„Zom 100: Bucket List of the Dead“ ist der nächste Genie-Streich von „Alice in Borderland“- und „Hyde & Closer“-Mangaka Haro Asō. Wo ihr die Anime-Serie und den Real-Film im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Streamingdienste im Überblick Facts

Zombie 100 – Bucket List of the Dead Manga Band 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.08.2023 19:15 Uhr

Real-Film im Stream

Die Real-Verfilmung von „Zom 100: Bucket List of the Dead“ ist ein Netflix-Original und erscheint am 3. August 2023 exklusiv bei dem Streamingdienst. In den Hauptrollen spielen Eiji Akaso (Kamen Raidâ Birudo, Super Rich), Mai Shiraishi (Gekijouban Bad Boys J: Saigo ni mamorumono, Teppachi!) und Shuntarô Yanagi (Alice in Borderland, Tokyo Ghoul).

Zom 100: Bucket List of the Dead - Trailer OmeU

Anime-Serie im Stream (OV & Deutsch)

Die Anime-Adaption von „Zom 100“ sucht ihr bei Amazon Prime Video, Netflix & Co. dagegen vergeblich. Aktuell ist „Zom 100“ nur auf einem spezialisierten Anime-Streamingdienst zu finden.

In Deutschland ist die Serie am 9. Juli 2023 als OmU im Simulcast bei „Crunchyroll“ – seitdem erscheint wöchentlich eine neue Folge. Die deutsche Vertonung (GerDub) der aktuellen Folge erscheint 3 Wochen nach dem Release des Originals.

Die Serie gehört zum Premium-Content des Streamingdienstes, die ihr ab dem Fan-Abo (6,99 Euro im Monat) schauen könnt. Die ersten 3 Folgen könnt ihr auch kostenlos im Original mit Untertiteln anschauen.

Episodenliste

Folge Titel Premiere (OmU) Premiere (GerDub) 1 Akira of the Dead 9.7.2023 30.7.2023 2 Bucket List of the Dead 16.7.2023 6.8.2023 3 Best Friend of the Dead 23.7.2023 13.8.2023 4 Flight Attendant of the Dead 31.7.2023 20.8.2023 5 TBA 6.8.2023 27.8.2023 6 TBA 13.8.2023 3.9.2023 7 TBA 20.8.2023 10.9.2023 8 TBA 27.8.2023 17.9.2023 9 TBA 3.9.2023 24.9.2023 10 TBA 10.9.2023 1.10.2023 11 TBA 17.9.2023 8.10.2023 12 TBA 24.9.2023 15.10.2023

Worum es geht

Der junge Akira Tendo ist enthusiastisch: Er hat einen Job bei seiner Wunschfirma bekommen, die Kollegen sind freundlich und alles wirkt perfekt. Doch er muss schnell feststellen, dass sein Arbeitgeber ein Ausbeuter ist: Alle müssen Überstunden schieben, Urlaub zu nehmen ist verpönt und der schiere Leistungsdruck ist unerträglich. Zuletzt bricht auch noch Akiras letzter Strohhalm in der Firma weg, als er miterlebt, dass die junge Kollegin, in die er sich verliebt hat, die Geliebte des herrischen Chefs ist.

Nach drei Jahren in der Firma ist Akira komplett am Ende. Er überlegt zu kündigen – doch das erübrigt sich, als er eines Tages in der Zombie-Apokalypse aufwacht. Statt um sein Leben zu bangen, ist das für Akira aber eher ein Grund zur Freude und ein gefühlter Neubeginn seines Lebens. Er nimmt sich fest vor, eine Liste von 100 Dingen abzuarbeiten, die er noch erleben möchte, bevor er selbst zum Zombie werden kann.

Nur für Anime-Experten: Könnt ihr 99 Serien an nur einem Bild erkennen?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.