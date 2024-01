Über 15 neue PS5-Spiele: Sony lässt sich endlich in die Karten schauen

Was plant Sony im Jahr 2024 für die PS5? Endlich erhalten Fans einen ersten Einblick in die Konsolen-Blockbuster, die dieses Jahr und darüber hinaus für die PlayStation 5 erscheinen sollen.

State of Play: 15 PS5-Spiele werden vorgestellt

Gestern hat Sony eine neue State of Play angekündigt, also eine PlayStation-Show, bei der kommende Releases im Jahr 2024 (und später) vorgestellt werden. In dem X-Post (ehemals Twitter) hat Sony ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mehr als 15 Spiele gezeigt werden sollen:

Schaltet auf YouTube, Twitch oder TikTok am Mittwoch (23 Uhr deutscher Zeit, Anm. d. Red.) für 40 Minuten ein, um 15+ Spiele sehen zu können, darunter längere Beiträge zu Stellar Blade und Rise of the Ronin, außerdem noch mehr von talentierten Entwicklern rund um die Welt.

Leaks und mehr: Hoffnung auf Death Stranding 2, Elden-Ring-DLC und The Last of Us 3

Bestätigt für die State of Play sind bisher nur das koreanische Story-Adventure Stellar Blade sowie das Action-RPG Rise of the Ronin von Team Ninja – beides PS5-exklusive Spiele. Bleiben also mindestens noch 13 weitere Games, von denen mehrere Spiele bereits über Leaks bekannt wurden. Auf Reddit etwa fasst Draynior jene Spiele zusammen, die eine hohe Chance auf einen Auftritt haben:

Wenn die Leaks stimmen und wir Rise of the Ronin (bestätigt), Death Stranding 2, Final Fantasy 7 Rebirth, ein Sonic-Generations-Remastered, Silent Hill 2, ein neues Metro-VR-Spiel, Judas, ein Until-Dawn-Remastered und Concord bekommen, dann wird es wahrscheinlich eine der besten State-of-Play-Shows überhaupt. (Quelle: Reddit)

Death Stranding 2 hat seinen ersten Trailer bereits vor einem Jahr spendiert bekommen und Entwickler Hideo Kojima teilte vor wenigen Stunden die State-of-Play-Ankündigung auf seinem Instagram-Kanal – DS2 ist ein beinahe bestätigter Kandidat für einen Auftritt.

Final Fantasy 7 Rebirth sowie Silent Hill 2 sind außerdem kommende PS5-Blockbuster, die sehnlichst erwartet werden – mit dem Release von FF7 Rebirth am 29. Februar ist es zu erwarten, dass alsbald ein neuer Trailer auf das Spiel einstimmt.

Derweil hoffen Fans aber auf weitere spannende Trailer und Ankündigungen. Der Elden-Ring-DLC Shadow of the Erdtree soll Gerüchten zufolge bald erscheinen und könnte die State of Play aufmischen. Auch wird vage auf Ankündigungen zu Ghost of Tsushima 2 und The Last of Us Part 3 gehofft. Bis zur Show am 31. Januar um 23 Uhr dürften noch mehr Hinweise gestreut werden – es bleibt spannend.