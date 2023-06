Der Pay-TV-Sender „Sky“ hat mit „Sky Extra“ ein Treueprogramm für seine Kunden. Wie funktioniert das Angebot, wie kann man sich anmelden und welche Vorteile hat man?

Den Zugang zu „Sky Extra“ haben alle Kunden mit einem aktiven Sky-Abonnement. Je nachdem, wie lange man beim Anbieter bereits Kunde ist, bekommt man einen Status zugewiesen. Je höher dieser Status, umso mehr Vorteile gibt es.

„Sky Extra“: Was ist das und welche Stufen gibt es?

Das Treueproramm für Kunden des Pay-TV-Dienstes gibt es seit Mitte 2019. Damit hat man Zugriff auf verschieden Belohnungen und Vorteile. Dabei erhaltet ihr Vorteile, je nachdem wie lange ihr schon Kunde des Dienstes seid. Hierbei ist es für die Einstufung wichtig, dass euer Abo durchgehend besteht und nicht zwischendurch gekündigt wurde. Je länger ihr Sky nutzt, desto besser sind eure „Sky Extra“-Vorteile und Prämien. Die verschiedenen Klassen sind wie folgt unterteilt:

Treueprogramm-Stufe Mitgliedschaft (in Jahren) Bronze 0 – 2 Jahre, Neukunden Silber 3 – 5 Jahre Gold 6 – 9 Jahre Platin 10+ Jahre

Welche Vorteile gibt es in den verschiedenen Stufen?

Sky selbst führt an, dass man mit Sky Extra Zugriff auf „exklusive Service-Leistungen, neue Technologien und Produkte“ von Sky sowie Chancen auf einzigartige Erlebnisse bekommt, die mit der Zeit wechseln sollen. Unter anderem können sich Langzeitabonnenten auf folgende Inhalte freuen:

Besondere Konditionen und Angebote zu Sky-Produkten

Besondere Serviceleistungen

Teilnahme an wöchentlichen Gewinnspielen für Events und Erlebnisse wie VIP-Tickets für Sportveranstaltungen oder Filmpremieren

Zu den Vorteilen gehören zum Beispiel:

6 Monate Apple TV+ kostenlos

1 Jahr Discovery+ kostenlos

Wie sich die Prämien genau in den einzelnen Stufen unterscheiden, erklärt Sky allerdings nicht im Detail. Vermutlich wird man als treuer User an verschiedenen Gewinnspielen teilnehmen können und entsprechend des eigenen Rangs Angebote zu Vergünstigungen erhalten. Welche Prämien es genau gibt, sieht man im eigenen „Sky Extra“-Bereich (hier anmelden).

Bei „Sky Extra“ anmelden: Kosten & Teilnahme

Was kostet die Teilnahme?

Die Anmeldung und Teilnahme an dem Treueprogramm ist kostenlos. Sollten an einer Stelle zusätzliche Kosten für euch anfallen, werdet ihr darauf hingewiesen.

Wo kann ich mich bei Sky Extra anmelden?

Wenn ihr euch bei Sky Extra anmelden wollt, müsst ihr lediglich auf diese Sky-Extra-Seite gehen und euch dort mit eurer E-Mail-Adresse oder Kundennummer und der Sky-PIN einloggen. Dann bestätigt ihr nur noch, dass ihr die Treueangebote nutzen möchtet. Im Extra-Bereich verwaltet ihr eure Vorteile und werdet über neue Aktionen oder Prämien informiert. Informationen zu neuen Angeboten gibt es auch per E-Mail.

Wer sich neu bei dem Programm anmeldet, bekommt außerdem einen Film aus dem Sky-Store kostenlos. Das Willkommensgeschenk muss aber innerhalb von 3 Monaten eingelöst werden.

Wer kann an Sky Extra teilnehmen?

Aktuell können nur „vollwertige“ Vertragskunden mit einem regulären Sky-Abo in den Genuss der Vorteile kommen. Einige Sky-Nutzer von der Teilnahme ausgeschlossen. Dazu gehören unter anderem Kunden, die „nur“ ein Abonnement beim Sky-Streaming-Dienst „WOW“ und kein Pay-TV-Abonnement haben. Außerdem müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein und einen registrierten Wohnsitz in Deutschland haben. Der Sky-Vertrag darf noch nicht gekündigt sein, um die Sky-Extra-Vorteile in Anspruch zu nehmen.

Solltet ihr Fragen bezüglich eures Vertrages im Zusammenhang mit Sky Extra haben, könnt ihr auch die Sky-Hotline nutzen, um mit dem Kunden-Support zu sprechen. Hier bekommt ihr auch eine Auskunft zu euren spezifischen Konditionen. Wer keine Lust mehr auf die Treueaktionen hat, kann sich im Bereich „Mein Status“ auch wieder abmelden.

