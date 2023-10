Web.de: Passwort ändern – so geht es (auch ohne Login)

Habt ihr einen E-Mail-Postfach bei Web.de, solltet ihr dort regelmäßig das Passwort ändern. Das geht schnell und einfach im Kundenkonto.

Vor allem, wenn euer Kennwort auf der Seite „Haveibeenpwned?“ auftaucht, solltet ihr es schnellstmöglich ändern. Dann ist euer Zugang in die Hände Krimineller geraten. Wie kann man das Passwort bei Web.de ändern?

Web.de: Passwort ändern

Das neue Kennwort lässt sich im Kunden-Konto anlegen. In der Web.de-App auf dem Android-Smartphone oder iPhone geht das nicht. Auch auf dem Handy müsst ihr euch also im Browser in euren Web.de-Account einloggen. Geht dann so vor:

Loggt euch bei Web.de ein. Wählt links in der Seitenleiste die Option „Passwort/Konto“ aus. Gegebenenfalls müsst ihr etwas nach unten scrollen, um sie zu finden. Hier findet unterhalb der Überschrift „Häufig gesucht“ die Option „Passwort ändern“. Einmal ausgewählt, könnt ihr in dem Menü ein neues Passwort eingeben. Zur Sicherheit und um zu vermeiden, dass ihr das Kennwort falsch eingebt, müsst ihr es zwei Mal eintragen. Bestätigt die Eingabe mit „Speichern“.

An anderer Stelle gibt es Tipps, worauf ihr bei einem sicheren Passwort achten solltet.

Alternativ steuert ihr das Web.de-Kundencenter über diesen Link an. Hier findet links den Bereich „Login & Sicherheit“. Klickt auf den Eintrag im Menü. Auf der nächsten Seite seht ihr den Bereich „Passwort“. Hier erfahrt ihr zum einen, wann das Passwort das letzte Mal geändert wurde und zum anderen könnt ihr über den Button „Passwort ändern“ ein neues Kennwort auswählen.

Danach wird die Änderung sofort übernommen. Euer Konto wird automatisch auf anderen Geräten ausgeloggt. Dort müsst ihr euch also mit den neuen Zugangsdaten wieder anmelden. Das gilt für die Web.de-App auf eurem Smartphone und auch wenn ihr euer E-Mail-Postfach in einer zusätzlichen Anwendung wie Outlook verwaltet.

Passwort ändern ohne Login?

Könnt ihr euch nicht anmelden, gibt es auch eine Möglichkeit, ein neues Passwort festzulegen:

Ruft dafür die Seite passwort.web.de auf. Gebt hier die E-Mail-Adresse ein, für die die Änderung durchgeführt werden soll. Zum Schutz vor Bots und automatisierten Abfragen müsst ihr darunter die Sicherheitsabfrage lösen. Wählt aus, wie ihr das Kennwort ändern wollt. Das geht entweder über eine alternative E-Mail-Adresse, die im Konto hinterlegt wurde, über eine Handynummer oder eine persönliche Identifizierung. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Kennwort zurückzusetzen. Habt ihr keine Möglichkeit, das Passwort über die vorgeschlagenen Wege zu ändern, kontaktiert den Web.de-Kundenservice für weitere Hilfe.

An anderer Stelle erklären wir euch, was ihr tun könnt, wenn ihr euer Passwort für den E-Mail-Account vergessen habt. Zudem erfahrt ihr, welche Optionen es gibt, wenn immer wieder fehlgeschlagene Anmeldeversuche in eurem Account angezeigt werden.

