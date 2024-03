Disney+ lässt die Katze aus dem Sack: Wer ein Abo hat, blickt auf den 7. Juni

Wer kannte ihn nicht? Den bekanntesten deutschen Modeschöpfer, der selbst zur Ikone wurde – Karl Lagerfeld. In dessen Rolle schlüpft ab Juni 2024 der bekannte deutsch-spanische Schauspieler Daniel Brühl bei Disney+. Kann dies funktionieren? Der erste Trailer gibt schon mal einen Vorgeschmack.

Als vor fünf Jahren Karl Lagerfeld starb, verlor die Welt nicht nur einen der einflussreichsten Modeschöpfer. Lagerfeld war ein echtes Multitalent und hatte stets den passenden Spruch auf Lager. Bequem war seine Meinung nie, oftmals kontrovers. Sein Leben filmreif. Dazu kommt es jetzt auch, denn bereits in wenigen Monaten könnt ihr eine Biografie in Form einer sechsteiligen Miniserie bei Disney+ sehen.

Ab 7. Juni auf Disney+: Brühl wird zu Lagerfeld

Jetzt verrät der Streaming-Anbieter endlich auch den Termin. Am Freitag, den 7. Juni 2024, werden mit einem Schlag alle 6 Episoden von „Becoming Karl Lagerfeld“ bei Disney+ veröffentlicht (Disney+ ansehen). Ein erster Trailer dazu wurde jetzt veröffentlicht:

Becoming Karl Lagerfeld - Trailer Deutsch

Ursprünglicher Arbeitstitel für die Serie war „Kaiser Karl“. Dieser geht auf die gleichnamige Biografie von Raphaelle Bacqué aus dem Jahre 2019 zurück, auf der auch die Serie basiert. Gespielt wird Lagerfeld von keinem Geringeren als Daniel Brühl. Der kennt sich mit Biografien aus, schlüpfte beispielsweise bereits 2013 in „Rush – Alles für den Sieg“ in die Rolle des Rennfahrers Niki Lauda.

Produziert wurde „Becoming Karl Lagerfeld“ aber nicht in Deutschland, sondern in Frankreich von Gaumont. Entsprechend wird in der Originalversion ganz authentisch französisch gesprochen, immerhin war Frankreich und Paris Lagerfelds Wahlheimat. Deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer können natürlich der synchronisierten Fassung lauschen.

In „Becoming Karl Lagerfeld“ wird aber nicht das ganze Leben des Modezars thematisiert, im Fokus steht konkret sein Aufstieg in der Pariser Haute Couture in den 70er-Jahren. Daher wohl auch der neue und finale Serientitel.

Auch etwas für Serien-Muffel

Mit einer Fortsetzung sollte man aber nicht direkt rechnen. „Becoming Karl Lagerfeld“ ist nämlich wie schon erwähnt, eine Mini-Serie, also ein abgeschlossener Film in Serienform. Daher dürften auch Menschen daran Gefallen finden, die sonst nichts mit TV-Serien am Hut haben.

Da die Serie noch nicht erschienen ist, gibt es natürlich auch keine IMDb-Bewertung oder ein Votum bei Rotten Tomatoes. Entsprechend muss man sich überraschen lassen. Unzweifelhaft ist aber in jedem Fall das schauspielerische Talent von Hauptdarsteller Daniel Brühl.

Der erhielt bisher unter anderem nicht nur den deutschen und europäischen Filmpreis, auch Nominierungen für den Golden Globe und für den BAFTA kann der in Barcelona geborene Mime aufweisen. Gute Voraussetzungen für „Becoming Karl Lagerfeld“ auf Disney+.

