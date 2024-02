Games-Releases 2024: Liste der Spiele und unsere Empfehlungen

Das Jahr 2024 hat begonnen und wir Gamer schauen gespannt auf die bisher angekündigten Releases. Viel Vorfreude, aber auch einige Enttäuschungen sind dabei, denn das eine oder andere Spiel hat immer noch kein Veröffentlichungsdatum. Doch schaut einfach in unsere Liste der Games 2024 und in unsere Empfehlungen für Februar.

Darauf freuen wir uns im Februar 2024 am meisten!

Unsere Werkstudentin Sofia freut sich sehr auf Granblue Fantasy: Relink: „Ein Open-World-Action-RPG mit meinen Lieblingscharakteren aus Granblue Fantasy?? Sign me right up! Aber hoffentlich ohne Mikrotranskationen.“ Das Spiel erscheint am 1.2.2024 für PS4, PS5, PC. Freut ihr euch auch schon so sehr auf das Rollenspiel? Dann lest unseren Test und schaut euch erstmal die Collector's Edition mit der tollen Bahamut-Figur an:

Der freie Redakteur Manuel ist Feuer und Flamme für Banishers: Ghosts of New Eden: „Banishers hat das Potential eine emotionale und mitreißende Geschichte in einem nahezu unverbrauchten Setting zu erzählen. Ich freue mich darauf die Protagonisten Antea und Red näher kennenzulernen und in die mysteriöse Welt der Geisterjäger einzutauchen.“ Das Spiel erscheint am 13.2.2024 für PS5, Xbox Series X/S, PC . Habt ihr auch Lust, in die Haut der Geisterjäger zu schlüpfen? Dann schaut euch an, was ihr dazubekommt, wenn ihr euch das Spiel als Disc kauft:

Der Content Manager Daniel war ein großer Fan des ersten Teils und freut sich deshalb sehr auf Helldivers 2: „Während der erste Teil noch ein Top-Down-Shooter ist, schaut man im zweiten Teil der Spielfigur beim Ballern über die Schulter. Hoffentlich steckt in Helldivers 2 noch alles, was den ersten ausgemacht hat: Friendly Fire und absurde Situationen, in denen man – natürlich ganz aus Versehen – für den Tod eines Mitspielers verantwortlich ist und einfach gute Koop-Ballerei mit vielen Feinden. Fehlen darf natürlich auch nicht der „demokratische Diktaturen-Humor“ ...USA auf die Spitze getrieben.“ Das Spiel erscheint am 8.2.2024 für PS5 und PC . Wenn ihr es vorbestellt, erhaltet ihr diese drei Panzerungen dazu:

Die wichtigsten Spiele-Releases des Jahres 2024

Nachfolgend findet ihr Tabellen, die euch einen Überblick über die wichtigsten Spiele-Releases des Jahres 2024 verschaffen. Wir ergänzen die Tabellen regelmäßig, sodass ihr keine Veröffentlichung verpasst.

Games-Releases im Februar 2024

Erscheinungsdatum Spiel Genre Plattformen 1.2.2024 Granblue Fantasy: Relink (Test lesen) Action, Rollenspiel PS4, PS5, PC 2.2.2024 Jujutsu Kaisen: Cursed Clash Action PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 2.2.2024 Persona 3 Reload JRPG PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2.2.2024 Suicide Squad: Kill the Justice League Action, Adventure PS5, Xbox Series X/S, PC 6.2.2024 Foamstars 8.2.2024 Helldivers 2 Action PS5, PC 13.2.2024 Banishers: Ghosts of New Eden Action, Rollenspiel PS5, Xbox Series X/S, PC 13.2.2024 Dragon Quest Builders Action, Adventure, Rätsel PC 14.2.2024 Tomb Raider 1-3 Remastered Action, Adventure PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 16.2.2024 Mario vs. Donkey Kong Puzzle, Plattformer Nintendo Switch 16.2.2024 Skull & Bones Action, Adventure PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 20.2.2024 The Thaumaturge Rollenspiel PC 20.2.2024 Warhammer 40K: Chaos Gate Daemonhunters Strategie, Rollenspiel PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 22.2.2024 Bandle Tale: A League of Legends Story Rollenspiel, Adventure Nintendo Switch, PC 22.2.2024 King Arthur: Knight's Tale Strategie, Rollenspiel PS5, Xbox Series X/S 22.2.2024 Open Roads Adventure PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 22.2.2024 (Early Access) Nightingale Survival, Action 22.2.2024 Pacific Drive Survival, Action PS5, PC 27.2.2024 Destiny 2: The Final Shape Shooter PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 28.2.2024 Brothers: A Tale of Two Sons Remake Action, Adventure PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 29.2.2024 Final Fantasy 7 Rebirth (Vorschau lesen) JRPG PS5

Games-Releases im März 2024

Erscheinungsdatum Spiel Genre Plattformen 5.3.2024 WWE 2K24 Kampfspiel PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 5.3.2024 Expeditions: A MudRunner Game Simulation, Adventure PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 5.3.2024 The Outlast Trials Horror PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 6.3.2024 Reveil Horror PS5, Xbox Series X/S, PC 7.3.2024 As Dusk Falls Adventure PS4, PS5 7.3.2024 Crown Wars: The Black Prince Strategie, Rollenspiel PS5, Xbox Series X/S, PC 8.3.2024 Unicorn Overlord JRPG PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 14.3.2024 Outcast: A New Beginning Action, Adventure PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 20.3.2024 Alone in the Dark Horror PS5, Xbox Series X/S, PC 21.3.2024 Horizon: Forbidden West (Test lesen) Action, Adventure PC 22.3.2024 Dragon's Dogma 2 Rollenspiel, Action PS5, Xbox Series X/S, PC 22.3.2024 Princess Peach: Showtime! Action, Adventure Nintendo Switch 22.3.2024 Rise of the Ronin PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 22.3.2024 The Legend of Legacy HD Remastered JRPG PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 26.3.2024 Prison Architect 2 Strategie, Simulation PS5, Xbox Series X/S, PC 26.3.2024 South Park: Snow Day Arcade, Action PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Games-Releases im April 2024

Erscheinungsdatum Spiel Genre Plattformen 23.4.2024 Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes JRPG PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 23.4.2024 Tales of Kenzera: ZAU Action, Adventure PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 25.4.2024 SaGa Emerald Beyond JRPG PS4, PS5, Nintendo Switch, PC 26.4.2024 Sand Land Action, Rollenspiel PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC

Games-Releases im Mai 2024

Erscheinungsdatum Spiel Genre Plattformen 21.5.2024 Senua's Saga: Hellblade II Action, Adventure Xbox Series X/S, PC

Games-Releases im Juni 2024

Erscheinungsdatum Spiel Genre Plattformen 3.6.2024 The Elder Scrolls Online: Gold Road MMORPG PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Games-Releases im August 2024

Erscheinungsdatum Spiel Genre Plattformen 20.8.2024 Black Myth: Wukong Action, Rollenspiel PS5, Xbox Series X/S, PC

Games-Releases im September 2024

5.9.2024 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Shooter Xbox Series X/S, PC 9.9.2024 Warhammer 40K: Space Marine 2 Action PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsdatum Spiel Genre Plattformen

Verschobene Spiele-Releases oder ohne genaues Datum

Erscheinungsdatum Spiel Genre Plattformen 4.2024 (Early Access) Sker Ritual Horror, Shooter PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Games-Releases im Januar 2024

Erscheinungsdatum Spiel Genre Plattformen 11.1.2024 Pan'orama Puzzle, Simulation Nintendo Switch, PC 11.1.2024 War Hospital Strategie, Rollenspiel PS5, Xbox Series X/S, PC 15.1.2024 Vertigo 2 Shooter PS5 18.1.2024 (Early Access) New Cycle Aufbausimulation PC 18.1.2024 Prince of Persia: The Lost Crown (Test lesen) Action, Plattformer PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 19.1.2024 Another Code: Recollection Adventure Nintendo Switch 19.1.2024 (Early Access) Palworld Survival, Adventure Xbox One, Xbox Series X/S, PC 19.1.2024 The Last of Us: Part 2 Remastered Action, Adventure PS5 22.1.2024 The Universim Strategie, Simulation PC 23.1.2024 Graven Action, Rollenspiel PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 23.1.2024 Lil‘ Guardsman Puzzle, Adventure PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 24.1.2024 (Early Access) Enshrouded Survival, Rollenspiel PC 25.1.2024 Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy Adventure PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 25.1.2024 Hidden Through Time 2: Myths & Magic Puzzle, Rätsel PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC 25.1.2024 Rin: The Last Child Action, Plattformer PC 26.1.2024 Like a Dragon: Infinite Wealth (Test lesen) Action, Adventure PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 26.1.2024 Tekken 8 (Test lesen) Beat'em Up PS5, Xbox Series X/S, PC

