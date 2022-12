In Need for Speed Unbound sind auf der großen Karte von Lakeshore City jede Menge Aktivitäten verteilt. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Driftzonen, Speed-Traps, Speed-Runs und Sprünge.

Need for Speed Unbound Facts

Alle Driftzonen, Speed-Traps, Speedruns & Sprünge in NfS Unbound

Insgesamt gibt es in Need for Speed Unbound 160 Aktivitäten, die ihr neben den üblichen Rennen und Takeover-Events abschließen könnt.

Sie unterteilen sich in die folgenden vier Kategorien:

35 Driftzonen

50 Speed-Traps (Radarkontrollen)

(Radarkontrollen) 30 Speed-Runs

45 Sprünge (Weitsprünge)

In jeder Aktivität könnt ihr bis zu drei Sterne verdienen. Außerdem gibt es einen Rekordhalter für jede Aktivität. Je besser eure Bewertung ist, desto mehr Geld erhaltet ihr. Die Aktivitäten gehören zwar nicht direkt zu den Sammelobjekten (Bären, Plakatwände, Street-Arts) im Spiel, belohnen euch nach Abschluss aber trotzdem.

Wenn ihr alle Trophäen und Erfolge in NfS Unbound freischalten möchtet, müsst ihr übrigens alle Aktivitäten mit drei Sternen abschließen. Ihr müsst jedoch nicht den Rekordhalter des jeweiligen Events schlagen.

Die Belohnung für alle Speed-Traps kann sich sehen lassen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr in allen Aktivitäten die drei Sterne verdienen wollt, müsst ihr bis zum Endgame warten. Denn hierfür benötigt ihr die besten Wagen aller Autos in Need for Speed Unbound. Folgende Belohnungen warten auf euch, wenn ihr jede Aktivität der jeweiligen Kategorie mit drei Sternen abschließt:

Für 105 Sterne in den Driftzonen erhaltet ihr das Fahrzeug McLaren 600LT (2018), es hat die Stufe S.

erhaltet ihr das es hat die Für 150 Sterne in den Speed-Traps bekommt ihr den Wagen Lamborghini Aventador S Roadster (2017), es besitzt die Stufe S+.

bekommt ihr den Wagen es besitzt die Für 90 Sterne in den Speed-Runs erhaltet ihr das Auto Porsche Cayman GT4 (2015), es hat das Level A+.

erhaltet ihr das Auto es hat das Für 135 Sterne in den Sprüngen bekommt ihr den Wagen Nissan 370Z Nismo (2015), es besitzt die Stufe A.

Alle Aktivitäten - Fundorte

Wenn ihr euch in der unmittelbaren Nähe einer Aktivität befindet, wird sie auf eurer Map markiert. Da die Karte aber ziemlich groß ist, kann die Suche natürlich ziemlich zeitaufwendig sein. Damit ihr euch etwas Zeit spart, zeigen wir euch in den folgenden Bildern alle Fundorte. Klickt auf das Bild, um es zu vergrößern.

Das erste Bild zeigt die nördliche Hälfte der Map mit allen Aktivitäten:

Fundorte aller Aktivitäten der nördlichen Map. (Bildquelle: Reddit BoahDerNervt)

Das folgende Bild zeigt die südliche Hälfte der Karte mit den restlichen Aktivitäten.

Fundorte aller Aktivitäten der südlichen Seite der Map. (Bildquelle: Reddit BoahDerNervt)

Die Karten stammt von Reddit-User „BoahDerNervt“ und zeigt alle 160 Fundorte der Aktivitäten in Lakeshore City. Wenn ihr die Screenshots in Originalgröße sehen wollt, kommt ihr hier zur nördlichen Hälfte und hier zur südlichen Hälfte. Klickt einfach auf die beigefügten Links.

Übrigens kann es auch vorkommen, dass ihr während eines Rennens auf Aktivitäten stoßt. Allerdings werden sie während eines Rennens nicht auf eurer Map markiert.

Was haltet ihr von den Belohnungen? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!