CoD, FIFA, Mario Kart und mehr: 11 Spiele, die ihr fast so sehr hasst, wie liebt

Die folgende Geschichte von Redaktionsleiter Micky ist wirklich nicht ohne und zeigt, dass Videospiele alte Wunden von schmerzlichen Erfahrungen der Realität wieder spürbar machen können:

„So spoilerfrei wie möglich: Im Mittelpunkt des Spiels steht das Schicksal zweier Brüder, deren Vater, ein Mann mexikanischer Abstammung, in einer schrecklichen und schicksalshaften Verkettung von Missverständnissen durch die Kugel eines Polizisten stirbt. Aus Angst vor rassistisch geprägten Vorverurteilungen fliehen die beiden Brüder nach dem Tod ihres Vaters.“

„Die Qual, die ich beim Spielen empfunden habe, ist dem Umstand geschuldet, dass die Brüder auf ihrem Roadtrip ständig mit Rassismus und Ablehnung aufgrund ihrer Hautfarbe und Herkunft konfrontiert werden. Die beiden sind zur Hälfte mexikanisch, haben dunkles Haar und einen etwas dunkleren Hautton. Das allein reicht, um sie im Spiel von allen Seiten mit Vorurteilen und schon beinahe klischeehaft wirkenden Angriffen zu bewerfen. (Und glaubt mir: So klischeehaft sind die gar nicht.)“

„Die Story ist mit zahlreichen Anspielungen auf die Ausgrenzungspolitik eines Donald Trump und der daraus resultierenden ermutigten Feigheit all jener gespickt, die sich in ihrem eigenen Rassismus durch die Propaganda-Posaune im höchsten Amt der USA bestätigt und unterstützt fühlen. Zu sehen, wie zwei Kinder mit der vollen rassistischen Breitseite an Grausamkeit konfrontiert werden, schmerzt mich bis in den letzten Winkel meines Herzens. Und dafür gibt es einen ganz bestimmten empirischen Grund:

Ich bin selbst zur Hälfte Mexikaner.“

„Mein Leben lang habe ich mich gegen Rassismus in verschiedenen Ausprägungen zur Wehr setzen müssen. Das reichte von abwertenden Blicken bis hin zu offenen Anfeindungen. Die Autoren haben das Gefühl der Wehrlosigkeit gegen puren Hass, entstanden aus dem unentwegten Schüren irrationaler Ängste durch Politiker und rechtsgerichteter Nachrichtensender auf eine schrecklich nachvollziehbare Weise eingefangen.“

„Ebenso irrational wie der Hass gegen Menschen, die nicht so aussehen wie man selbst, ist auch das Gefühl, dass man selbst daran Schuld sein könnte, etwas oder jemand zu sein, der man nun mal ist. Wenn man über Jahre hinweg stets gefordert ist, seine Existenz zu rechtfertigen, stellt man sich vielleicht irgendwann die Frage, ob man nicht doch selbst die Schuld daran trägt. Bescheuert, ja. Aber so ist es beispielsweise mir ergangen. Das liegt schon lange zurück, doch Life is Strange 2 hat diese Wunde zwar glücklicherweise nicht aufgerissen, aber mich an den gedanklichen Prozess und meine damit verbundene Weiterentwicklung erinnert.“

„Und dafür liebe ich es.“