten von Hackern gestohlen worden, die jetzt versuchen, sich Zugang zu eurem E-Mail-Postfach zu verschaffen.

Auf dieser Seite könnt ihr überprüfen, ob eure Daten in der Vergangenheit bei einem Datenklau enthalten waren.

Richtet die Zwei-Faktor-Authentifizierung für den E-Mail-Account ein. Damit sichert ihr den Zugang zusätzlich ab. Man braucht dann also neben dem Passwort noch einen zusätzlichen Sicherheits-Code, der sich über eine OTP-App erstellen lässt.

erstellen lässt. Den Schutz für euren Account könnt ihr über diesen Link bei Web.de einrichten.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen kann es passieren, dass der Zugang zu eurem E-Mail-Postfach nach zu vielen missglückten Anmelde-Versuchen gesperrt wird. Was man in dem Fall tun kann, lest ihr hier: Aus Sicherheitsgründen kann es passieren, dass der Zugang zu eurem E-Mail-Postfach nach zu vielen missglückten Anmelde-Versuchen gesperrt wird. Was man in dem Fall tun kann, lest ihr hier: Web.de-Konto gesperrt – was tun?

Web.de: Fehlgeschlagene Login-Versuche verhindern

Sollte die Meldung nur selten erscheinen, müssen dahinter nicht gleich Betrüger stecken. Möglicherweise hat auch jemand einen ähnlichen Benutzernamen wie ihr und verschreibt sich hin und wieder bei der Eingabe seiner Daten. Das ist vor allem wahrscheinlich, wenn ihr eine E-Mail-Adresse ohne Ziffern habt, ein anderer jedoch mit (Beispiel hansmeyer vs. hansmeyer68) und Sonder- (Beispiel raisedfist_ vs. raisedfist) oder Satzzeichen enthalten sind (hans.meyer vs. hans-meyer).

Falls die Anmelde-Fehler nicht abnehmen, solltet ihr überlegen, sicherheitshalber ein komplett neues E-Mail-Konto anzulegen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.