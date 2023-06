Amazon hat mit Alexa seine eigene Sprachassistentin. Bei den meisten Fragen werden einfach Online-Quellen zitiert. Kann man Alexa mit ChatGPT verbinden, um ausführliche Antworten auf komplexe Fragen zu erhalten?

Amazon Alexa Facts

Bislang gibt es noch keine direkte ChatGPT-Integration in Alexa. Das könnte sich aber bald ändern. Schon jetzt ist es zudem möglich, die Fähigkeiten der Amazon-Assistentin mit einem entsprechenden KI-Skill zu erweitern.

Amazon plant ChatGPT-Integration in Alexa

Laut Business Insider arbeitet Amazon daran, ChatGPT in die Sprachassistenz zu integrieren. Das Wissen der Künstlichen Intelligenz soll vor allem Suchanfragen innerhalb von Amazon-Diensten wie dem eigenen Streaming-Programm besser zu beantworten. Dank KI-Unterstützung soll man also zum Beispiel bessere Vorschläge für neue Streaming-Inhalte anhand des bisherigen Sehverhaltens bekommen. Der KI-Einfluss soll Alexa zu einer „denkenden“ Assistentin machen und nicht lediglich Informationen aus einer Datenbank wiedergeben.

Alexa erzählt Märchen mit ChatGPT

Neben der Integration in den Film- und Serienbereich soll Alexa zudem zukünftig in der Lage sein, eigene kreative Geschichten zu erzählen. So kann die Sprachassistentin zum Beispiel Gute-Nacht-Geschichten für Kinder vortragen. Es muss lediglich angegeben werden, worum es in dem KI-generierten Märchen gehen soll. Bislang gibt es nur Informationen über Amazons Pläne zur ChatGPT-Integration. Wann und in welchem Umfang die Künstliche Intelligenz in den Amazon-Diensten eingeführt wird, ist nicht bekannt.

Alexa mit ChatGPT verbinden: So geht es schon jetzt

Wer bereits jetzt etwas komplexere Antworten auf eigene Spracheingaben erhalten will, kann den Skill „Mein Superhirn“ aktivieren.

Die Anwendung greift auf OpenAIs Sprachmodell zu, um damit Unterhaltungen zu ermöglichen. Es handelt sich nicht um einen offiziellen ChatGPT-Skill. Zwar bietet der Alexa-Skill nicht so umfangreiche Antworten wie das Original, wer jedoch einen temporären Gesprächspartner für zuhause benötigt, kann sich mit dem „Superhirn“ unterhalten. Der Skill greift vorherige Antworten auf, sodass ein flüssiges Gespräch entstehen kann. Einige Antworten passen jedoch nicht immer, zudem hat das „Superhirn“ manchmal Probleme mit dem Verständnis. Nach der Einrichtung startet man den Skill mit dem Befehl „Alexa, öffne mein Superhirn“.

Auch in Apples Sprachassistentin Siri lässt sich ChatGPT nur über Umwege integrieren.

