Gerade noch im Kino: Disney+ erfüllt einen echten Wunsch

Lange ist es nicht her, da lief der letzte Animationsfilm von Walt Disney noch im Kino. Da müsst ihr aber nicht mehr hin, denn mit der baldigen Streaming-Premiere von „Wish“ erfüllt Disney+ den Abonnenten jetzt im wahrsten Sinne des Wortes einen echten Wunsch. Wir verraten euch, wann es endlich losgeht.

Kein anderes Filmstudio kann so viel Erfahrung und so große Erfolge bei Animationsfilmen wie Disney vorweisen. Mit „Wish“ kam das jüngste Werk dieser Gattung erst Ende November 2023 in die hiesigen Kinos. Wer den Film sehen will, kann dies nun auch ab Mittwoch, den 3. April, direkt auf er heimischen Couch tun. Ab dann steht „Wish“ direkt bei Disney+ zum Abruf bereit (bei Disney+ ansehen).

„Wish“: Vom Kino zu Disney+ in nur 4 Monaten

Mit Extrakosten müssen Abonnentinnen und Abonnenten nicht rechnen, es genügt der reguläre Zugang zum Streaming-Dienst Disney+. Für Disney ist „Wish“ bereits der 62. abendfüllende Animationsfilm („Meisterwerke“-Reihe). Eine Geschichte, die 1937 mit „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ ihren legendären Anfang nahm.

Ganz so erfolgreich wie das Erstlingswerk war „Wish“ in den Kinos aber nicht. Bei Produktionskosten von schätzungsweise bis zu 200 Millionen US-Dollar konnte der Film bisher nur etwas über 254 Millionen US-Dollar wieder einspielen. Kein riesiger Hit, aber zumindest in Deutschland gingen dennoch über 2 Millionen Menschen in die Kinos – Glückwunsch.

Der Trailer gibt einen ersten Einblick in den Film:

Wish | Trailer deutsch

Und worum geht es denn überhaupt? Ein junges Mädchen (Asha) lebt im Reich der Wünsche. Dort äußert sie einen Wunsch, der einen „Stern“ vom Himmel holt. Das Abenteuer kann beginnen.

Hitziges Duell: Zuschauer vs. Filmkritiker

Klingt jetzt nicht gerade „griffig“, wie gut kam der mit viel Gesang gespickte Animationsfilm denn bei Kritikern und Zuschauern an? Der Blick hin zur IMDb ist zunächst ernüchternd – 5,6 Punkte sind eher schlecht, maximal unterer Durchschnitt. Ähnlich sehen dies über 200 professionelle Filmkritiker bei Rotten Tomatoes. Nur 48 Prozent fanden am Ende „Wish“ ansehnlich.

Ein Flop also? Die eigentlichen Zuschauer sehen dies dann doch etwas anders und sind zu 81 Prozent angetan. Ihr solltet „Wish“ besser eine Chance geben, zwar enttäuscht der „Wunschfilm“ die Kritiker, kann die Zuschauer dann aber doch noch mitreißen. Zusammenfassend liest sich dies so (übersetzt): „Wenn du auf der Suche nach einem wunderschön animierten Film mit lustigen Figuren und unvergesslichen Liedern bist, ist Wish genau das Richtige.“

So schlecht kann die Nummer 62 im großen Disney-Katalog also gar nicht sein. Davon überzeugen könnt ihr euch ab dem 3. April bei Disney+.

