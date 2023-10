Essen gehen bei Netflix: Streaming-Anbieter stellt ganz neues Konzept vor

Netflix will ab 2025 mit eigenen Läden angreifen. Kunden können sich auf Themenwelten zu angesagten Serien freuen, inklusive Fanartikeln und thematisch inspiriertem Essen. Mit dem „Netflix House“ will der Streaming-Anbieter Einzelhandel, Live-Events und Gastronomie miteinander verbinden.

„Netflix House“: Streaming-Anbieter plant eigene Läden

Kaum hat Netflix seinen DVD-Verleih endgültig eingestellt, hat der Streaming-Anbieter schon die nächste Idee. Kunden sollen in physische Läden gelockt werden, um sich dort unter anderem mit Fanartikeln einzudecken. Zu den angesagtesten Netflix-Serien sollen Themenwelten mit passendem Essensangebot entstehen.

Die ersten beiden Läden sollen im kommenden Jahr in den USA eröffnet werden, danach ist eine weltweite Expansion geplant. Die Standorte sollen dauerhaft sein. Laut Josh Simon, dem Vizepräsidenten für Verbraucherprodukte des Unternehmens, sollen die Einnahmen vorerst nicht im Vordergrund stehen. Stattdessen sieht Netflix die Läden als neue Möglichkeit, die eigenen Streaming-Titel auf einzigartige Weise zu bewerben.

Ganz neu ist das Konzept für Netflix nicht. Bereits in den vergangenen Jahren hat Netflix in über 20 Städten weltweit temporäre Pop-up-Events angeboten. Dazu gehörten unter anderem „The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience“, ein Abend mit Drinks und Tanz, sowie ein Pop-up-Netflix-Store im Grove Shopping Center in Los Angeles.

Im Zuge des Erfolgs der Serie Stranger Things ging Netflix noch einen Schritt weiter. Hier wurden thematische Pop-up-Stores in Städten wie Paris, Las Vegas und Chicago getestet. Auch gibt es bei Walmart in den USA Eiscreme und Tiefkühlpizza mit Stranger-Things-Branding.

„Netflix House“: Standorte noch nicht bekannt

Wo genau die ersten dauerhaften Netflix Stores eröffnen werden, hat der Streaming-Anbieter noch nicht verraten. Netflix sei noch auf der Suche nach idealen Standorten, heißt es (Quelle: Bloomberg).

