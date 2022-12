In Callisto Protocol könnt ihr insgesamt 43 Daten-Bios-Sammelgegenstände finden. Dabei handelt es sich um Chip-Implantate, die teilweise Audioprotokolle enthalten, die euch mehr über die Geschehnisse auf Jupiter-Mond Europa verraten. An dieser Stelle zeigen wir euch alle Fundorte der Daten-Bios-Collectible für das Achievement „Sensenmann“.

Alle Daten-Bios-Implantate finden

Sämtliche Collectibles dieser Art sind im Spielverlauf verpassbar! Es gibt nach der acht Kapitel umfassenden Story keine Kapitelauswahl, über die ihr verpasste Daten-Bios-Implantate einsammeln könnt. Verpasst ihr also eins, müsst ihr ein neues Spiel starten und wieder komplett alles einsammeln, sofern ihr mit „Sensenmann“ eine der Trophäen und Erfolge von Callisto Protocol freischalten wollt.

Aus diesem Grund solltet ihr zu Beginn jedes Kapitels einen manuellen Spielstand anlegen und regelmäßig überprüfen, ob eingesammelte Collectibles im Daten-Bios-Menü auch wirklich freigeschaltet wurden. Falls nicht, ladet den manuellen Spielstand oder einen der letzten Auto Saves, damit euch nichts entgeht. Hört euch auch immer die Audio-Logs bei den meisten der Implantate an.

Der Erfolg bzw. die Trophäe sollte bereits nach Daten-Bios #42 „Edward Bates: Experiment“ freigeschaltet werden, sofern ihr zuvor keine Sammelobjekte verpasst habt. #43 ist für das Achievement nicht nötig. Im Folgenden listen wir euch die Fundorte aller Daten-Bios-Chips nach Kapitel aufgeteilt auf, damit ihr keine verpasst.

Kapitel 1: Fracht

#1 Jacob Lee: Jacobs Jobs

Direkt zu Beginn des Spiels, wenn ihr euch zum ersten Mal mit Jacob auf dem Schiff bewegen könnt. Geht durch die erste Tür auf der linken Seite und nehmt euch das Implantat vom Regal links.

Kapitel 2: Ausbruch

#2 Dr. Caitlyn Mahler: Mahlers Ernennung

Im Operationssaal M112, nachdem ihr dem Wachroboter ausgewichen seid. Direkt neben der Stelle, wo ihr die Sicherung an euch nehmen könnt.

#3 Elias Porter: Elias‘ Erwartung

Nachdem ihr zum Zellenblock zurückgekehrt seid, findet ihr dieses Implantat in der Zelle von Elias.

#4 Cpt. Leon Ferris: Ferris‘ Klage

Direkt nach der Zwischensequenz mit Cpt. Ferris findet ihr das Implantat vor euch auf dem Tisch.

Kapitel 3: Nachwirkungen

#5 Sgt. Eric Jane: Verschlossene Tür

Müsst ihr automatisch im Verlauf der Mission von der toten Wache entfernen, die vor einem defekten Wachroboter liegt.

#6 Ofc. Pruitt Matos: Wäscherei

Innerhalb des Raums „Laundry B202“ könnt ihr entweder nach links oder rechts gehen. Nehmt den Weg nach rechts bis zu „Office B112“. Hier liegt eine Leiche mit dem Implantat.

#7 Duncan Cole: Geheimer Raum 1

Nehmt nun den linken Weg in der Wäscherei und öffnet die Tür vor euch. Krabbelt dann rechts durch den Schacht und folgt dem längeren Weg bis zum Geheimraum mit dem Implantat auf dem Schreibtisch am Ende.

#8 Dr. Ewan Hayes: Med. Labor Ausbruch

Geht zurück zum Hauptpfad und betretet „Maintenance B414“. Von hier aus könnt ihr „Medical Ward C101“ betreten. Hier liegt eine Leiche mit dem Implantat direkt vor euch auf dem Boden.

#9 Ofc. Dachs Symmons: Erhängter Wärter

Nach Erhalt des GRP kommt ihr zu einem rot beleuchteten Raum mit jeder Menge hängender Leichen. Die Leiche mit dem Implantat liegt auf dem Boden in der Mitte des Raums.

#10 Ofc. Kerry Brown

Nach dem Absturz mit dem Fahrstuhl, schnappt euch dieses Implantat bei der Leiche nahe dem großen Ventilator im Keller.

#11 Tadhg Song

Nach der Überfahrt zur anderen Seite mit den drei Monstern, die auf euch warten, könnt ihr anschließend links nach oben auf eine erhöhte Ebene mit zwei Sicherungskästen klettern. Hier liegt die Leiche mit dem Implantat.

#12 Dani Nakamura

Nach der Zwischensequenz, wo Dani euch in der Zelle einsperrt, findet ihr das Implantat direkt hinter euch in der Zelle.

Kapitel 4: Habitat

#13 Dr. Caitlyn Mahler: Korrumpierer

Vor dem Raum mit der Aufschrift „Purification B H207“ könnt ihr links über eine Kiste auf eine erhöhte Plattform klettern. Hier findet ihr das Implantat nahe der Truhe.

#14 Ofc. Bruno Vorenus: Verkabelt

Im nächsten Bereich mit den zwei Sicherungskästen liegt eine Leiche mit einem Implantat nahe des Ausgangs auf der anderen Seite.

#15 Dr. Jae Moon-Bell: Kokons

Bei der Abzweigung, wo ihr wahlweise in die „Water Control H262“ oder in die „Storage Hall H239“ gehen könnt, entscheidet euch für die Storage Hall. Am Ende kommt ihr durch eine Dekontaminationskammer, die euch zum Implantat führt.

#16 Ofc. James Reese: Funk-Wärter

Müsst ihr automatisch im Storyverlauf im Raum mit dem Tentakelfeind an euch nehmen.

#17 Sgt. Bill Pekelo

Müsst ihr ebenfalls im Storyverlauf im Bereich „Botanical H625“ an euch nehmen, damit ihr weiterkommt.

#18 Ofc. James Reese: Wachraum

Bevor ihr mit der Konsole interagiert, geht erst in den Bereich „Botanical H264“ bis ans Ende für dieses Implantat.

#19 Ofc. Kyle Serra: Evakuierung

Nachdem ihr wieder nach draußen gegangen seid und den Utility-Bereich auf der anderen Seite erreicht habt, könnt ihr hier links eine Tür öffnen. Am Ende findet ihr hier das Daten-Bios.

Kapitel 5: Verloren

#20 Miranda Kristofich: Terraform

Nach der Zwischensequenz mit Dani und Elias geht beim Außenposten nicht direkt rechts ins Gebäude, sondern lauft geradeaus bis ans Ende, um dieses Implantat zu finden.

#21 Richard Cids

Müsst ihr automatisch im Storyverlauf nach dem größeren Kampf im Schneefeld an euch nehmen, nachdem sich die Türen geöffnet haben.

#22 Dr. Caitlyn Mahler: Verbrenner

Nach Erreichen der Tunnel kriecht ihr unter Geröll in einen Bereich, wo ihr wahlweise nach links oder rechts gehen könnt. Wählt erst den linken Weg, um das Daten-Bios zu erreichen.

#23 Lt. Devon Wayne: Schließe das Tor

Nach der Zwischensequenz, in der Dani euch die Aufstandsflinte gegeben hat, lauft die Treppen vor euch nach oben, um dieses Implantat bei einer Leiche auf dem Boden zu finden.

#24 Ofc. Aaron Taycho

Müsst ihr im Storyverlauf innerhalb des Bereichs „Prisoner Transfer 408“ an euch nehmen. Hier blockiert eine Leiche mit dem Daten-Bios einen Mechanismus.

#25 Max Barrow: Max‘ Anliegen

Nach Erreichen eures abgestürzten Raumschiffs, findet ihr dieses Implantat im zweiten Raum auf der linken Seite.

#26 Sgt. Scott Dvitny: Ausrottung

Nachdem ihr durch den Spalt im Tor den großen Hangar betreten habt, überprüft den Ladebereich des Trucks auf der rechten Seite, um dieses Daten-Bios zu finden.

#27 Dr. Caitlyn Mahler: Verschiffungen

Im Bereich mit den vielen defekten Wach-Robotern könnt ihr dieses Implantat in einer Ecke finden, während Dani den Fahrstuhl ruft.

Kapitel 6: Unten

#28 Dr. Sheehan Yune: Außenprotokoll 1

Nachdem ihr euch mit Jacob kopfüber hängend von den Kabeln befreit und den Gegner getötet habt, findet ihr den Daten-Bios im nächsten Raum auf der Werkbank.

#29 Dr. Sheehan Yune: Außenprotokoll 2

Im Korridor nach dem Bereich mit den vier blinden Feinden und dem Schlangenkopf-Feind im Kokon findet ihr das Implantat auf ein paar Kisten links.

#30 Dr. Sheehan Yune: Außenprotokoll 3

Nachdem ihr die Schlüsselkarte zu den Power Tunneln benutzt habt, geht nicht direkt weiter nach unten, sondern rechts den Gang bis zum Ende entlang, um das Implantat zu finden.

#31 Yannick Sage: Geheimer Raum 2

Bevor ihr den Raum zum Power Reactor betretet, zwängt euch links davon durch die Felsen und folgt dem längeren Weg, bis ihr zu einem weiteren geheimen Raum mit diesem Implantat gelangt.

#32 Arden Jeddha: Arcas Evakuierung

Verlasst nach dem Bosskampf gegen den Zweiköpfigen die Plattform und folgt dem Weg. Ihr findet das Daten-Bios bei der Leiche auf dem Boden kurz vor dem Verlassen des Areals.

Kapitel 7: Kolonie

#33 Alex Wang: Minenarbeiterprotokoll 1

Findet ihr direkt zu Beginn des Kapitels. Geht die Treppen hinunter und haltet dann links Ausschau nach der Leiche mit dem Daten-Bios.

#34 Derryn Barr: Minenarbeiterprotokoll 2

Nachdem euch Dani gesagt hat, ihr sollt sie beim Turm treffen, geht links in den Raum und schnappt euch den Daten-Bios vom Regal.

#35 Derryn Barr: Minenarbeiterprotokoll 3

Klettert im nächsten Bereich mit den blinden Monstern die Leiter nach oben und betretet rechts den unverschlossenen Raum mit einem weiteren Implantat.

#36 Yannick Sage: Der Maulwurf

Nach der nächsten Fahrstuhlfahrt Richtung Hightown liegt diese Leiche mit Implantat direkt vor euch auf dem Boden.

#37 Buidhe Reddwork: Hightown

Lauft direkt nach dem letzten Sammelobjekt die Treppen nach oben und untersucht das erste Haus auf der rechten Seite, um dieses Daten-Bios zu finden.

#38 Ji-Kwan Park: Minenarbeiterprotokoll 4

Nach der nächsten Tür, die ihr mit einer Sicherung öffnet, findet ihr dieses Implantat auf dem Boden nahe der Crafting-Station.

#39 Duncan Cole: Meinungsverschiedenheit

Nach dem Bosskampf gegen Ferris und einer längeren Zwischensequenz mit Dani findet ihr das Daten-Bios auf einer Kiste rechts vor euch.

Kapitel 8: Turm

#40 Dr. Tala Ismene: Beobachtung

Nach dem zweiten Bosskampf gegen einen Zweiköpfigen öffnet die Tür mit der Sicherung. Geht nach links und ihr findet das Implantat am Ende des Gangs.

#41 Dr. Tala Ismene: Fortgeschafft

Während der Suche nach einer weiteren Sicherung kommt ihr durch einen Schacht. Geht hier rechts die Treppen hoch, um am Ende das Daten-Bios einzusammeln.

#42 Edward Bates: Experiment

Nach einem weiteren Kampf gegen einen Zweiköpfigen folgt der Stimme von Dr. Mahler und geht nach ihrer Aufforderung durch die Tür. Hier liegt das Implantat rechts auf einer Kiste. Habt ihr zuvor alle Daten-Bios-Sammelobjekte eingesammelt, schaltet sich jetzt die Trophäe „Sensenmann“ frei.

#43 Duncan Cole: Coles‘ Triumph

Nach der Fahrstuhlfahrt im Turm findet ihr das letzte Collectible auf einem Tisch links hinten der Ecke des ersten großen Raums.

