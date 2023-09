Pflichttermin für Prime-Mitglieder: Amazon zeigt neues Meisterwerk

Der Stoff galt bisher als nicht zu verfilmen beziehungsweise scheiterten die bisherigen Versuche eher kläglich und konnten nicht gänzlich überzeugen. 2021 änderte sich dies, denn „Dune“ von Denis Villeneuve gelingt, woran sogar Meister wie David Lynch einst scheiterten. Gibt es aktuell noch immer bei Amazon Prime Video zu sehen.

Amazon Prime Facts

Die Romanreihe von Frank Herbert galt bisher als unmöglich akkurat zu verfilmen. Zunächst wagte sich David Lynch im Jahr 1984 an „Dune“. Das Ergebnis war dann eher Durchschnitt (6,3 von maximal 10 Punkten bei der IMDb), hat aber dennoch viele Fans finden können. Die Mini-Serie von 2000 fürs TV war dann der zweite Versuch, verlief aber auch nicht besser.

Amazon Prime Video: „Dune“ von Denis Villeneuve verfügbar

Was konnte man also vom dritten Anlauf im Jahr 2021 erwarten? Das Ergebnis war dann umso überraschender und wirklich gut. Regisseur Denis Villeneuve gelingt mit seinem ersten von drei geplanten Dune-Teilen ein echter Hit. Sowohl bei den Kritikern als auch an den Kinokassen überzeugte der Science-Fiction-Film vor zwei Jahren.

Die Story? Ein Trailer sagt mehr als zig Worte:

Dune - Trailer Deutsch

Bei der IMDb gibt es 8 von 10 Punkten, bei Rotten Tomatoes 83 Prozent (Profis) und 90 Prozent (Zuschauer). Mit einem Einspielergebnis von über 400 Millionen US-Dollar weltweit war der Film am Ende auch finanziell erfolgreich. Nicht schlecht für ein solch eher schweres und anspruchsvolles Material. Bei der Oscarverleihung im darauffolgenden Jahr konnte „Dune“ an den Erfolg anknüpfen, denn mit 10 Nominierungen und sechs gewonnen Trophäen heimste der Film am Ende die meisten Auszeichnungen ein.

Wer den Film damals nicht im Kino sehen konnte, der bekommt bei Amazon Prime Video dazu Gelegenheit. „Dune“ ist dort nämlich bereits seit dem 26. März 2023 innerhalb der Streaming-Flatrate verfügbar (bei Amazon Prime Video ansehen). Sprich: Alle Prime-Mitglieder von Amazon können den Film nach wie vor ohne Aufpreis anschauen. Unserer Meinung nach ein absoluter Pflichttermin.

Fortsetzung 2024 im Kino

Gut zu wissen: Das offene Ende wird im zweiten Teil der Filmtrilogie aufgegriffen. „Dune: Teil 2“ so der bisherige Arbeitstitel, soll nach aktuellem Stand der Dinge am 15. März 2024 in die Kinos kommen. Bis dahin gönnt euch den ersten Teil bei Amazon Prime Video – es lohnt sich.