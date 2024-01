Die Sims 4: So aktiviert ihr Cheats auf PS4, PC und XBOX

Jeder Sims-Connaisseur weiß: Die Cheats sind Brot und Salz des Spiels, um den Spielspaß auf eine neue Ebene zu bringen. Manchmal sind sie sogar überlebensnotwendig. Egal ob ihr auf Konsole oder am PC spielt – mit „motherlode“ und „cowplant“ geht es erst so richtig los.

Die Sims 4 Facts

Cheat-Konsole öffnen & Cheats eingeben

Um die Cheat-Konsole zu öffnen, müsst ihr eine bestimmte Tastenkombination eingeben. Je nach Plattform sieht sie natürlich anders aus, wir listen sie euch auf:

PC: STRG + Shift + C

STRG + Shift + C PS4: R1 + R2 + L1 + L2

R1 + R2 + L1 + L2 Xbox One: RB + RT + LB + LT

Wichtiger Hinweis: Der wichtigste Cheat für besonders spaßige Modifikationen ist testingCheats true. Erst wenn dieser aktiv ist, lassen sich viele andere Cheats erst verwenden.

Spielt ihr auf PS4 oder Xbox One müsst ihr zwingend testingcheats on eintippen, um Cheats nutzen zu können.

Die wichtigsten Cheats im Überblick

Im Folgenden listen wir euch kurz und bündig die wichtigsten Cheats für Die Sims 4 auf:

Cheat Beschreibung help Alle Cheats werden im Spiel angezeigt. testingCheats Erweiterte Cheats aktivieren bzw. deaktivieren. resetSim Vorname Nachname Genannter Sim wird zurückgesetzt. Dabei lässt er alles aus seiner Hand fallen und vergisst die gegenwärtige Tätigkeit. Death.toggle false Der angewählte Sim kann nicht mehr sterben. Mit true dahinter wird das rückgängig gemacht. headlineeffects off Wollt ihr Screenshots oder Videos machen, ist das eure Funktion dafür! Alle Gedankenblasen und der Plumbob (Sims-Kristall) werden ausgeblendet. Mit on blendet ihr alles wieder ein. hovereffects off Die weißen Konturen um Objekte und Sims, die angezeigt werden, wenn ihr diese Objekte bzw. Sims auswählt, werden ausgeblendet. Mit on blendet ihr sie wieder ein. cas.fulleditmode Hiermit wird der Erstelle-Einen-Sim-Modus freigeschaltet. Klickt nach der Eingabe mit Shift auf den gewünschten Sim und wählt Sim bearbeiten. Der Cheat testingscheats true muss vorher eingegeben werden. sims.Modify_In_CAS Es wird sofort Erstelle-Einen-Sim geöffnet. sims.fill_all_commodities Die Bedürfnisse aller Sims in der Welt werden erfüllt. stats.fill_commodities_household Alle Bedürfnisse eurer Sims im Haushalt werden erfüllt und grün. sims.give_satisfaction_points Ersetzt mit der Anzahl an Zufriedenheitspunkten, die euer Sim erhalten soll. Testingcheats müssen aktiv sein (siehe unten) aspirations.complete_current_milestone Euer ausgewählter Sim schließt die aktuelle Stufe seines Bestrebens ab. traits.equip_trait Dieser Cheat verwandelt euren angewählten Sim in einen Geist. Die Todesart müsst ihr danach angeben. Ihr seht sie in der nachfolgenden Liste:

God-Mode: testingcheats true und seine Macht erklärt

Der mächtigste Cheat in Die Sims 4 nennt sich testingcheats true (oder auch testingcheats on). Gebt ihn am besten immer dann an, wenn ihr Cheats benutzen wollt. Ganz wichtig ist aber, den Cheat wieder zu deaktivieren. Ihr solltet wissen, dass das Benutzen von Cheats zu Spielabstürzen führen kann. Deshalb immer brav testingscheats false bzw. off eingeben und gegebenenfalls den Spielstand absichern.

Gebt den Cheat in die Konsole ein und drückt mit der linken Maustaste auf euren Sim, Objekte oder den Boden.

Klick auf Sim Sim zurücksetzen (funktioniert wie Cheat resetSim) Bedürfnisse erfüllen: Alle Bedürfnisse schießen in den grünen Bereich Bedürfnisabbau deaktivieren: Bedürfnisse verändern sich nicht, also bauen sich nicht ab In Erstelle-Einen-Sim ändern: CAS wird geöffnet Auf fremden Sim klicken. Sim zum aktuellen Haushalt hinzufügen. (Tipp: So könnt ihr auch Kylo Ren oder Rey heiraten.) Klick auf Objekt Objekt zurücksetzen Objekt schmutzig bzw. sauber machen Klick auf Boden Ausgewählter Sim kann zur Stelle teleportiert werden

Geld-Cheats: in Sekunden zu Millionär

Habe keine 100 Freunde sondern lieber 100 Euro. Trifft das auf euren Sim zu? Oder nehmen eure Bauambitionen überhand und das Etat reicht nicht aus? Zum Glück gibt es bereits seit Sims 1 eine einfache Abhilfe dafür: Diese Geld-Cheats verhelfen euch in sekundenschnelle zu unglaublichen Reichtümern.

Cheat Beschreibung rosebud Eurem Haushaltskonto werden 1.000 Simoleons gutgeschrieben. kaching Eurem Haushaltskonto werden ebenfalls 1.000 Simoleons gutgeschrieben. motherlode Eurem Haushaltskonto werden 50.000 Simoleons gutgeschrieben. money x Eurem Haushaltskonto werden x Simoleons gutgeschrieben. Gebt hier eine beliebige Summe ein. Der Cheat testingcheats true muss vorher aktiviert werden. FreeRealEstate on Euer Haushalt kann alle Grundstücke kostenlos erwerben. Mit off wird die Funktion ausgeschaltet. Gebt FreeRealEstate in der Nachbarschaft ein, wenn ihr den Cheat aktiviert bzw. deaktiviert. households.autopay_bills Die Rechnungen des Haushalts werden automatisch bezahlt, ohne, dass ihr auf den Briefkasten klicken müsst.

Auch ohne Cheats in Die Sims 4 reich werden? Reich an Infos werdet ihr mit unseren Tipps allemal:

Cheats für verschiedene Tode

In Sims 4 können eure Sims auf viele Arten das Zeitliche segnen. Wenn ihr diesen Prozess beschleunigen wollt, könnt ihr mittels Cheats sogar eine bestimmte Art von Tod auf sie heraufbeschwören und so euch der nervigen Nachbarn und Freunden entledigen.

cowplant Von Kuhpflanze gefressen werden (funktioniert nicht bei Kindern) embarrassment Tod durch Schämen (funktioniert nicht bei Kindern) laugh Tod durch Lachanfall (funktioniert nicht bei Kindern) drown Tod durch Ertrinken electrocution Tod durch Stromschläge hunger Tod durch Hunger steam Tod durch Saunahitze (Gameplay-Pack „Wellness-Tag“ notwendig) oldage Tod durch Altersschwäche (funktioniert nur bei Senioren) exhaust Tod durch Überanstrengung (funktioniert nur bei Senioren)

Noch mehr witzige Tode eurer Sims findet ihr in der folgenden Bilderstrecke:

Cheats für Bauen und Einrichten

Haltet ihr die ALT-Taste gedrückt, könnt ihr Objekte frei im Raum bewegen. Jedoch könnt ihr normalerweise Möbel nicht überlappen lassen – mit Cheats aber schon.

Cheat Beschreibung bb.showhiddenobjects Verborgene Objekte werden im Bau- und Kaufmodus freigeschaltet. Dabei handelt es sich um Objekte, die beispielsweise in Krankenhäusern oder Gemeinschaftsplätzen vorhanden sind. bb.moveobjects Möbel, Gegenstände etc. können frei bewegt und auch überlappt werden. Drückt ihr gleichzeitig 9 bzw. 0, könnt ihr die Höhe der Objekte anpassen. bb.ignoregameplayunlocksentitlement Gebt diesen Cheat im Baumodus ein, um alle Karrierebelohnungen freizuschalten. bb.enablefreebuild Ihr könnt jetzt geheime Grundstücke wie beispielsweise das Krankenhaus oder die Polizeistation bearbeiten. Funktioniert nur, wenn sich euer Sim auf dem Grundstück befindet.

Cheats für Karriere und Berufe in Sims 4

Ihr wollt die Karriereleiter schneller erklimmen? Oder hat ein Beruf Fehler und ihr werdet nie befördert? Aus welchen Gründen auch immer, wir helfen euch bei euren Jobs in Die Sims 4. Zuerst schauen wir uns aber mal die wichtigsten Cheats für die Karriere an:

careers.add_career Beruf: Ihr könnt euch einfach über das Telefon oder den Computer einen neuen Job suchen – mit Cheat geht es aber bequemer. Mit diesem Code wechselt euer ausgewählter Sim in eine bestimmte Karriere.

Beruf: Ihr könnt euch einfach über das Telefon oder den Computer einen neuen Job suchen – mit Cheat geht es aber bequemer. Mit diesem Code wechselt euer ausgewählter Sim in eine bestimmte Karriere. careers.remove_career Beruf: Euer Sim kündigt seine Karriere.

Beruf: Euer Sim kündigt seine Karriere. careers.promote Beruf: Euer Sim wird um eine Stufe befördert.

Beruf: Euer Sim wird um eine Stufe befördert. careers.degrade Beruf: Euer Sim wird eine Stufe degradiert.

Welche Karrieren gibt es in Die Sims 4? Und welche Belohnungen und Gehälter? Wir sagen es euch:

Einige Karrieren könnt ihr nur antreten, wenn ihr auch ein bestimmtes Erweiterungspack habt. So kamen die Berufe Arzt, Polizist und Wissenschaftler beispielsweise erst mit dem „An die Arbeit“-DLC dazu. Bei den Befehlen für Grund- und Oberschule werdet ihr nicht direkt befördert, sondern steigt in den Noten. Vergesst nicht, testingcheats true vorher einzugeben!

Karriere Befehl Grundschule gradeschool (nur für Kinder) Oberschule highschool (nur für Teenager) Arzt doctor Astronaut astronaut Business business Entertainer entertainer Geheimagent secretagent Kritiker critic Leckermaul culinary Maler painter Politiker activist Polizist detective Schriftsteller writer Soziale Medien social Sportler athletic Technikguru techguru Verbrecher criminal Wissenschaftler scientist Gärtner gardener Pfadfinder scout Schauspieler actor Theater AG dramaclub Umweltschützer conservationist Taucher parttime_diver Fischer parttime_fisherman Rettungsschwimmer parttime_lifeguard Fußballer volunteer_soccerteam E-Sportler volunteer_e-sports Bildungswesen education Ingenieur engineer Recht law Bauplanungsingenieur civildesigner Freelance-Fabrikant freelancer_agency_maker Militär military

Emotionen mit Cheats erzeugen

Der vierte Teil der Simulation setzt auf Emotionen. Sie sind optimal, wenn ihr befördert werden, bestimmte Tode triggern oder aber Fähigkeiten verbessern wollt. Was auch immer euer Ziel ist – hier ist die Tabelle dazu:

Mit sims.Remove_All_Buffs werden alle Launen und Stimmungen entfernt. Mit sims.Add_Buff fügt ihr eine Stimmung hinzu. Es gibt sie in zwei verschiedenen Stärken.

Stimmung Stufe 1: gering Stufe 2: stark Glücklich Social_Happy e_Buff_Happy Energiegeladen EnergizedLow EnergizedHigh Inspiriert InspiredLow InspiredHigh Kokett FlirtyLow FlirtyHigh Konzentriert FocusedLow FocusedHigh Selbstsicher ConfidentLow ConfidentHigh Traurig SadLow SadHigh Verspielt PlayfulLow PlayfulHigh Wütend Social_Angry e_Buff_Angry Beschämt e_Buff_Embarrassed Unwohl e_Buff_Uncomfortable

Die Welt ist mysteriöser, als ihr denkt. Kennt ihr schon diese geheime Orte in Sims 4?

Die Sims 4: Wir erkunden zwei geheime und versteckte Orte im Basisspiel! Abonniere uns

auf YouTube

Cheats um Fähigkeiten zu verbessern und zu maximieren

Einige Karriere verlangen von euch doch tatsächlich zu arbeiten und Fähigkeiten zu erlernen! Aber das hat dank Cheats endlich ein Ende. Aktiviert zuerst testingcheats true und gebt dann den Konsolenbefehl stats.set_skill_level ein. Danach folgt die Fähigkeit und eine Zahl von 1 bis 10 – je nachdem, welche Stufe euer Sim haben soll.

Ein Beispiel: Gebt stats.set_skill_level Major_Painting 6 ein. Dadurch bekommt euer Sim Level 6 in der Malerei-Fähigkeit.

Fähigkeit Befehl Angeln Major_Fishing Backen Major_Baking Charisma Major_Charisma Comedy Major_Comedy DJ-Mixen Major_DJ Feinschmecker-Kochen Major_GourmetCooking Fitness (wichtig für Lichtschwertkampf) Skill_Fitness Fotographie Skill_Photography Skaten Hidden_Skating Gartenarbeit Major_Gardening Geige Major_Violin Geschicklichkeit Major_Handiness Gitarre Major_Guitar Klavier Major_Piano Kochen Major_HomestyleCooking Kräuterkunde Major_Herbalism Logik Major_Logic Malerei Major_Painting Mixen Major_Bartending Orgel Major_PipeOrgan Programmieren (wichtig für Lichtschwertkampf) Major_Programming Raumfahrttechnik Major_RocketScience Schelm Major_Mischief Schreiben Major_Writing Singen Major_Singing Tanzen Major_Dancing Tierarztfähigkeit Major_Vet Tiererziehung Skill_Dog Vampirsaga VampireLore Videospiele Major_VideoGaming Wellness Major_Wellness Denken (Kleinkinder) Toddler_Thinking Fantasie (Kleinkinder) Toddler_Imagination Kommunikation (Kleinkinder) Toddler_Communication Motorik (Kleinkinder) Toddler_Movement Töpfchen (Kleinkinder) Toddler_Potty Kreativität (nur Kinder) Skill_Child_Creativity Mental (nur Kinder) Skill_Child_Mental Motorik (nur Kinder) Skill_Child_Motor Sozial (nur Kinder) Skill_Child_Social Blumenbinden Major_FlowerArranging Schauspielen Major_Acting Medienproduktion Minor_Media Robotik Major_Robotics Forschen und Debattieren Major_ResearchDebate Herstellung Major_Fabrication Aufsprudeln Minor_JuiceFizzing

Cheats für DLCs

Mit den vielen, vielen, vielen Erweiterungen für Die Sims 4 sind noch viele, viele, viele Cheats mehr aufgetaucht. Sucht ihr nach speziellen Karrieren oder Fähigkeiten findet ihr sie in den vorangegangenen Tabellen. Spezielle Befehle gibt es aber in der nachfolgenden:

Gebt davor wieder testingcheats true ein. Für einige Codes braucht ihr die ID eures Sims. Diese findet ihr folgendermaßen heraus: sims.get_sim_id_by_name Vorname Nachname eingeben.

Cheat Erklärung stats.set_stat commodity_BecomingVampire 2160 Vampire

Euer Sim verwandelt sich auf natürliche Weise, also in ein paar Tagen, in einen Vampir. traits.equip_trait trait_OccultVampire ID Vampire

Euer Sim verwandelt sich sofort in einen Vampir. traits.remove_trait trait_OccultVampire ID Vampire

Euer Sim verwandelt sich zurück zu einem Menschen. traits.equip_trait trait_OccultMermaid ID Inselleben

Euer Sim verwandelt sich in eine Meerjungfrau. traits.remove_trait trait_OccultMermaid ID Inselleben

Eure Sim-Meerjungfrau verwandelt sich zurück in einen Menschen.

traits.equip_trait trait_OccultMermaid_MermaidForm ID Inselleben

Euer Sim bekommt die Meerjungfrauenform mit Flosse und kann damit auch an Land leben. traits.equip_trait trait_Humanoid_Robots_MainTrait ID An die Uni

Euer Sim verwandelt sich in einen Roboter. traits.equip_trait Vampire_Sun ID Vampire

Euer ausgewählter Vampir wird zu einem Geist, der durch die Sonne gestorben ist. stats.set_stat commodity_Vampire_SunExposure -100 Vampire

Euer ausgewählter Vampir stirbt durch die Sonne. bucks.lock_all_perks_for_bucks_type 40962 ID false Vampire

Alle Vampir-Schwächen werden entfernt. bucks.lock_all_perks_for_bucks_type 40961 ID true Vampire

Alle Vampirkräfte werden zurückgesetzt. Ihr könnt die Punkte neu verteilen. traits.equip_trait HomeTurf ID Großstadtleben

(verstecktes Merkmal): Heimvorteil traits.equip_trait SpiceHound ID Großstadtleben

(verstecktes Merkmal): Scharfesser traits.equip_trait InTheKnow ID Großstadtleben

(verstecktes Merkmal): Marktpreisprofi traits.equip_trait ChopstickSavvy ID Großstadtleben

(verstecktes Merkmal): Stäbchen-Profi traits.equip_trait Attraction ID Hunde und Katzen

(verstecktes Merkmal): Tierzuneigung traits.equip_trait BurningMan ID Jahreszeiten

(Merkmal): Hitzfest traits.equip_trait ColdAcclimation ID Jahreszeiten

(Merkmal): An Kälte gewöhnt traits.equip_trait FatherWinterBaby ID Jahreszeiten

(Merkmal): Väterchen Frosts Baby traits.equip_trait Stormchaser ID Jahreszeiten

(Merkmal): Sturmjäger/in traits.equip_trait Waterproof ID Jahreszeiten

(Merkmal): Wasserfest traits.equip_trait IceMan ID Jahreszeiten

(Merkmal): Eisfest traits.equip_trait HeatAcclimation ID Jahreszeiten

(Merkmal): An Hitze gewöhnt traits.equip_trait ScoutingAptitude ID Jahreszeiten (Merkmal): Pfadfindereignung traits.equip_trait WorldRenownedActor ID Werde berühmt

(Merkmal) Weltberühmter Schauspieler traits.equip_trait UnstoppableFame ID Werde berühmt

(Merkmal) Unaufhaltsamer Ruhm traits.equip_trait BeachBum_LaidBack ID Inselleben

(Merkmal) Entspannt traits.equip_trait Hidden_IslandAncestor_Elemental ID Inselleben

(Merkmal) Sulani-Mana

traits.equip_trait NaturalSpeaker ID Inselleben

(Merkmal) Redetalent

traits.equip_trait FriendOfTheSea ID Inselleben

(Merkmal) Meister des Meeres

traits.equip_trait ChampionOfThePeople ID Nachhaltig leben

(Merkmal) Fürsprecher der Simheit traits.equip_trait EcoEngineer ID Nachhaltig leben

(Merkmal) Öko-Ingenieur traits.equip_trait MasterMaker ID Nachhaltig leben

(Merkmal) Muse des Fabrikanten traits.equip_trait Nature_InfluentialIndividual ID Nachhaltig leben

(Merkmal) Einflussreiche Persönlichkeit traits.equip_trait eco_master ID Nachhaltig leben

(Merkmal) Öko-Meister traits.equip_trait entrepreneur ID Nachhaltig leben

(Merkmal) Unternehmer traits.equip_trait Fizzyhead ID Nachhaltig leben

(Merkmal) Sprudelexperte traits.equip_trait makerNPC ID Nachhaltig leben

(Merkmal) Meisterhersteller traits.equip_trait ghost_oldage ID Hunde und Katzen

Euer ausgewähltes Tier stirbt und wird zum Geist. traits.equip_trait ghost_overheat ID Jahreszeiten

Ausgewählter Sim stirbt durch Hitzschlag. traits.remove_trait ghost_overheat ID Jahreszeiten

Hitzschlag-Merkmal entfernen. traits.equip_trait ghost_lightning ID Jahreszeiten

Ausgewählter Sim stirbt durch Blitzschlag. traits.remove_trait ghost_lightning ID Jahreszeiten

Blitzschlag-Merkmal entfernen. traits.equip_trait ghost_frozen ID Jahreszeiten

Ausgewählter Sim stirbt durch Erfrieren. traits.remove_trait ghost_frozen ID Jahreszeiten

Erfrieren-Merkmal entfernen. features.equip_trait ghost_flies ID Nachhaltig leben

Ausgewählter Sim stirbt durch Fliegentod. features.equip_trait ghost_beetle ID Nachhaltig leben

Ausgewählter Sim stirbt durch Käfer-Getränk-Tod. seasons.set_season 0 Jahreszeiten

Es werde Sommer! seasons.set_season 1 Jahreszeiten

Es werde Herbst! seasons.set_season 2 Jahreszeiten

Es werde Winter! seasons.set_season 3 Jahreszeiten

Es werde Frühling! seasons.advance_season Jahreszeiten

Stellt die nächste Jahrezeit sofort ein. weather.summon_lightning_strike Jahreszeiten

Lasst einen Blitz auf ein Grundstück aus der Nachbarschaft einschlagen. weather.lightning_strike_object Jahreszeiten

Lasst einen Blitz auf euer Grundstück einschlagen. famepoints ID Werde berühmt

Ersetzt das durch eine beliebige Zahl. So viele Ruhmpunkte erhaltet ihr dann. traits.equip_trait trait_University_ArtHistoryDegreeBA ID traits.equip_trait trait_University_ArtHistoryDegreeBAHonors ID An die Uni

(Uni-Abschluss) Kunstgeschichte traits.equip_trait trait_University_BiologyDegreeBS ID traits.equip_trait trait_University_BiologyDegreeBSHonors ID An die Uni

(Uni-Abschluss) Biologie

traits.equip_trait trait_University_CommunicationsDegreeBS ID traits.equip_trait trait_University_CommunicationsDegreeBSHonors ID An die Uni

(Uni-Abschluss) Kommunikation

traits.equip_trait trait_University_ComputerScienceDegreeBS ID traits.equip_trait trait_University_ComputerScienceDegreeBSHonors ID An die Uni

(Uni-Abschluss)

Computerwissenschaften traits.equip_trait trait_University_CulinaryArtsDegreeBA ID traits.equip_trait trait_University_CulinaryArtsDegreeBAHonors ID An die Uni

(Uni-Abschluss) Kochkunst

traits.equip_trait trait_University_DramaDegreeBA ID traits.equip_trait trait_University_DramaDegreeBAHonors ID An die Uni

(Uni-Abschluss)

Theaterwissenschaft traits.equip_trait trait_University_EconomicsDegreeBA ID traits.equip_trait trait_University_EconomicsDegreeBAHonors ID An die Uni

(Uni-Abschluss) Wirtschaft

traits.equip_trait trait_University_FineArtDegreeBA ID traits.equip_trait trait_University_FineArtDegreeBAHonors ID An die Uni

(Uni-Abschluss) Bildende Künste

traits.equip_trait trait_University_HistoryDegreeBA ID traits.equip_trait trait_University_HistoryDegreeBAHonors ID An die Uni

(Uni-Abschluss) Geschichte

traits.equip_trait trait_University_LanguageAndLiteratureDegreeBA ID traits.equip_trait trait_University_LanguageAndLiteratureDegreeBAHonors

ID An die Uni

(Uni-Abschluss) Literatur und Sprache traits.equip_trait trait_University_PhysicsDegreeBS ID traits.equip_trait trait_University_PhysicsDegreeBSHonors ID An die Uni

(Uni-Abschluss) Physik traits.equip_trait trait_University_PsychologyDegreeBS ID traits.equip_trait trait_University_PsychologyDegreeBSHonors ID An die Uni

(Uni-Abschluss) Psychologie traits.equip_trait trait_University_VillainyDegreeBS ID traits.equip_trait trait_University_VillainyDegreeBSHonors

ID An die Uni

(Uni-Abschluss) Gaunerei eco_footprint.set_eco_footprint_state 0 Nachhaltig leben

Grüner Fußabdruck eco_footprint.set_eco_footprint_state 1 Nachhaltig leben

Neutraler Fußabdruck eco_footprint.set_eco_footprint_state 2 Nachhaltig leben

Industrieller Fußabdruck traits.equip_trait Paranoid StrangerVille

(Merkmal) Paranoid traits.equip_trait Strangerville_Infected StrangerVille

(Merkmal) Infiziert traits.equip_trait HeroOfStrangerville StrangerVille

(Merkmal) Held von StrangerVille bucks.update_bucks_by_amount 51201 500 Star Wars: Journey to Batuu

Erhaltet 500 Galaktische Credits. (Anzahl austauschbar) cas.unlockbytag GP09 Star Wars: Journey to Batuu

Schaltet alle Kleidungsstücke in der Erweiterung frei.

