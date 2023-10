Amazon gibt grünes Licht: Jubel bei Fans von „The Boys“

Jetzt ist es offiziell: Amazon Prime hat bestätigt, dass es eine zweite Staffel von Gen V geben wird. Der Ableger von The Boys wird erneut beim Streaming-Dienst von Amazon zu sehen sein. Einen festen Termin für den Start der zweiten Staffel der Superhelden-Serie gibt es allerdings noch nicht.

Gen V: Amazon kündigt zweite Staffel von The-Boys-Spin-Off an

Auf diese Ankündigung haben Fans von The Boys und Gen V gewartet: Bei einer einzigen Staffel Gen V wird es nicht bleiben, eine zweite ist in Arbeit und wird wieder beim Streaming-Dienst Amazon Prime zu sehen sein (Quelle: Gen V bei Twitter/X). Wann sie an den Start geht, hat Amazon allerdings noch nicht verraten. Möglicherweise beginnt die zweite Staffel nach der vierten Staffel von The Boys, die im Frühjahr 2024 erwartet wird.

Die Showrunner Michele Fazekas und Tara Butters freuen sich über die Verlängerung: „Die Autoren arbeiten bereits an der neuen Staffel – das zweite Jahr wird wild, mit all den Wendungen, dem Herz, der Satire und den explodierenden Genitalien, die man von der Serie erwartet“ (Quelle: Variety).

Gen V spielt an der Godolkin University und zeigt, dass nicht alle Superhelden von Anfang an böse sind. Die erste Staffel hat sich in über 130 Ländern zum Nummer-1-Hit auf Prime Video entwickelt und ist die bisher erfolgreichste neue Originalserie auf der Plattform.

Die Godolkin University, eine Hochschule für Superhelden, ist bereits aus The Boys bekannt. Als die Gruppe junger Studenten herausfindet, dass an der Uni etwas Dunkles und Bedrohliches vor sich geht, werden sie auf eine harte Probe gestellt: Werden sie die Helden oder die Schurken ihrer eigenen Geschichte sein?

Hier der Trailer zur ersten Staffel von Gen V:

Gen V - Trailer Deutsch

Gen V: Schauspieler aus The Boys mit dabei

Die aus The Boys bekannten Schauspieler Jessie T. Usher, Colby Minifie, Claudia Doumit und P.J. Byrne sind auch bei Gen V dabei. Außerdem sind Clancy Brown und Jason Ritter in Gastrollen zu sehen.

