Need for Speed Unbound kommt mit einem gewöhnungsbedürftige Style um die Ecke. Der Comic-Stil macht viele Fans jedoch stutzig und darum fragen sich einige Spieler, ob die Effekte ausgestellt werden können. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr die Fahreffekte ausschaltet.

Effekte ausschalten in NfS Unbound

Nicht nur der Soundtrack in Need for Speed Unbound besitzt einen gewissen Style, sondern auch alle Autos, vor allem die jeweilgen Fahreffekte der Fahrzeuge. Die Effekte spalteten allerdings die Fangemeinde bereits vor Release und EA hat angekündigt, dass Spieler die Fahreffekte ausschalten können. Allerdings ist die Option ziemlich versteckt und nicht sofort offensichtlich.

Der erste Gedanke ist natürlich, dass ihr in den Einstellungen sucht, um die Fahreffekte auszuschalten. In den Optionen sucht ihr aber vergeblich, dort könnt ihr die Effekte nicht ausschalten. Selbst in den Grafikeinstellungen findet ihr keine Option, um die unterschiedlichen Effekte auszustellen.

Wenn ihr die Effekte ausschalten wollt, müsst ihr das in eurer Garage machen. Geht dazu auf „Wagen“, dann auf „Style“, danach auf „Fahreffekte“ und als letztes auf „Tags“. In den Tags müsst ihr nach dem gewöhnlichen Effekt „Getarnt“ suchen und ihn ausrüsten. Es gibt insgesamt fünf Tags, die die Bezeichnung „Getarnt“ besitzen.

Im folgenden Bild zeigen wir euch, wie die Tags im Menü der Garage aussehen:

Im Menü der Garage müsst ihr nach „getarnten“ Tags ausschau halten und sie ausrüsten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wichtiger Hinweis: Es ist also leider nicht möglich, dass ihr die Fahreffekte komplett ausschaltet. Wenn ihr ein getarntes Tag verwendet, werdet ihr immer den Rauch hinter euch sehen, dieser kann nicht abgestellt werden.

Allerdings könnt ihr durch die getarnten Tags alle anderen Effekte ausschalten. Normalerweise seht ihr auch Fahreffekte neben euren Reifen, am Spoiler, Flügel neben eurem Fahrzeug bei Sprüngen und ein Emoji über eurem Wagen. Wenn ihr übrigens alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, müsst ihr unter anderem auch euren Tag verändern.

Alle genannten Fahreffekte fallen also alle, sobald ihr die ein getarntes Tag ausrüstet. Der Rauch bleibt jedoch immer bestehen, ihn könnt ihr leider nicht ausschalten.