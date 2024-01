97 % positiv auf Steam: Shooter-Highlight landet im Xbox Game Pass

Xbox und PC-Spieler können sich auf einen Neuzugang im Xbox Game Pass freuen. Das Arena-Shooter-Roguelite hat auf Steam bereits eine treue Fan-Gemeinde angesammelt. Ganze 97 Prozent der Reviews fallen dort positiv aus.

Xbox Series X Facts

Der Game Pass ermöglicht euch den Zugriff auf hunderte Spiele. Allerdings ist das Angebot für Xbox Series X|S und PC nicht immer gleich. Mitte und Ende jedes Monats nehmen einige Spiele Abschied. Dafür bekommt ihr aber auch regelmäßig Nachschub.

Anzeige

Xbox Game Pass: Kartoffel-Shooter kommt ins Abo

Der Xbox Game Pass bekommt wieder Spiele-Nachschub. Neu mit dabei ist Brotato. Das Arena-Shooter-Roguelite ist ab dem 30. Januar Teil des Spiele-Abos für Xbox-Konsolen und PC.

In Brotato spielt ihr eine Kartoffel, die gegen Aliens antreten muss. Dafür stehen euch verschiedene Waffen und zahlreiche Fähigkeiten zur Verfügung. Ihr steuert euren Kartoffel-Krieger aus der Vogelperspektive und besiegt so Horden an Aliens. Zwischen den Wellen könnt ihr mit erbeuteten Ressourcen neue Items freischalten. Brotato ist auf Steam extrem beliebt. 97 Prozent der mehr als 67.000 Reviews geben dem Shooter einen Daumen nach oben.

Anzeige

Schaut euch hier die komplette Liste an neuen Spielen im Game Pass an:

Brotato für Konsole und PC (ab 30. Januar)



Persona 3 Reload für Konsole und PC (ab 02. Februar)

Anuchard für Konsole und PC (ab 06. Februar)

Plate Up! für Konsole und PC (ab 15. Februar)

Schaut euch hier den Trailer für Brotato an:



Anzeige

Brotato – offizieller Full-Release-Trailer

Xbox Game Pass: Diese Spiele sind bald weg

Mitte und Ende jeden Monats werden einige Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernt. Um dann noch weiterzocken zu können, müsst ihr das Spiel im Microsoft-Store kaufen. Glücklicherweise erhaltet ihr dabei einen Rabatt von 20 Prozent.

Diese Spiele verschwinden am 31. Januar aus dem Game Pass:



Hitman World of Assassination

F1 2021

Ubisoft bietet eine eigene Version des Game Pass auf der Xbox an:

Ubisoft+ Multi Access jetzt auf der Xbox

Jetzt Xbox Series X und Xbox Game Pass kaufen

Noch keine Xbox Series X? Die besten Deals für Microsofts neue Konsole haben wir in einem Sammelartikel zusammengefasst. Für Xbox-Konsolen kostet der Game Pass 10,99 Euro und für den PC 9,99 Euro im Monat. Der Game Pass Ultimate ist mit 14,99 Euro im Monat noch etwas teurer (im Microsoft Store ansehen).