Ark – Survival Evolved: Cheats für God Mode, Ressourcen und Munition

Egal, ob PC oder Konsole, die Cheats und GFI-Codes für Ark: Survival Evolved eröffnen euch völlig neue Möglichkeiten und erleichtern euch das Überleben immens. Hier findet ihr alle Cheats für den God Mode, Ressourcen und mehr.

ARK: Survival Evolved Facts

Anzeige

Cheats am PC eingeben

Bevor ihr euch die Cheats zunutze macht und euer Spiel nach Belieben manipuliert, solltet ihr euch einiger Dinge bewusst sein. Die Verwendung von Cheats könnte auf einigen Servern zu einem permanenten Bann führen. Außerdem berichten einige Spieler von Abstürzen und Fehlern, nachdem sie einen Code genutzt haben – seid vorsichtig!

Im laufenden Spiel drückt ihr einfach die Tabulator-Taste (Tab). Somit öffnet sich die Konsole, in die ihr die Cheats unten eingebt. Als Admin müsst ihr den Befehl „admincheat“ mit einem anschließenden Leerzeichen vor die Cheats packen. Danach könnt ihr sie für den Server verwenden.

Anzeige

Cheats Effekte enablecheats Muss als Voraussetzung für einige Cheats im Voraus eingegeben werden. god Ihr aktiviert den God Mode und seid unverwundbar. suicide Ihr begeht Selbstmord. hurtme Ihr erleidet Schaden. toggleinfiniteammo Ihr verfügt über unbegrenzt Munition. destroyallenemies Ihr tötet alle Kreaturen auf der Karte. destroymytarget Ihr zerstört Kreaturen oder Strukturen, die sich in eurem Fadenkreuz befinden. infinitestats Ihr könnt nicht verhungern, verdursten oder erschöpft sein. (Maximale Ausdauer, Gesundheit etc.) execsetsleeping

(true / false) „True“: Ihr legt euch schlafen. „False“: Ihr wacht auf. fly Ihr könnt fliegen. ghost Ihr könnt durch Wände gehen und fliegen. walk Deaktiviert „fly“ und „ghost“ - ihr geht wieder normal. teleport Ihr teleportiert euch dorthin, wo ihr gerade hinschaut. teleporttoplayer (Spieler-ID) Ihr teleportiert euch zu dem angegebenen Spieler. teleportplayernametome

(Spieler-ID) Ihr lasst den angegebenen Spieler zu euch teleportieren. giveresources Ihr erhaltet 50 Einheiten jeder Ressource. giveengrams Ihr schaltet alle Rezepte frei. addexperience x 0 0 Ihr erhaltet Erfahrungspunkte in Höhe von „x“. forcetame Ihr könnt Dinos sofort zähmen und ohne Sattel reiten. slomo 1 Verlangsamt die Zeit im Spiel (Zahlen von 1 bis 5 sind nutzbar). playersonly Friert die Zeit, Dinos und Crafting im Spiel ein. cheat givetome Ihr erhaltet den Gegenstand, den ihr euch gerade anschaut. togglegun Waffen und Werkzeuge in eurer Hand werden angezeigt oder versteckt. settimeofday x:y Setzt die Tageszeit auf „x:y“ (Beispiel 12:30) banplayer (Spieler) Bannt den Spieler auf dem Server. unbanplayer (Spieler) Hebt den Bann des Spielers auf dem Server auf. broadcast Ihr sendet eine Nachricht an alle Spieler.

Gerade für Anfänger dürfte der Cheat „god“ besonders nützlich sein. Im God Mode seid ihr unverwundbar und könnt alle Funktionen von Ark ausprobieren, ohne euch Gedanken über eure Gesundheit zu machen. Wie es sich für ein Survival-Spiel gehört, wird allein das reine Überleben zu einer großen Herausforderung. Nutzt den God Mode, falls ihr Hilfe benötigt.

Die Liste der Cheats wird kontinuierlich erweitert. Beispielsweise könnt ihr euch beliebige Dinosaurier heraufbeschwören, wenn ihr den Befehl „summon“ nutzt und darauf die ID des Dinos eingebt. Hier ein Beispiel für den Allosaurus: summon allo_character_bp-c - und schon spawnt der Dino.

Anzeige

IDs für Dinos und Items in Ark: Survival Evolved

Mithilfe von IDs könnt ihr auf allen drei Plattformen beliebige Dinos oder Gegenstände beschwören. Dafür gibt es drei verschiedene Admin-Befehle, von denen wir euch die zwei wichtigsten kurz erläutern möchten:

summon Dino-ID : In diesem Fall müsst ihr die Dino-ID mit einer Zahl der Tabelle unten ersetzen, um eine Kreatur direkt vor euch erscheinen zu lassen. Das Level des Dinos wird dabei zufällig bestimmt.

: In diesem Fall müsst ihr die Dino-ID mit einer Zahl der Tabelle unten ersetzen, um eine Kreatur direkt vor euch erscheinen zu lassen. Das Level des Dinos wird dabei zufällig bestimmt. giveitemnum Item-ID 1 1 true (oder false): Mit diesem Cheat plus Item-ID (siehe unten) lasst ihr ein Item erscheinen. Die erste Zahl bestimmt die Anzahl an Gegenständen, während die zweite für die Qualität steht. Gebt ihr diesen Befehl mit dem Zusatz „true“ ein, so erhaltet ihr obendrauf noch eine Blaupause. Mit „false“ wird nur das Item verfügbar.

Anzeige

Auch auf den Konsolen könnt ihr diese Dino- und Item-IDs verwenden - toll!

Die folgende Tabelle zeigt euch einige Dino-IDs mit denen ihr euch die hübschen Kreaturen direkt vor die Nase zaubern könnt. Denkt daran, enablecheats vorher einzugeben, damit auch alle Codes funktionieren. Seid ihr auf einem Server unterwegs, so müsst ihr zusätzlich admincheat eingeben.

Dinos IDs Allosaurus Allo_Character_BP_C Alpha Carno MegaCarno_Character_BP_C Alpha Raptor MegaRaptor_Character_BP_C Alpha Rex MegaRex_Character_BP_C Angler Angler_Character_BP_C Ankylosaurus Ankylo_Character_BP_C Argentavis Argent_Character_BP_C Bat Bat_Character_BP_C Beelzebufo Toad_Character_BP_C Brontosaurus Sauropod_Character_BP_C Broodmother Lysrix SpiderL_Character_BP_C Compsognathus Compy_Character_BP_C Carbonemys Turtle_Character_BP_C Carnotaurus Carno_Character_BP_C Castoroides Beaver_Character_BP_C Coelacanth Coel_Character_BP_C Dilophosaur Dilo_Character_BP_C Dimetrodon Dimetro_Character_BP_C Dimorphodon Dimorph_Character_BP_C Direbear Direbear_Character_BP_C Direwolf Direwolf_Character_BP_C Dodo Dodo_Character_BP_C DodoRex DodoRex_Character_BP_C Doedicurus Doed_Character_BP_C Dragon Dragon_Character_BP_C Dung Beetle DungBeetle_Character_BP_C Dunkleosteus Dunkle_Character_BP_C Eurypterid Euryp_Character_C Gallimimus Galli_Character_BP_C Giganotosaurus Gigant_Character_BP_C Gigantopithecus BigFoot_Character_BP_C Ichthyosaurus Dolphin_Character_BP_C Kairuku Kairuku_Character_BP_C Mammoth Mammoth_Character_BP_C Manta Manta_Character_BP_C Megaloceros Stag_Character_BP_C Megalodon Megalodon_Character_BP_C Meganeura Dragonfly_Character_BP_C Mesopithecus Monkey_Character_BP_C Mosasaurus Mosa_Character_BP_C Oviraptor OviRaptor_Character_BP_C Pachy Pachy_Character_BP_C Paracer Paracer_Character_BP_C Parasaur Para_Character_BP_C Phiomia Phiomia_Character_BP_C Piranha Piranha_Character_BP_C Plesiosaur Plesiosaur_Character_BP_C Procoptodon Procoptodon_Character_BP_C Pteranodon Ptero_Character_BP_C Quetzalcoatlus Quetz_Character_BP_C Raptor Raptor_Character_BP_C Rex Rex_Character_BP_C Sabertooth Saber_Character_BP_C Sarco Sarco_Character_BP_C Scorpion Scorpion_Character_BP_C Spider SpiderS_Character_BP_C Spinosaur Spino_Character_BP_C Stegosaurus Stego_Character_BP_C Terror Bird TerrorBird_Character_BP_C Super Turkey Turkey_Character_BP_C Titanoboa BoaFrill_Character_BP_C Titanomyrma Ant_Character_BP_C Titanomyrma FlyingAnt_Character_BP_C Triceratops Trike_Character_BP_C Trilobite Trilobite_Character_C Wooden Raft Raft_BP_C Woolly Rhino Rhino_Character_BP_C Yeti Yeti_Character_BP_C

Anzeige

Ihr wollt neben den Dinosauriern auch noch wertvolle Materialien per Cheat herbeirufen? Kein Problem! Auch dafür haben wir eine sehr lange Tabelle mit Item-IDs für euch erstellt.

Wie genau ihr die Item-IDs eingeben müsst und wie ihr deren Qualität und Anzahl bestimmt, das haben wir euch bereits weiter oben erläutert.

In-Game-Beispiel: So sollte die Eingabe einer Item-ID auf der Xbox One aussehen.

Damit ihr gewünschte Items schneller findet, haben wir die englischen Begriffe nach dem Alphabet geordnet. Solltet ihr einen Gegenstand trotzdem nicht finden, dann empfehlen wir euch die Suchen-Funktion eures Browsers.

Items IDs Advanced Bullet 245 Advanced Rifle Bullet 246 Air Conditioner 188 Amarberry 117 Amarberry Seed 116 Amarberry Seed 270 Ankylo Egg 345 Ankylo Saddle 209 Araneo Egg 353 Argentavis Egg 346 Argentavis Saddle 214 Argentavis Talon 158 Artifact of the Clever 152 Artifact of the Devious 151 Artifact of the Devourer 154 Artifact of the Flamekeeper 157 Artifact of the Hunter 148 Artifact of the Immune 155 Artifact of the Massive 150 Artifact of the Pack 149 Artifact of the Skylord 153 Artifact of the Strong 156 Assault Rifle 2 Auto Turret 197 Azulberry 118 Azulberry Seed 235 Azulberry Seed 271 Battle Tartare 254 Bear Trap 383 Behemoth Gate 173 Behemoth Gateway 174 Behemoth Reinforced Dino Gate 382 Behemoth Stone Dino Gateway 381 Berrybush Seeds 49 Bingleberry Soup 51 Black Coloring 64 Blood Extraction Syringe 44 Blood Pack 45 Blue Coloring 60 Blueprint: Note 98 Bookshelf 309 Bow 5 Brick Coloring 407 Bronto Platform Saddle 415 Bronto Saddle 135 Brontosaurus Egg 288 Broth of Enlightenment 453 Brown Coloring 66 C4 Charge 43 Calien Soup 229 Campfire 39 Cantaloupe Coloring 408 Canteen (Empty) 378 Canteen (Filled) 379 Carbonemys Saddle 207 Carno Egg 348 Carno Saddle 213 Cementing Paste 146 Charcoal 77 Chitin 11 Chitin Boots 30 Chitin Chestpiece 28 Chitin Gauntlets 31 Chitin Helmet 29 Chitin Leggings 27 Chitin/Keratin 216 Citronal 99 Citronal Seed 133 Citronal Seed 276 Cloth Boots 20 Cloth Gloves 21 Cloth Hat 19 Cloth Pants 17 Cloth Shirt 18 Compass 137 Compost Bin 127 Compound Bow (Metal Arrows) 376 Cooked Meat 14 Cooked Meat Jerky 297 Cooked Prime Meat 253 Cooking Pot 128 Crossbow (Stone Arrow) 362 Crystal 78 Cyan Coloring 67 Dilo Egg 349 Dimophodon Kibble 426 Dimorphodon Egg 425 Dino Glasses 308 Dinosaur Feces 54 Dinosaur Gate 147 Dinosaur Gateway 143 Dodo Egg 294 DodoRex Mask Skin 437 Doedicurus Saddle 393 Dune Buggy Vehicle Test 416 Electric Prod 451 Electrical Cable Intersection 192 Electrical Generator 189 Electrical Outlet 190 Electronics 165 Enduro Stew 227 Energy Brew 53 Fabricated Pistol 244 Fabricated Sniper Rifle 436 Fabricator 185 Feeding Trough 375 Fertilizer 50 Fiber 76 Fireworks Flaregun Skin 324 Flag 280 Flak Boots 225 Flak Chestpiece 223 Flak Gauntlets 226 Flak Helmet 224 Flak Leggings 222 Flare Gun 184 Flashlight Attachment 205 Flint 73 Focal Chilli 231 Forrest Coloring 363 Fria Curry 230 Frog Saddle 427 Fur Boots 432 Fur Chestplate 430 Fur Gloves 433 Fur Hat 431 Fur Leggings 429 Gasoline 164 GPS 72 Green Coloring 59 Greenhouse Ceiling 439 Greenhouse Door 441 Greenhouse Doorframe 440 Greenhouse Wall 438 Greenhouse Window 445 Grenade 6 Gunpowder 109 Handcuffs 452 Heavy Miners Helmet 305 Hide 10 Hide Boots 25 Hide Gloves 26 Hide Hat 24 Hide pants 22 Hide Shirt 23 Hide Sleeping Bag 41 Holo-Scope Attachment 219 Human Feces 55 Hunter Skin Hat 281 Ichthyosaur Saddle 314 Improvised Explosive Device 46 Inclined Electrical Cable 191 Industrial Grill 360 Keratin 217 Kibble (Ankylo Egg) 327 Kibble (Araneo Egg) 340 Kibble (Argentavis Egg) 328 Kibble (Bronto Egg) 338 Kibble (Carbonemys Egg) 344 Kibble (Carno Egg) 330 Kibble (Dilo Egg) 331 Kibble (Dodo Egg) 332 Kibble (Pachy Egg) 419 Kibble (Parasaur Egg) 333 Kibble (Pteranadon Egg) 334 Kibble (Pulminoscorpius Egg) 339 Kibble (Raptor Egg) 335 Kibble (Rex Egg) 336 Kibble (Sarco Egg) 337 Kibble (Spino Egg) 341 Kibble (Stego Egg) 342 Kibble (Titanaboa Egg) 329 Kibble (Trike Egg) 343 Lamppost 195 Large Bear Trap 384 Large Crop Plot 249 Large Dinosaur Feces 287 Large Storage Box 106 Laser Attachment 220 Lazarus Chowder 228 Longgrass Seed 241 Longgrass Seed 278 Longgrass1 233 Longneck Rifle 132 Magenta Coloring 406 Mammoth Saddle 210 Medical Brew 52 Medium Crop Plot 248 Medium Dinosaur Feces 286 Megaloceros Saddle 428 Megalodon Saddle 211 Megalodon Tooth 159 Mejoberry 120 Mejoberry Seed 237 Mejoberry Seed 275 Metal 9 Metal Arrow 377 Metal Billboard 243 Metal Catwalk 167 Metal Ceiling 168 Metal Dinosaur Gate 266 Metal Dinosaur Gateway 265 Metal Door 170 Metal Doorframe 180 Metal Fence Foundation 171 Metal Foundation 172 Metal Hatchet 36 Metal Hatchframe 169 Metal Ingot 74 Metal Irrigation Pipe – Inclined 199 Metal Irrigation Pipe – Intake 200 Metal Irrigation Pipe – Intersection 201 Metal Irrigation Pipe – Straight 202 Metal Irrigation Pipe – Tap 203 Metal Irrigation Pipe – Vertical 204 Metal Ladder 175 Metal Pick 35 Metal Pillar 176 Metal Ramp 177 Metal Sickle 380 Metal Sign 218 Metal Spike Wall 296 Metal Trapdoor 178 Metal Wall 179 Metal Wall Sign 269 Metal Water Reservoir 312 metal Window 182 Metal Windowframe 181 Mindwipe Tonic (amnesiac soup) 413 Mortar and Pestle 107 Mud Coloring 409 Narcoberry 121 Narcoberry Seed 238 Narcoberry Seed 273 Narcotic 123 Navy Coloring 410 Nerdry Glasses Skin 300 Notes on Rockwell Recipes 263 Obsidian 142 Oil 162 Olive Coloring 411 Omni Directional Lamp Post 359 Orange Coloring 63 Pachy Saddle 417 Pachycephalosaurus Egg 418 Paintbrush 38 Painting Canvas 421 Paracer Platform Saddle 423 Paracer Saddle 422 Parachute 187 Parasaur ARK Founder Saddle Skin 293 Parasaur Egg 289 Parasaur Saddle 100 Parchement Coloring 364 Pelt 424 Phiomia Saddle 285 Pike 140 Pink Coloring 365 Pistol Hat Skin 71 Plant Species X Seed 390 Plant Species X Seed 391 Plesiosaur Saddle 215 Plesiosaur Saddle 313 Poison Grenade 435 Polminoscorpius Egg 352 Polymer 166 Preserving Bin 295 Prime Meat Jerky 298 Pteranadon Egg 350 Pteranodon Saddle 131 Pulmonoscorpius Saddle 104 Pumpaction Shotgun 361 Purple Coloring 62 Purple Coloring 68 Radio 141 Raptor Egg 290 Raptor Saddle 101 Rare Flower 250 Rare Mushroom 251 Raw Meat 12 Raw Prime Meat 252 Re-Fertilizer 386 Red Coloring 58 Refining Forge 125 Refrigerator 196 Reinforced Dinosaur Gate 319 Reinforced Trap Door 358 Reinforced Window 357 Reinforced Wooden Door 317 Remote Detonator 42 Remote Keypad 198 Rex Bone Helmet Skin 299 Rex Saddle 69 Rex Stomped Glasses Saddle 282 Riot Boots 449 Riot Chestpiece 447 Riot Gauntlets 448 Riot Helmet 450 Riot Leggings 446 Rockarrot 234 Rockarrot Seed 242 Rockarrot Seed 279 Rocket Launcher 3 Rocket Propelled Grenade 247 Rockwell Recipes- Mindwipe Tonic 420 Rockwell Recipes: Battle Tartare 261 Rockwell Recipes: Calien Soup 258 Rockwell Recipes: Decorative Coloring 371 Rockwell Recipes: Egg-based Kibble 356 Rockwell Recipes: Enduro Stew 256 Rockwell Recipes: Energy Brew 302 Rockwell Recipes: Focal Chilli 260 Rockwell Recipes: Fria Curry 259 Rockwell Recipes: Lazarus Chowder 257 Rockwell Recipes: Meat Jerky 304 Rockwell Recipes: Medical Brew 301 Rockwell Recipes: Shadow Steak Saute 262 Royalty Coloring 366 Sabertooth Saddle 212 Sarco Egg 351 Sarco Saddle 208 Saurpod Vertebra 161 Savaroot Seed 277 Savoroot 232 Savoroot Seed 240 Scope Attachment 138 Scuba Flippers 389 Scuba Mask 388 Scuba Tank 387 Shadow Steak Saute 255 Shotgun 267 Silencer Attachment 206 Silica Pearls 163 Silver Coloring 367 Simple Bed 129 Simple Bullet 4 Simple Pistol 1 Simple Rifle Ammo 144 Simple Shotgun Ammo 268 Single Panel Flag 374 Sky Coloring 368 Slate Coloring 412 Slingshot 139 Sloped Greenhouse Roof 444 Sloped Greenhouse Wall Left 442 Sloped Greenhouse Wall Right 443 Sloped Metal Roof 403 Sloped Metal Wall Left 404 Sloped Metal Wall Right 405 Sloped Roof 394 Sloped Stone Roof 400 Sloped Stone Wall Left 401 Sloped Stone Wall Right 402 Sloped Thatch Wall Left 395 Sloped Thatch Wall Right 396 Sloped Wood Wall Left 398 Sloped Wood Wall Right 399 Sloped Wooden Roof 397 Small Crop Plot 130 Smithy 126 Sparkpowder 108 Spear 57 Specimen Implant 134 Spider Flag 284 Spino Egg 354 Spinosaur Saddle 303 Spoiled Meat 13 Spray Painter 392 Spyglass 283 Standing Torch 40 Steel Vault 306 Stego Saddle 102 Stegosaurus Egg 56 Stimberry 122 Stimberry Seed 239 Stimberry Seed 274 Stimulant 124 Stone 8 Stone Arrow 32 Stone Ceiling 315 Stone Dinosaur Gateway 320 Stone Doorframe 322 Stone Fence Foundation 310 Stone Foundation 318 Stone Hatchet 34 Stone Hatchframe 316 Stone Irrigation Pipe – Incline 112 Stone Irrigation Pipe – Intake 110 Stone Irrigation Pipe – Intersection 113 Stone Irrigation Pipe – Straight 111 Stone Irrigation Pipe – Tap 115 Stone Irrigation Pipe – Vertical 114 Stone Pick 33 Stone Pillar 321 Stone Wall 311 Stone Windowframe 323 Storage Box 105 Straight Electrical Cable 193 Summon Broodmother 145 Super Test meat 183 T-Rex Egg 291 Tan Coloring 369 Tangerine Coloring 370 Thatch 75 Thatch Door 80 Thatch Doorframe 83 Thatch Foundation 81 Thatch Roof 79 Thatch Wall 82 Tintoberry 119 Tintoberry Seed 236 Tintoberry Seed 272 Titanaboa Egg 347 Torch 37 Tranq Arrow 70 Transponder Node 373 Transponder Tracker 372 Triceratops Egg 292 Trike Bone Helmet Skin 385 Trike Saddle 103 Tripwire Alarm Trap 326 Tripwire Narcotic Trap 325 Turtle Egg 355 Tyrannosaur Arm 160 Vertical Electrical Cable 194 Wall Sign 264 Water Jar 15 Water Jar (Full) 16 Water Tank 186 Waterskin 47 Waterskin (Full) 48 White Coloring 65 Wood 7 Wood Spike Wall 307 Wooden Billboard 221 Wooden Catwalk 84 Wooden Ceiling 85 Wooden Club 434 Wooden Door 87 Wooden Doorframe 94 Wooden Fence Foundation 136 Wooden Foundation 88 Wooden Hatchframe 86 Wooden Ladder 89 Wooden Pillar 90 Wooden Raft 414 Wooden Ramp 91 Wooden Sign 97 Wooden Trapdoor 92 Wooden Wall 93 Wooden Window 96 Wooden WindowFrame 95 Yellow Coloring 61

Wie ihr bereits erkannt habt, haben wir euch die Gegenstände alphabetisch von A bis Z sortiert. Bei den langen Listen könnt ihr so leichter finden, was ihr zum Überleben in Ark benötigt.

Die ikonischsten Cheats in Spielen: Kennst du sie alle?

Über 450 Item-IDs - damit könnt ihr all eure Wünsche erschaffen. Auf der folgenden Seite möchten wir euch jetzt noch alle GFI-Codes zeigen, die euch die Eingabe wesentlich erleichtern. Außerdem könnt ihr auch diese GFI-Befehle für PC, PS4 und XBox One nutzen.