Nummer 030407074406: Betrügerischer Telefonterror

Wer von der Telefonnummer 030407074406 angerufen wird, hat allen Grund zu einer Beschwerde. Die Masche dahinter kann teuer werden und sogar den Verlust eures aktuellen Stromtarifs bedeuten, weshalb ihr sehr vorsichtig antworten oder am besten sofort auflegen solltet.

Die Rufnummer 030407074406 existiert und bei einem Rückruf bekommt ihr eine Bandansage zu hören, die euch mit „dem nächsten freien Energieberater“ verbinden will. Ihr solltet euch im Falle eines Anrufs unbedingt bei der Bundesnetzagentur beschweren. Möglicherweise lohnt sich wegen des unerlaubten Werbeanrufs auch eine Online-Anzeige bei der Polizei.

Was wollen die Betrüger?

Die Anrufer geben sich als Energieberater aus und behaupten auf Nachfrage, dass ihr für so eine Beratung irgendwo eure Handynummer angegeben habt.

Neben eurer Nummer sind den Anrufern zumindest noch euer Name, eure Adresse und die E-Mail-Adresse bekannt. Angeblich hat man euch über die Strompreisanpassung bereits per E-Mail informiert.

Diese Daten wurden vermutlich gekauft. In Marketinggruppen bei Facebook kann man beispielsweise thematisch sortierte „Kundendaten“ kaufen.

Ziel des Anrufs ist, an eure IBAN, das Geburtsdatum und die Zählernummer zu kommen sowie die restlichen Daten zu bestätigen. Damit werden die Kriminellen in eurem Namen einen neuen Stromvertrag abschließen.

Die Anrufer können nicht sagen, woher sie die Daten haben.

Wenn ihr euch weigert, ihnen die geforderten Angaben zu machen, legen sie im harmlosesten Fall einfach auf. Einige Anrufer werden allerdings auch beleidigend.

Kurz darauf klingelt es jedoch schon wieder, denn die Betrüger geben nicht auf.

Diese Art der Anrufe ist illegal und einen Stromanbieterwechsel müsst ihr schriftlich bestätigen. Meist kommt in so einem Fall noch eine SMS hinterher, die ihr mit „Ja“ bestätigen sollt. So ein Vertrag lässt sich – auch mit Hilfe der Verbraucherzentrale – relativ einfach wieder rückgängig machen, aber trotzdem besteht die Gefahr, dass euer alter Stromanbieter euch nicht wieder zu den alten Konditionen aufnimmt.

So könnt ihr die Nummer 030407074406 blockieren

In wenigen Schritten könnt ihr jede Telefonnummer im Handy blockieren. Unser Video zeigt euch, wie das geht:

Im „Telefoniecenter“ könnt ihr online eine schwarze Liste führen, mit der sich Anrufer im Festnetz blockieren

Mit so einer Liste könnt ihr auch Telefonnummern in der Fritzbox blockieren. Ihr findet sie in den Router-Einstellungen.

