Die Sims 4: Die besten Mods im Jahr 2024 herunterladen und installieren

Benötigte Erweiterungen / Andere Besonderheiten:

Keine

Wer von uns hat sich noch nie gewünscht, dass Sims einfach mehr Persönlichkeit haben? Nun, Have Some Personality Please! fügt zwar keine Persönlichkeitstypen hinzu, wie Slices of Life, dafür gibt sie euren Sims insbesondere im Alltag und in Dialogen mehr Persönlichkeit. Schluss mit sinnlosem Geplapper bei Gesprächen, Schluss mit glücklich verheirateten Sims, die plötzlich anfangen, ihren Partner zu betrügen – nur, weil sie ein paar nette Worte gewechselt haben.

Der Fokus von Have Some Personality Please! liegt – wie bereits angedeutet – auf den Dialogen: Eure Sims werden mit dieser Mod über aktuelle Themen reden oder aber über ihre Interesse und Fähigkeiten. Sie reden also nicht mehr nur über irgendetwas (das zumeist sinnlos ist), sondern über für den Sim nachvollziehbare Themen. Dabei wählen sie eigenständig verschiedene soziale Aktionen aus und können sogar ihre Fähigkeiten verbessern, wenn die Gespräche tief genug gehen. Was noch? Lasst uns einen Blick auf Have Some Personality Please! werfen:

Keine sinnlosen Gespräche mehr

Lernt Fähigkeiten bei tiefen Gesprächen

Romantische Interaktionen sind zunächst eingeschränkt

Ihr müsst einen anderen Sim erst lange kennenlernen, bevor ihr mit ihm euren Ehepartner betrügen wollt Keine unrealistischen Seitensprünge mehr

Babys, Katzen und Hunde haben eine Persönlichkeit!

Und sie agieren je nach ihrer Persönlichkeit

Eure Sims sind insgesamt autonomer

