Steam schwingt den Rabatthammer: So günstig war dieser Survival-Horror-Trip noch nie

Mit The Callisto Protocol wollten die Entwickler von Striking Distance Studios in die Fußstapfen von Dead Space treten. An die Qualität der Vorlage kommt der Sci-Fi-Horror-Trip zwar nicht ganz heran, doch für 17,99 Euro können Genre-Fans auf Steam auf jeden Fall guten Gewissens zuschlagen.

Steam-Sale: The Callisto Protocol für 17,99 Euro im Angebot

Wer inzwischen die drei Dead-Space-Spiele auswendig kennt, sich aber trotzdem nach Nachschlag sehnt, findet auf Steam gerade eine preiswerte Alternative. Denn bis zum 5. Februar ist The Callisto Protocol um 70 Prozent reduziert. Statt 59,99 Euro kostet der Survival-Horror im Weltall nur 17,99 Euro – so günstig war das Spiel bislang auf Steam noch nie (Quelle: SteamDB).

In der Rolle von Jacob Lee findet ihr euch nach unglücklichem Zufall zu Unrecht in einem Hochsicherheitsgefängnis auf einem der Monde Jupiters wieder. Doch das ist erst die Spitze des Eisbergs, denn plötzlich bricht im Weltraumknast die Hölle los. Die Insassen verwandeln sich in schreckliche Kreaturen, die euch nach dem Leben trachten.

Damit diese euch nicht einen Kopf kürzer machen, haut ihr sie mit Nahkampfwaffen zu Klump oder greift zur Schusswaffe, um die Viecher auf Distanz zu halten. Nach und nach schaltet ihr neue Fähigkeiten frei und findet zudem neue Waffen und Ausrüstung, die euch in eurem Überlebenskampf unter die Arme greifen.

Düstere Umgebungen, brachiale Gewalt und massig Gore – The Callisto Protocol ist nichts für schwache Nerven:

Auf Steam bewerten 74 Prozent der kürzlichen Käufer The Callisto Protocol positiv. Sie schätzen die gruselige Atmosphäre und fühlen sich immer wieder an Dead Space erinnert. Inzwischen wurde auch die Performance auf dem PC stark verbessert. Zum Release Ende 2022 war die noch ein großes Sorgenkind.

Wie lange dauert The Callisto Protocol?

Wer sich nur schnell durch die Story ballern will, muss etwa 10 Stunden einplanen, bis der Abspann über den Bildschirm läuft. Wollt ihr jedoch noch ein paar Nebenaufgaben mitnehmen, könnt ihr noch etwa zwei Stunden mehr einplanen.

Seid ihr hingegen darauf aus, wirklich alle Aufgaben abzuschließen, die das Spiel zu bieten hat, jedes Geheimnis zu lüften und alle Achievements einzustreichen, könnt ihr mit etwas mehr als 15 Stunden Spielzeit rechnen.

Und falls ihr dabei Hilfe braucht, haben wir den passenden Guide für euch auf Lager:

