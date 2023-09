Nummer 01632392681 ruft an: Übler Betrug mit Fake-Nummer

Wenn ihr von der Handynummer 01632392681 angerufen werdet, steckt dahinter ein Callcenter mit gefälschter Nummer. Der Anschluss existiert wirklich, aber kann nicht mit den Tätern in Verbindung gebracht werden. Die Betrugsmasche ist alt, aber lohnt offenbar immer noch den großen Aufwand.

Phishing: Was ist das? Angriffe erkennen und abwehren Facts

Die Rufnummer 01632392681 könnt ihr zwar zurückrufen, aber bekommt dann nur die Ansage, dass die Mailbox nicht zur Verfügung steht. Das passiert immer dann, wenn ein Strohmann eine Prepaid-SIM kauft, sie aktiviert, dann die Mailbox ausschaltet und sie in eine Schublade legt. Die Betrüger nutzen dann Call-ID-Spoofing, um euch die Fake-Nummer anzuzeigen. Eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur ist in so einem Fall sinnlos.

Anruf von 01632392681 – was steckt dahinter?

Auch wenn der Anruf von einer deutschen Handynummer kommt, steckt in Wirklichkeit ein Fstnetzanschluss dahinter. Diese Art der Rufnummernfälschung wird häufig von türkischen oder osteuropäischen Banden genutzt.

Die Anrufer kennen eure Basisdaten und versuchen nun, an eure IBAN zu kommen. Möglicherweise habt ihr bei einem Fake-Gewinnspiel mitgemacht oder die Daten wurden im Netz gestohlen.

Dazu erzählen sie euch die Geschichte, dass ihr bei einem Gewinnspiel einen Geldbetrag gewonnen habt, den sie euch überweisen wollen.

Außerdem habt ihr angeblich ein kostenloses Probeabo einer Zeitschrift gewonnen. Für die Zustellung wollen sie noch einmal eure „Daten abgleichen“.

Das bedeutet nichts anderes, als eine Verifizierung der gekauften Daten, um sie gewinnbringend weiterverkaufen zu können.

Das Zeitungsabo ist das eigentliche Ziel des Anrufs, denn es ist nicht kostenlos und die Beträge dafür werden von eurem Konto eingezogen.

Wenn ihr eure Daten nicht angeben wollt, wird einfach aufgelegt. Doch kurz darauf erfolgt ein neuer Anruf.

So blockiert ihr Spam-Nummern

Wollt ihr bei Android oder im iPhone eine Nummer blockieren, dann folgt diesen einfachen Schritten:

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.