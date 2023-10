Netflix legt kräftig an Abos zu: Vor allem zwei Serien geben den Ausschlag

Das Verbot von Account-Sharing, die Erhöhung der Preise und die Einführung von Werbung zahlen sich scheinbar aus für Streaming-Anbieter Netflix. Die Abo-Zahlen steigen.

In einem Brief an die eigenen Aktionäre präsentierte Streaming-Dienst Netflix die Zahlen für das dritte Quartal 2023 und die können sich sehen lassen. Besonders zwei Serien waren besonders populär.

Netflix nähert sich der viertel Million Abos

Laut dem Quartalsbericht sind die Abo-Zahlen allein in den letzten Monaten um 8,76. Damit steht Netflix zum Stand des 30. Septembers bei insgesamt 247,15 Millionen Abonnenten. (Quelle: Netflix).

Überraschenderweise zeigt sich der Werbetarif als beliebtes Preis-Modell. Im Vergleich zum vorangegangenen Quartal stieg die Nutzung dieses Tarifes um 70 Prozent. In Kombination mit dem Verbot von Account-Sharing und den steigenden Preisen ist Netflix ein Risiko eingegangen, das sich scheinbar bezahlt macht.

Netflix gab außerdem bekannt, im genannten Quartal Einnahmen in Summe 8,5 Milliarden US-Dollar erzielt zu haben. Das ist eine Steigerung von 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen rechnet auf für die kommenden Monate mit weiterhin steigenden Einnahmen.

„Reichtum, Macht und Ruhm.“

„Das Unternehmen, das sich all dies erkämpft hat, war Netflix.“ Im Brief an die Aktionäre werden zwei Serien besonders hervorgehoben. Die eine beginnt mit den gerade genannten Zitaten – sinngemäß zumindest. Die Adaption der beliebten Anime-Serie One Piece zeigte sich eine besonders erfolgreiche Produktion von Netflix. Eine zweite Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben und wenn das gut läuft, haben die Macher noch mehr große Pläne:

Die Drama-Serie Suits zählte ebenfalls zu den populärsten Angeboten im Netflix-Katalog des Sommers 2023. Mit weltweit 1 Milliarde geschauter Stunde ist die Anwalts-Serie ein neuer Netflix-Rekord. Kein Wunder also, dass ein Spin-off in Planung ist – Details gibt es dazu allerdings noch nicht.

