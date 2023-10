Mehr geht 2024 nicht: Legales 2.000-Watt-Balkonkraftwerk günstiger zu haben

In Deutschland werden ab 2024 neue Regeln für Balkonkraftwerke eingeführt. Die Solarmodule können dann eine Leistung von bis zu 2.000 Watt besitzen. Passend dazu gibt es jetzt ein Set im Angebot, welches diese neue Grenze maximal auslastet.

Balkonkraftwerk mit 2.000 Watt für knapp über 900 Euro

Wenn ihr euch kein normales Balkonkraftwerk mit den typischen 800 Watt kaufen wollt, dann könnte das 2.000-Watt-Balkonkraftwerk etwas für euch sein. Es kommt mit vier 500-Watt-Solarmodulen und einem 1.600-Watt-Wechselrichter von Hoymiles, der auf 600 oder 800 Watt gedrosselt werden kann. So seid ihr jetzt mit 600-Watt-Ausgangsleistung oder 2024 mit 800-Watt-Ausgangsleistung legal unterwegs. Ihr bekommt direkt MC4-Solarkabel und die DTU dazu, sodass ihr auf den Wechselrichter per Handy oder PC zugreifen könnt. Aktuell müsst ihr dafür nur 879 Euro zuzüglich 39 Euro Versandkosten zahlen (bei eBay anschauen).

2000W Photovoltaik Balkonkraftwer<wbr/>k und Hoymiles 1600W Wechselrichter Mit DTU Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.10.2023 12:47 Uhr

Bei diesem Set ist wirklich alles dabei, was ihr braucht. Aufpassen müsst ihr nur beim Anschlusskabel. Dort ist ein Wielandstecker dabei. Wollt ihr eine normale Steckdose nutzen, müsst ihr ein anderes Kabel holen. Das gibt es bei Amazon schon für ab 18 Euro (bei Amazon anschauen).

Die riesigen und starken Solarmodule haben aber auch einen Nachteil. Sie sind zu groß, um sie an den Balkon zu hängen. So ein 2.000-Watt-Balkonkraftwerk ist also eher etwas für die Terrasse, einen Carport oder eine Grasfläche in der Nähe des Hauses. Das betrifft aktuell noch alle Solarmodule, die eine Fläche von zwei Quadratmeter übersteigen.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Lohnt sich so ein starkes Balkonkraftwerk überhaupt?

Es kommt immer darauf an, ob ihr die produzierte Energie auch wirklich ausnutzen könnt. Durch die vier Solarmodule könnt ihr den Sonnenverlauf über den ganzen Tag hinweg perfekt abdecken und so den ganzen Tag kostenlos Energie ins Hausnetz speisen. Der Hoymiles-Wechselrichter hat vier MPPT-Laderegler, sodass jedes Solarmodul einzeln angesprochen wird. Fällt keine Sonne drauf oder es wird verschattet, wirkt sich das nicht negativ auf die anderen Solarzellen aus. Habt ihr nicht so viel Platz, dann lohnt sich auch ein kleineres Balkonkraftwerk. Die gibt es schon für unter 400 Euro bei Amazon.

