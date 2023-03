Bei Anrufen oder SMS mit der Ländervorwahl 0033 solltet ihr vorsichtig sein. In letzter Zeit häufen sich gefährliche Betrugsversuche von Telefonnummern, die mit dieser Vorwahl beginnen.

Die Vorwahl 0033 gehört zu Frankreich. In den wenigsten Fällen dürften Anrufe oder SMS aus diesem Land echt und berechtigt sein. Die meisten von euch haben nun einmal so gut wie keine Geschäftsbeziehungen dorthin. Aber immer häufiger gibt es Versuche mit einer SMS aus Frankreich an euer Geld und an Kontodaten verschiedener Banken oder anderer Dienste zu kommen. Zum Beispiel versuchen die Täter immer wieder mit einer gefälschten SMS aus Frankreich in euer Netflix-Konto einzudringen.

Gefährliche Nummern mit 0033-Vorwahl

Nummer Gefahr 0033624131896 SMS-Phishing: Netflix-Betrug, Täter wollen an Kreditkartendaten und Netflix-Zugänge kommen. 0033771441679 SMS: Netflix-Betrug, Täter wollen an Kreditkartendaten und Netflix-Zugänge kommen. 0033620896394 SMS: Angeblich „Deutsche Post“, wollen 2,99 € Zollgebühr und verschicken einen Link zu paket-postdeutsche.com. 0033784622762 SMS: Das Amazon-Konto wurde wegen verdächtiger Aktivitäten gesperrt. Link zu Betrugsseite. 0033778809616 SMS: Paket wartet auf Zustellung. Link zu Betrugsseite, auf der ein Trojaner installiert werden soll. 0033768832685 SMS: Paket angeblich unzustellbar. Link zu Betrugsseite 0033616077664 SMS: Probleme bei der Lieferung, Link zur inaktiven Betrugsseite parcels-delivery.com, um die Sendung wiederherzustellen. 0033622956618 Fake-SMS von DHL: Paket wird am Zoll blockiert. Link zur mittlerweile unregistrierten Domain dhl-status.com. 0033152369856 Anrufe – Grund unbekannt 0033658878683 SMS droht mit Deaktivierung des Amazon-Kontos. 0033970581597 Anruf: Die Person spricht Englisch mit starkem Akzent. Grund des Anrufs nicht zu verstehen.

Diese Nummern solltet ihr gleich blockieren und auf keinen Fall zurückrufen. Öffnet auch keine der Links in diesen SMS. Sie führen entweder zu Betrugsseiten, die Daten abgreifen oder wollen euch dazu bringen, eine App mit einem Trojaner zu installieren.

Vorwahl +33 / 0033 – Spam & Betrug unter dieser Nummer

Die Ländervorwahl 0033 beziehungsweise +33 gehört zu Frankreich.

Französische Mobilfunk-Nummern wie etwa die 0033624131896 oder 0033771441679 verschicken SMS nach Deutschland, die zum Beispiel mit einer angeblichen Netflix-Kontolöschung wegen Zahlungsverzug drohen oder etwa für ein DHL-Paket eine Zollzahlung verlangen.

Diese SMS enthalten dann Links zu täuschend echt nachgemachten Web-Seiten, auf denen man seine persönlichen Daten, Zugangsdaten und sogar Konto- und Kreditkartendaten angeben soll.

Einige Auffälligkeiten weisen darauf hin, dass die gefälschten Seiten tatsächlich aus Frankreich stammen. Beispielsweise enthalten HTML-Felder französische Bezeichnungen oder die Datumsformatierung ist französisch hinterlegt.

Die Verursacher bleiben allerdings anonym und die Server stehen meist in Russland oder China.

Wer dort seine Netflix-Zugangsdaten eingegeben hat, verliert unter Umständen nicht nur Geld, sondern auch noch den Zugriff auf sein Konto – der dann im Ausland günstig verkauft wird.

So blockiert ihr Nummern mit +33-Vorwahl

Um Anrufe und SMS in Android- und iPhone-Handys zu blockieren, folgt einfach der Anleitung im Kurzvideo:

Wollt ihr Telefonanrufe mit einer 0033-Vorwahl im Festnetz blockieren, dann öffnet das „Telefoniecenter“ der Telekom und tragt die Nummern in die Sperrliste ein. Wenn ihr dort als Nummer „0033*“ eintragt, werden alle Anrufe aus Frankreich gesperrt.

Ihr könnt solche Telefonnummern auch in der Fritzbox blockieren. Auch hier ist es möglich, mit „0033*“ das ganze Land zu sperren.

