Kommt „The Book of Boba Fett“ auf Blu-ray oder DVD?

Die Star-Wars-Serien gibt es bei Disney+ im Stream. Nutzer, die kein Streaming-Abo abschließen möchten und vor allem Sammler, wollen sich die Geschichten aber lieber in Blu-ray- oder DVD-Fassung in den Schrank stellen. Wie sieht es mit „The Book of Boba Fett“ aus. Kommt eine Blu-ray-Fassung?

The Book of Boba Fett auf Blu-ray oder DVD: So sieht es aus

Serien, die exklusiv bei Streaming-Diensten veröffentlicht werden, gibt es nur noch selten als Blu-ray-Fassung. Auch bei den Star-Wars-Produktionen von Disney+ haben es Sammler recht schwer. Reguläre Disc-Veröffentlichungen gibt es nicht. Bisher beschränkte man sich auf limitierte Releases, zum Beispiel bei „Obi Wan Kenobi“, „Andor“ oder den drei Staffeln zu „The Mandalorian“. Zu „The Book of Boba Fett“ ist bislang keine DVD- oder Blu-ray-Version erschienen. Das könnte sich aber bald ändern. Eine offizielle Bestätigung für eine Disc-Fassung gibt es noch nicht, allerdings melden bereits mehrere Fan-Seiten zu Star Wars, dass ein „4K UHD Blu-ray Steelbook“ erscheinen soll:

Die Gerüchte über einen Blu-ray-Release tauchten im Februar auf. Eine Quelle wurde jedoch nicht genannt. Auch ein Release-Datum wurde nicht erwähnt. Es ist lediglich die Rede von „soon“. Ob tatsächlich eine Blu-ray-Fassung erscheinen wird, ist also noch unsicher. Mit „Ahsoka“ (bei Amazon ansehen), „The Mandalorian“ und „Obi Wan Kenobi“ hat Disney+ aber Fans bereits glücklich gemacht, sodass auch zur Boba-Fett-Serie eine Veröffentlichung wahrscheinlich ist.

Star Wars: The Book of Boba Fett auf Disney+

Sollte das Steelbook erscheinen, empfehlen wir, schnell zuzuschlagen. Die bereits veröffentlichten Star-Wars-Serien waren nur kurzzeitig erhältlich, die Preise liegen bei einigen Produktionen mittlerweile auf Wiederverkaufsplattformen wie eBay im dreistelligen Bereich. Liegt der Neupreis für eine Staffel in der Regel bei rund 60 Euro, wollen Händler bei eBay im Fall von Andor etwa bereits fast 200 Euro (Andor bei eBay ansehen). Wollt ihr euch die Wartezeit bis zu einem möglichen neuen Release verkürzen, schaut hier die Star-Wars-Inhalte bei Disney+ an.

Worum geht es in The Book of Boba Fett?

The Book of Boba Fett ist eine Star Wars-Realserie, die Ende 2021 auf Disney+ gestartet ist. Im Mittelpunkt steht der legendäre Kopfgeldjäger Boba Fett, der zusammen mit der Söldnerin Fennec Shand das kriminelle Erbe von Jabba the Hutt auf Tatooine übernimmt. Die Serie erzählt, wie Boba sich seinen Platz als neuer Daimyo sichern will — zwischen alten Rivalen, neuen Feinden und den Gefahren der Wüste.