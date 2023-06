Wer noch alle 89 Folgen dieser beliebten Serie bei Amazon Prime Video sehen will, der muss sich jetzt beeilen. Denn in weniger als 30 Tagen fliegen alle Staffeln von „Vikings“ aus der Flatrate raus.

Amazon Facts

Die kanadisch-irische, historische Dramaserie „Vikings“ lief zwischen 2013 und 2020 und konnte viele Fans gewinnen. Doch wer die Serie noch nicht kennt, der hat bei Amazon Prime Video nicht mehr allzu viel Zeit dafür.

Amazon verliert „Vikings“ in den kommenden Tagen

„Vikings“ taucht nämlich ganz frisch auf der ominösen Liste „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“ auf. Ein genaues Datum nennt Amazon nicht. Doch damit ist klar, dass die Serie noch im Laufe des Juni verschwindet. Wer also noch alle Episoden sehen möchte, der müsste wohl sofort anfangen und darf keine großen Pausen machen. Immerhin läuft jede Folge zwischen 43 und 52 Minuten (bei Amazon Prime Video ansehen).

Der Trailer zur Serie:

Vikings (Serie) – Trailer

Und worum geht es? In aller Kürze: Die Serie kombiniert historische Ereignisse der Wikingerzeit mit fiktionalen Elementen. Den Zuschauern gefiel dies sehr gut. Bei der IMDb reicht es für eine herausragende Bewertung von 8,5 von maximal 10 Punkten. Noch deutlicher das Urteil bei Roten Tomatoes – 93 Prozent der Profis recken den Daumen nach oben, bei den Zuschauern sind es 88 Prozent.

Mittlerweile existiert mit „Vikings: Valhalla“ schon eine eigene Ableger-Serie. Sie spielt circa 100 Jahre nach den Ereignissen von „Vikings“. Sehen könnt ihr die jedoch exklusiv nur bei Netflix. Zwei Staffeln gibt es schon, die dritte und wohl finale Staffel wird für 2024 erwartet (bei Netflix ansehen).

Alternativ noch bei Netflix zu sehen

Apropos Netflix: Auch dort lassen sich gegenwärtig noch alle 6 Staffeln von „Vikings“ sehen. Unklar ist, ob dies so bleiben wird oder ob auch Netflix die Serie irgendwann abgeben muss. Sollte dies nicht geschehen, so haben Amazon-Prime-Mitglieder mit Netflix-Account noch eine Alternative in der Hinterhand (bei Netflix ansehen).

Lohnen tut sich die Serie in jedem Fall und „Vikings“ könnte, obwohl schon nicht mehr aktuell, noch immer neue Fans hinzugewinnen. Vorausgesetzt, die Folgen lassen sich auch in Zukunft noch bei einem Streaming-Dienst abrufen.