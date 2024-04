Netflix stößt Amazon vom Thron: Jeder will jetzt diesen Actionfilm sehen

Letzte Woche schaffte es Amazon Prime Video, sich die Krone der deutschen Streaming-Charts mit Road House unter den Nagel zu reißen – doch die Regentschaft hielt nur kurz an. Jetzt besteigt Netflix dank eines Newcomers den Thron, der erst vor ein paar Monaten im Kino lief.

The Equalizer 3 stürmt die deutschen Streaming-Charts

Road House erschien zwar erst vor wenigen Wochen auf Amazon Prime, scheint jedoch jetzt schon wieder Schnee von gestern zu sein. Das legen zumindest die neuen Streaming-Charts von JustWatch nahe. Während das Remake von Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle in der letzten Woche noch auf dem ersten Platz zu finden war, muss sich Amazon nun mit der Silbermedaille zufriedengeben.

Denn den Thron hat jetzt Netflix für sich gepachtet – und zwar dank The Equalizer 3 (Quelle: JustWatch). Der Actionstreifen mit Denzel Washington in der Hauptrolle ist seit dem 1. April 2024 auf Netflix verfügbar, nachdem er erst im Sommer 2023 in den deutschen Kinos lief.

In The Equalizer 3 gibt’s anderthalb Stunden lang brachiale Action, wie die ersten Szenen aus dem Trailer beweisen:

The Equalizer 3 | Offizieller Trailer

Für wen lohnt sich The Equalizer 3 auf Netflix?

Fans der ersten beiden Teile werden höchstwahrscheinlich auch mit dem dritten Auftritt von Robert McCall ihre Freude haben. Der Zuschauer-Score liegt bei Rotten Tomatoes aktuell bei phänomenalen 94 Prozent.

Action-Fans scheinen also auf ihre Kosten zu kommen, sollten jedoch keine großen Überraschungen erwarten. Die Story ist dünn und vorhersehbar, den Charakteren fehlt es an Tiefe. Dafür gibt es umso mehr brachiale Krach-Bumm-Action, solide Ballerszenen und Sequenzen, in denen Denzel Washington in der Rolle von Robert McCall fiese Gangster im Nahkampf binnen Sekundenbruchteilen auf die Matte schickt.

Wer also nach einem Film sucht, den er zusammen mit ein paar Freunden abends bei ein paar Flaschen Bier genießen kann, dürfte mit The Equalizer 3 auf Netflix gut beraten sein.