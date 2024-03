Nur Schrott auf Netflix? Mit diesem Geheimtipp findet ihr echt gute Inhalte

Ihr legt für Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. viel Geld hin und findet doch noch Mist? Alle guten Inhalte habt ihr auch schon gesehen? Was also tun, wie das richtig gute Zeug finden? Mit meinem folgenden Geheimtipp sollte dies kein Problem mehr sein.

Allem voran Netflix schmeißt täglich neue Filme und Serien unters streamende Volk, aber auch die Konkurrenz von Amazon Prime Video, Disney+ und Co. stehen dem in nichts nach. Hinzu kommen noch die frei verfügbaren Angebote der öffentlich-rechtlichen Mediatheken von ARD, ZDF und deren Unterprogrammen. Wer sieht denn da noch durch und wie vermeidet man böse „Tretminen“, Inhalte die man sich getrost schenken kann?

Weg mit dem Schrott auf Netflix und Co: Einfach mit JustWatch sinnvoll filtern

Wenig hilfreich sind schon mal die Anbieter an sich, denn wirklich filtern kann man kaum und wenn dann nur sehr beschränkt. Amazon beispielsweise versteckt hier und da auch schon mal die Bewertungen der renommierten IMDb (Internationale Filmdatenbank) oder aber man findet sie nur auf dem zweiten Blick. Die anderen Mitspieler auf dem Feld bieten so etwas sogar überhaupt nicht an – es bleibt beim Chaos. Möchte man also nicht mitten im Film erst herausfinden, dass man sich soeben Mist anschaut, sollte man die Güte der Inhalte schon vorher bestimmen können.

JustWatch (hier als iPhone-App) bietet jede Menge Filtermöglichkeiten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn es doch nur eine Art Suchmaschine für Netflix und andere Streamingdienste geben würde, eine Suche, die auch die Qualität berücksichtigt. Erfreulicherweise gibt’s die tatsächlich und ich nutze sie schon eine ganze Weile. Ich spreche von „JustWatch“ – kann man als Webseite (Link) oder auch direkt als App für iPhone und Android verwenden (im App Store, im Google Play Store ansehen) Wer den Dienst noch nicht kennt, sollte ihn unbedingt mal ausprobieren, ein echter Geheimtipp.

Dieser kleine IMDb-Filter macht den Unterschied, Top oder Flop. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

JustWatch bildet die Kataloge nahezu sämtlicher Streamingdienste und der Mediatheken ab. Unter „Neu“ finden sich dann die Neuzugänge unter „Beliebt“ gibt’s am Ende das gesamte Angebot, welches man nach Lust und Laune filtern kann. Beispielsweise nach Inhaltsart (Film, Serie), Erscheinungsjahr, Genres, FSK-Freigabe und vieles mehr. Was uns hier vor allem interessiert ist die Filterung nach IMDb-Bewertung, nur Filme und Serien ab einem gewünschten Score werden dann überhaupt angezeigt. Und wie hilft uns dies dann die „Perlen“ zu finden? Ganz einfach, hierfür muss man den IMDb-Score verstehen und deuten können. Der ist ziemlich hilfreich, weil eine große Anzahl von Bewertungen, folglich ein sehr realistisches Bild der Filme und Serien wiedergibt.

Was bedeutet die IMDb-Bewertung?

Nach Jahren der „Übung“ und der Erfahrung komme ich aktuell auf folgende Einordnung der IMDb-Bewertung. Zur Erinnerung, maximal gibt’s 10 Punkte beziehungsweise Sterne. Doch die volle Punktzahl erreicht natürlich niemand, daher gilt:

Unter 5 Punkte: Absoluter Dreck, ja nicht anschauen.

Absoluter Dreck, ja nicht anschauen. 5 bis 6 Punkte: Untere Kategorie, wenn man sonst nichts zu tun hat, kann man gerne seine Zeit verschwenden.

Untere Kategorie, wenn man sonst nichts zu tun hat, kann man gerne seine Zeit verschwenden. 6,1 bis 6,9 Punkte: In Ordnung, kann man reinschauen. Man verpasst aber auch nichts, wenn man es nicht tut.

In Ordnung, kann man reinschauen. Man verpasst aber auch nichts, wenn man es nicht tut. 7 bis 7,9 Punkte: Ist schon ein guter Film beziehungsweise eine gute Serie. Da lohnt der Blick.

Ist schon ein guter Film beziehungsweise eine gute Serie. Da lohnt der Blick. Ab 8 Punkte aufwärts: Absolute Pflicht, muss und sollte man gesehen haben.

So kann man letztlich bequem alle Inhalte ausblenden, die einem nicht passen beziehungsweise den eigenen Qualitätsmaßstäben nicht standhalten. Für mich funktioniert diese Vorgehensweise perfekt, sicherlich könnt auch ihr davon in Zukunft profitieren. Kleiner Tipp noch: Ich arbeite mich von oben nach unten durch, lege also Anfangs den IMDb-Filter beispielsweise auf 8,0 und senke diesen dann langsam, wenn ich die guten Stücke schon alle gesehen habe.

Erwähnenswert: JustWatch ist an und für sich kostenlos. Wer jedoch noch mehr Filtermöglichkeiten benötigt und keine Werbung sehen will, der muss die kostenpflichtige Pro-Variante abonnieren. Um allein aber auf die beschriebene Art und Weise die echten Perlen bei Netflix und Co. zu finden, ist die Pro-Mitgliedschaft meiner Meinung nach aber nicht unbedingt notwendig.