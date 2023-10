Spotify: 13 Tricks für einen besseren Hörgenuss

© Bildquelle: GIGA 5 / 14

Je nachdem, ob man unterwegs Datenvolumen sparen will oder Musik so gut wie möglich anhören will, lässt sich die Wiedergabequalität in Spotify ändern. Steuert dafür die Einstellungen an und scrollt herunter bis zum Abschnitt „Audioqualität“. Dort könnt ihr die Qualitätsstufen getrennt für die Wiedergabe im WLAN und in mobilen Daten ändern. Für unterwegs könnt ihr zusätzlich die automatische Qualitätsanpassung auswählen, die sich nach der Stärke der aktuellen Internetverbindung richtet.