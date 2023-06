Ein Amazon-Echo-Lautsprecher hat einen LED-Ring, der in verschiedenen Farben leuchten kann. Die Farben zeigen den Status des Geräts an. Was bedeutet es, wenn Alexa blau leuchtet?

Der Ring erleuchtet zum Beispiel, wenn man Alexa anspricht, eine Störung vorliegt oder eine Mitteilung abgerufen werden kann. Die LED-Statusleuchte gibt es bei den meisten Amazon-Echo-Modellen, also auch beim Echo Dot und Echo Plus.

Alexa leuchtet blau oder blauer Ring dreht sich ständig?

Die blaue Leuchte kann verschiedene Bedeutungen haben. In dieser Farbe seht ihr den Lautsprecherring hoffentlich am häufigsten, da er so aufleuchtet, sobald ihr Alexa ansprecht und sie zuhört. Eine Störung wird hierdurch also normalerweise nicht angezeigt. Das kann der blaue Ring bedeuten:

Leuchtet die LED blau, ohne zu pulsieren, hört Alexa gerade zu und erwartet eine Spracheingabe .

Geht das Licht von alleine an, wurde möglicherweise im Umfeld gerade ein Wort gesprochen, das sich ähnlich wie „Alexa" anhört. In der Regel sollte der blaue Ring ohne weitere Sprachkommandos nach wenigen Sekunden wieder von alleine verschwinden. Am blauen Ring befindet sich ein etwas helleres Licht. Das gibt an, aus welcher Richtung das Aktivierungswort gehört wurde.

anhört. In der Regel sollte der blaue Ring ohne weitere Sprachkommandos nach wenigen Sekunden wieder von alleine verschwinden. Am blauen Ring befindet sich ein etwas helleres Licht. Das gibt an, aus welcher Richtung das Aktivierungswort gehört wurde.

Was kann der blaue Ring noch bedeuten?

Die blaue Leuchte kann auch noch andere Bedeutungen haben:

Schimmert die LED kurz, wird gerade ein Update auf dem Amazon-Echo-Lautsprecher installiert. In dieser Zeit solltet ihr das Gerät nicht vom Strom nehmen, da es sonst beschädigt werden könnte.

Dreht sich im blauen Ring ein blaugrüner Halbkreis, lädt der Amazon-Lautsprecher gerade. Die Farbkombination taucht vor allem dann auf, wenn das Gerät gerade hochgefahren wird, weil zum Beispiel jüngst ein Update installiert oder der Amazon-Echo-Lautsprecher in Betrieb genommen wurde.

Blinkt der Ring langsam abwechseln in dunkel- und hellblauer Farbe, wird eine Spracheingabe gerade verarbeitet Alexa sollte euch gleich eine Antwort geben. Bleibt der Status so über eine längere Zeit, hat Alexa möglicherweise Probleme, auf das Internet zuzugreifen. Untersucht in solchen Fällen, ob die WLAN-Verbindung funktioniert. Möglicherweise liegt auch eine Störung beim Amazon-Dienst für die Sprachassistentin vor.

An anderer Stelle helfen wir euch bei weiteren Farben am Alexa-Ring:

