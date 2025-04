Sky Go: Kosten und Preise im Überblick

Sky Go öffnet euch die weite Welt der Filme, Serien und Live-Übertragungen im Stream per PC-Browser oder auf dem Smartphone und Tablet. Hier erfahrt ihr, wie hoch die Kosten für Sky Go aktuell sind.

In den Anfangstagen fielen für die Nutzung von Sky Go zusätzliche Kosten an. Mittlerweile bekommt man aber mit einem Sky-Abo den Zugang zu Sky Go kostenlos.

Sky Go: Das sind die Kosten

Grundsätzlich gilt: Sky Go ist für alle Sky-Abonnenten kostenlos enthalten. Wer also ein reguläres Sky-Abo besitzt, kann ohne zusätzliche Kosten Sky Go nutzen. Die Nutzung ist dabei an die Inhalte gebunden, die im gebuchten Paket enthalten sind. Ob Filme, Serien, Bundesliga oder Sport-Highlights — alle im Abo-Paket enthaltenen Inhalte lassen sich bequem unterwegs streamen.

Kann man Sky Go einzeln buchen?

Wichtig: Es gibt kein eigenständiges Sky Go-Abo. Wer ausschließlich Sky Go nutzen möchte, muss ein reguläres Sky-Paket buchen. Diese Pakete starten je nach Angebot und Umfang ab etwa 15 bis 30 Euro im Monat. Man kann Sky Go nicht kostenlos testen. Möchte man die Sky-Inhalte nur im Stream und nicht über einen TV-Anschluss sehen, bucht man stattdessen ein „WOW“-Paket. Bei WOW handelt es sich um den Streaming-Dienst von Sky, der unabhängig von den Pay-TV-Paketen läuft (mehr zu WOW).

Was ist der Unterschied zwischen Sky Go und Sky Go Plus?

Für mehr Flexibilität gibt es auch Sky Go Plus als kostenpflichtiges Upgrade für 5 Euro monatlich. Früher war der Zugang als „Sky Go Extra“ bekannt. Damit lassen sich Inhalte auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig nutzen und Downloads für die Offline-Nutzung anlegen.

Hier könnt ihr zusätzlich zum normalen Sky Go-Zugang verschiedene Zusatzfunktionen buchen. Der Aufpreis für Sky Go-Plus liegt bei 5 Euro monatlich. Mit der Erweiterung kann Sky Go gleichzeitig auf drei Geräten statt nur einem genutzt werden. Zudem kann man Filme, Serien und Sport-Events damit herunterladen und offline ansehen. Nutzer mit einem Plus-Account können zudem ein Programm von einem Gerät auf ein anderes übertragen, ohne die Wiedergabe von vorne starten zu müssen.

Der Zusatzservice kostet 5 Euro pro Monat und ist nur in Kombination mit einem bestehenden Sky-Abo buchbar.

Funktion Sky Go Sky Go Plus Anzahl gleichzeitiger Streams 1 Gerät bis zu 5 Geräte Download-Funktion ❌ ✅ Offline-Nutzung ❌ ✅ Nahtloser Gerätewechsel ❌ ✅ Kosten Im Sky-Abo enthalten +5 € pro Monat Eigenständiges Abo möglich ❌ ❌

Bei uns erfahrt ihr auch, was man über Sky Go-Hacks wissen sollte.

