Amazon-Hit ungeschlagen: Jeder will diese Prime-Serie sehen

Zum zweiten Mal in Folge erobert diese Prime-Serie den ersten Platz in den US-amerikanischen Streaming-Charts: Noch immer ist „Gen V“ ein Mega-Hit für Amazon. Dabei schickte die Konkurrenz von Disney+ die Fortsetzung eines nicht minder erfolgreichen Titels ins Rennen. Wer nur musste sich dennoch Amazon geschlagen geben?

Zuletzt eroberte „Gen V“ aus dem Serienuniversum von „The Boys“ die Streaming-Charts in den USA. Mit dem zweiten Platz musste sich hingegen Ahsoka von Disney+ zufriedengeben. Auch diese Woche schlagen die Angriffe von Disney+ fehl.

Amazon verteidigt ersten Platz in den US-Streaming-Charts

„Gen V“ kann nämlich den ersten Platz verteidigen und dies, obwohl Disney+ die zweite Staffel von „Loki“ frisch an den Start bringt. Doch der ehemalige Schurke des Marvel Cinematic Universe und Gott des Schabernacks zaubert sich nur auf den zweiten Platz. Ein Sieg für Amazon Prime Video und somit eine kleine Enttäuschung für Disney+ (Quelle: Reelgood).

Amazon kann den ersten Platz gegen Disney+ erfolgreich verteidigen. (Bildquelle: Reelgood)

Mittlerweile zeigte Amazon bereits fünf Folgen von der Spin-off-Serie zu „The Boys“. In der derzeit laufenden ersten Staffel werden noch drei weitere Episoden erwartet. Deren Namen und Veröffentlichungsdaten sind uns schon bekannt. Wie bereits zuvor werden diese immer Freitags veröffentlicht, konkret:

Episode 6 (Jumanji) am 20. Oktober 2023

Episode 7 (Sick) am 27. Oktober 2023

Episode 8 (Guardians of Godolkin) am 3. November 2023

Wer also den Start von „Gen V“ verpasst hat, der kann die ersten fünf Episoden direkt hintereinander bei Amazon Prime Video schauen. Prime-Mitglied muss man aber schon sein, handelt es sich doch um eine exklusive Prime-Serie (bei Amazon Prime Video sehen).

Kann sich sehen lassen:

Gen V - Trailer Deutsch

Inhalt, Bild und Ton in bester Qualität

Zum Inhalt nur so viel vorab: Wir begleiten eine Gruppe von angehenden Superhelden an der „Godolkin University School of Crimefighting“. Wer „The Boys“ kennt, der weiß, dass diese Welt der Superhelden aber alles andere als die ist, die man vielleicht von Marvel und Co. kennt. Dazu passt, dass diese Superhelden-Schule ein ganz finsteres Geheimnis vor den Augen der Welt verbirgt.

Den Zuschauern und Kritikern gefällt „Gen V“ in jedem Fall schon mal. Eine gegenwärtige IMDb-Bewertung von 8,0 ist richtig toll. Nicht zu sprechen vom überwältigenden Kritikervotum von 97 Prozent bei Rotten Tomatoes.

Gut zu wissen: Da es sich um eine Originalserie von Amazon Prime Video handelt, steht „Gen V“ auch in höchster Bild- und Tonqualität zur Verfügung. Heißt 4K-Video (Ultra HD) und HDR sind selbstverständlich.

