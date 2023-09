One Piece: Zukunft auf Netflix ist gesichert und die Macher haben Großes vor

Es ist zwar keine sonderlich große Überraschung, aber für One-Piece-Fans trotzdem eine erfreuliche. Netflix kündigt an, die Live-Action-Adaption des beliebten Manga um eine 2. Staffel zu verlängern und gab auch einen kleinen Ausblick auf das kommende Abenteuer.

One Piece: Netflix kündigt 2. Staffel an

Die Netflix-Adaption des bekannten und beliebten Manga, beziehungsweise Anime, bekommt eine 2. Staffel. Nach dem Erfolg der Serie ist das keine große Überraschung, dennoch sind die Realverfilmungen von Anime bisher eher weniger gut angekommen, sodass auch über One Piece immer ein kleines Fragezeichen schwebte.

Netflix hätte es nicht offizieller machen können, denn die Ankündigung der 2. Staffel kam von One-Piece-Schöpfer Eiichirō Oda höchstselbst, der auch an der Produktion der Netflix-Serie beteiligt ist. Erwartungsgemäß in etwas eigentümlicher Art bedankte er sich bei den Fans via X und gab einen kleinen Ausblick auf Staffel 2:

Oda präsentiert eine Zeichnung von Chopper und verrät damit, dass der spätere Schiffsarzt in der 2. Staffel sein Debüt feiern wird. Da aktuell noch an den Drehbüchern geschrieben wird, dürfte der Release der 2. Staffel wohl Ende 2024, eher 2025 zu erwarten sein.

Produzenten haben Großes mit One Piece vor

In einem Interview mit Deadline erklärten die Produzenten der Netflix-Serie Marty Adelstein und Becky Clements, dass sie bereits mit sechs Staffeln planen. Damit sei aber nur die Hälfte der aktuell 1.080 Kapitel des Manga abgedeckt, laut Adelstein und Clements könnten sie sich sogar ganze zwölf Staffeln vorstellen. (Quelle: Deadline).

Für die 2. Staffel wurde mit Chopper bereits eine wichtige Station der Reise der Strohhut-Piraten genannt. Auf dem Weg zur Drumm Insel, auf der sie Chopper treffen, stehen aber noch einige weitere Begegnungen auf dem Plan.

Mögliche Stationen für Staffel 2 (Spoiler-Warnung!):

Loguetown: Treffen mit dem bereits angeteaserten Smoker und die Einführung von Dragon

Reverse Mountain: Treffen mit dem Wal La Boum, Einführung der Log-Ports und Miss Wednesday (Vivi)

Whiskey Peak: Einführung der Baroque Firma

Little Garden: Treffen mit den beiden Riesen Boogey und Woogey, Start der persönlichen Reise von Lysop

Drumm Island: Chopper wird Schiffsarzt und Ruffys Bruder Ace tritt in Erscheinung

Dort sollte auch eigentlich folgendes Geheimnis enthüllt werden:

Im Anschluss an die Drumm Insel steht dann der komplette und sehr lange Alabasta-Arc an. Das wäre zwar ein würdiger Höhepunkt für eine Staffelfinale, in Anbetracht der Geschehnisse die ihr gerade gelesen habt, wäre es allerdings auch sehr schwierig, all das in nur acht Folgen zu packen. Hier muss Netflix sehr gut aufpassen, wie sie die Inhalte der Vorlage umsetzen.