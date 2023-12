X-Men-Filmuniversum: Alle Filme & Serien + chronologische Reihenfolge

Im Jahr 2000 lief der erste „X-Men“-Film in den Kinos, kurz darauf wurde eine Trilogie draus, dann eine Hexalogie und dann ein eigenes Filmuniversum. Nach 13 Filmen (mit Spin-Offs) und verwirrenden Zeitlinien-Verstrickungen ist Schluss. Einen Überblick über die Filme, Serien und abgebrochenen Projekte findet ihr hier.

Ende und Anfang des „X-Men“-Filmuniversums

Die Heldentruppe hinter Professor Charles Xavier gehört eigentlich zum Comic-Repertoire des US-amerikanischen Comicverlags „Marvel“. Die Filmrechte lagen aber lange Zeit bei „21st Century Fox“. So bekamen die „X-Men“ ab 2000 ihre ganz eigene Filmreihe, welche nicht wie die „Avengers“ und „Guardians of the Galaxy“ zum Marvel Cinematic Universe (MCU) gehört.

Auch wenn die „X-Men“-Filmreihe viele Kontinuitäts-Fehler aufweist und weit weniger durchstrukturiert als das MCU oder DC Extended Universe wirkte, hat das Studio lange am Filmuniversum festgehalten und wollte die Reihe mit weiteren Spin-Offs, Prequels und Sequels ausbauen. Mit der Übernahme durch Disney endet das eigene Filmuniversum im Jahr 2020 aber.

Ein Abschied von Wolverine, Deadpool & Co. ist das jedoch nicht, stattdessen bekommen die Helden jetzt endlich ihren Platz im großen Marvel Cinematic Universe:

Die „X-Men“-Filmreihe

Insgesamt hat es das eigene „X-Men“-Filmuniversum auf 13 Filme geschafft. Die Filmreihe unterteilt sich dabei in die klassische Trilogie, die Wolverine-Trilogie, die vier Prequels und drei Spin-Offs. Wir haben euch alle Filme in dieser Tabelle zusammengefasst:

Film Typ Zeitlinie Release X-Men Klassische Trilogie A 2000 X-Men 2 Klassische Trilogie A 2003 X-Men: Der letzte Widerstand Klassische Trilogie A 2006 X-Men Origins: Wolverine Wolverine Trilogie A 2009 X-Men: Erste Entscheidung Prequel Tetralogie A+B 2011 Wolverine: Weg des Kriegers Wolverine Trilogie A 2013 X-Men Zukunft ist Vergangenheit Prequel Tetralogie A+B 2014 Deadpool Spin-Off B 2016 X-Men: Apocalypse Prequel Tetralogie B 2016 Logan – The Wolverine Wolverine Trilogie B 2017 Deadpool 2 Spin-Off B 2018 X-Men: Dark Phoenix Prequel Tetralogie B 2018 The New Mutants Spin-Off B 2020

Chronologisch & nach Zeitlinie sortiert

Die „X-Men“-Filmreihe hat sich in zwei verschiedene Zeitlinien aufgeteilt. Wir haben euch hier die alte Zeitlinie (A) und neue Zeitlinie (B) und ihre Überschneidungen in chronologischer Reihenfolge sortiert. Wobei es bei einigen Filmen Rück- oder Vorausblicke gibt oder die Handlung sich über verschiedene Jahrzehnte spannt, weswegen die Einteilung nicht immer präzise möglich ist.

A B X-Men Origins: Wolverine X-Men: Erste Entscheidung X-Men: Erste Entscheidung X-Men X-Men Z. ist V. (Vergangenheits-Szenen) X-Men 2 X-Men: Apocalypse X-Men: Der letzte Widerstand X-Men: Dark Phoenix Wolverine: Weg des Kriegers Deadpool Deadpool 2 The New Mutants X-Men Z. ist V. (Zukunfts-Szenen) X-Men Z. ist V. (Zukunfts-Szenen) Logan – The Wolverine

„X-Men“-Serien

Neben den 13 Filmen gehören auch die beiden Serien „Legion“ und „The Gifted“ zum ehemaligen „X-Men“-Filmuniversum.

Serie Staffeln Folgen Release Legion 3 27 2017–2019 The Gifted 2 29 2017–2019

Gecancelte Projekte des „X-Men“-Filmuniversum

Über die Zeit wurden einige Nebenprojekte zum „X-Men“-Filmuniversum gecancelt. Mit der Übernahme von „21st Century Fox“ durch Disney sind dann auch die letzten Projekte und damit das eigene Filmuniversum eingestellt – ab sofort geht es im Marvel Cinematic Universe weiter. Hier haben wir die verschiedenen Projekte aufgelistet, die über die Zeit abgebrochen wurden:

X-Men vs. Fantastic Four

X-Force

Gambit

The New Mutants 2 & 3

Alpha Flight and Exiles

X-23

Multiple Man

Kitty Pryde

Deadpool 3 (wird in abgewandelter Form im MCU fortgeführt)

