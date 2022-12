Die Spielwelt in Need for Speed Unbound ist abermals ziemlich groß und in allen Ecken findet ihr Sammelobjekte in Form von Plakatwänden, Bären und Street-Arts. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Sammelgegenstände.

Need for Speed Unbound Facts

Alle Bären, Plakatwände & Street-Arts in NfS Unbound

Ihr benötigt alle Sammelobjekte, wenn ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten möchtet. Sie teilen sich wie folgt auf:

100 Bären

80 Plakatwände

80 Street-Arts

Neben allen Aktivitäten gibt es somit insgesamt 260 Sammelgegenstände in der Spielwelt von Lakeshore City verteilt.

Die Bären sind große Ballon-Bären, die ihr einfach nur umfahren müsst. Die Street-Arts müsst ihr einsammeln. Fahrt auf ein Kunstwerk zu und drückt Viereck/X (PS/Xbox), um es aufzuheben. Danach ist es in eurem Inventar.

Durch die Plakatwände müsst ihr durchfahren oder durchspringen. Im Grunde genommen ist es egal, welches der Autos ihr verwendet, um durch eine Plakatwand zu rasen. Denkt aber daran, dass ihr für manche Plakatwände ein etwas schnelles Auto braucht, um die benötigte Geschwindigkeit für den Sprung von der Rampe erfolgreich zu meistern.

Den Ferrari 488 GTB (2015) erhaltet ihr, wenn ihr alle Bären gesammelt habt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Laufe eurer Sammelaktion erhaltet ihr für unterschiedliche Meilensteine beispielsweise neue Posen, Decals für das Tuning und vieles mehr. Bis ihr alle Sammelgegenstände besitzt, erhaltet ihr auf eurer Schnitzeljagd jedoch nur kosmetische Items. Die großen Belohnungen kommen erst am Ende eurer Sucherei.

Denn die besten Rewards erwarten euch, wenn ihr alle Sammelobjekte der jeweiligen Kategorie habt. Die Belohnungen sehen wie folgt aus:

Für alle 80 Street-Arts erhaltet ihr das Auto Ferrari 488 GTB (2015). Es ist ein Fahrzeug der Stufe S.

erhaltet ihr das Es ist ein Fahrzeug der Für alle 100 Bären bekommt ihr das Fahrzeug BMW M4 GTS (2016), es besitzt das Level A+.

bekommt ihr das es besitzt das Für alle 80 Plakatwände erhaltet ihr den Wagen Ford Focus RS (2016), es hat die Stufe A.

Fundorte aller Sammelobjekte in NfS Unbound

Wenn ihr euch in der unmittelbaren Nähe eines Sammelobjektes befindet, wird es auf eurer Karte markiert. Da die Map aber ziemlich groß ist, kann es natürlich in einer zeitaufwendigen Sucherei ausarten. Damit ihr euch etwas Zeit spart, zeigen wir euch im folgenden Bild alle Fundorte. Klickt auf das Bild, um es zu vergrößern:

Alle Fundorte der 260 Sammelobjekte. (Bildquelle: Reddit / FalkHogan)

Die Karte stammt von Reddit-User FalkHogan und zeigt alle 260 Fundorte der Sammelgegenstände in Lakeshore City. Wenn ihr das Bild in Originalgröße sehen wollt, dann klickt auf diesen Link.

Übrigens kann es auch vorkommen, dass ihr während eines Rennens auf Sammelobjekte stoßt und sie einsammelt. Sie zählen dann ebenfalls, ihr müsst nicht erneut in der Open World eingesammeln. Allerdings werden Sammelobjekte während eines Rennens nicht auf eurer Map markiert.

Was haltet ihr von den Belohnungen? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!