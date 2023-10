Cyberpunk 2077: Alle Autos, Fahrzeuge & Motorräder finden (2.0)

1 / 41

Im Spielverlauf von Cyberpunk 2077 könnt ihr mit V einen riesigen Fuhrpark aufbauen und viele verschiedene Autos und Fahrzeuge kaufen. Wir zeigen euch die Fundorte aller Fahrzeuge sowie Motorräder im Spiel und Bilder zu jedem Vehikel in Version 2.0.

In Cyberpunk 2077 gibt es über 40 Autos, die ihr finden könnt und die ihr auf verschiedenen Wegen erhaltet. Unter anderem müsst ihr 40 bestimmte Fahrzeuge und Motorräder besitzen, die ihr für Eddies kaufen könnt, um mit „CHOO2 im Blut“ eine der Trophäen und Erfolge freizuschalten. Auf den Folgeseiten dieser Bilderstrecke zeigen wir euch die Fundorte und Bilder aller versteckten Autos und Motorräder, die für die Trophäe relevant sind, damit ihr keines verpasst!

Autos finden und kaufen

Zwar könnt ihr jedes beliebige Auto in Night City auch klauen, wollt ihr sie aber dauerhaft besitzen und auf Abruf zu eurer Position bestellen, müsst ihr die meisten Fahrzeuge von Fixern kaufen. Bestimmte Autos bekommt ihr darüber hinaus gratis als Abschlussbelohnung für Missionen.

Wollt ihr euer Fahrzeug rufen, müsst ihr im Spiel die rechte Richtungstaste drücken. Haltet ihr die Taste gedrückt, ruft ihr zudem eure Garage auf und könnt euch euer gewünschtes Fortbewegungsinstrument aussuchen, sofern ihr es besitzt. Ihr könnt übrigens auch mehrere Fahrzeuge gleichzeitig rufen, solltet ihr euch verklickt haben.

Der Fuhrpark in Cyberpunk 2077 umfasst herkömmliche Autos, aber auch Motorräder. Bedenkt dabei auch, dass ihr viele Vehikel erst zum Kauf freischaltet, nachdem ihr einen bestimmten Street-Cred-Level erreicht habt.

So könnt ihr Autos reparieren

Durch Unfälle werden eure Autos sichtbar beschädigt. Dies wirkt sich auch auf eure Performance aus und das Auto kann schwerer zu Lenken sein oder gibt nicht mehr ordentlich Gas. Wollt ihr eure Autos reparieren, müsst ihr dafür keinen besonderen Ort besuchen. Nutzt einfach die Schnellreise und teleportiert euch an einen anderen Ort. Ruft dann erneut das beschädigte Fahrzeug aus eurer Garage und schon wird es wie von Zauberhand repariert sein.

Kann man Autos tunen?

Leider könnt ihr eure Autos optisch nicht verändern, kosmetisches Tuning gibt es also nicht im Spiel. Allerdings gibt es mit dem Upgrade 2.0. nun die Möglichkeit, euer Auto technisch zu tunen und mit Waffentechnik auszustatten. Geht dazu in das Charaktermenü zu den Vorteilen. Diese wurden gänzlich neu gestaltet und ihr könnt folgende Fähigkeiten für eure Autos freischalten:

Straßenkampf: Verlangsamt mit Sandevistan die Zeit beim Fahren und ermöglicht Benutzung von Kerenzikov beim gleichzeitigen Zielen und Ziehen der Handbremse.

Carhacking: Schaltet Fahrzeug-Quickhacks frei, mit welchen ihr Autos übernehmen oder in die Luft jagen könnt.

Fury Road: Bei Fahrzeugzusammenstößen erhalten gegnerische Fahrzeuge und deren Insassen+50% Schaden mehr und ihr selbst -50% weniger Schaden am Fahrzeug. Ihr selbst erleidet keinen Schaden.

Stuntjock: Neue Aussteigmöglichkeiten aus dem Auto wie Herausspringen und Herausrutschen, wobei ihr dabei auch eure Waffe ziehen und schießen könnt. Zudem habt ihr 50% weniger Streuung beim Auto.

Fahrzeugkampf: Euer Auto hat 33% mehr Gesundheit und alle angebrachten Waffen erhalten 25% mehr Schaden und -0,7 Sekunden Erfassungsdauer.

Diese Fähigkeiten variieren, je nachdem welches Auto ihr gerade fahrt. Johnnys berüchtigter Porsche 911 kann zwar die Auto-Quickhacks ausführen, da er aber keine eingebauten Waffen hat, kann er logischerweise nicht mehr Waffenschaden verursachen. Hierfür braucht ihr spezielle Autos, welche ihr bei El Capitan erwerben könnt. Er ist nun als Autofixer in Night City offiziell gemeldet und ihr könnt an vielen Orten in Night City sein Terminal aufsuchen.

Ein Autofixer-Terminal findet ihr etwa an diesem Ort in Santo Domingo (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dort könnt ihr nun Gebrauchtwagen für relativ günstige Preise kaufen. Das Besondere am Terminal ist, dass ihr hier nicht nur normale Autos, sondern auch gepanzerte Autos und Autos mit Waffenausstattung kaufen könnt. Folgende Autos hat El Capitan zur Auswahl:

Quartz: Sidewinder, Bandit, EC-T2 R660 und Specter

Chevillon: Emperor 620 Ragnar und Thrax 388 Jefferson

Quadra: Sport R-7 Chiardscuro und Vigilante, Turbo R740, Type 66 Jen Rowley, Avenger, Chuthulu, Wingate und Javelina

Mizutani: Hozuki Hoseki, Shion Coyote, Samum und MZ2

Makigai: Tanishi Kuma und Maimai P126

Thornton: Colby Barghest, Little Mule, C125, Vulture und Cx410 Butte; Galena Locust, 6240 und Gecko; Mackinaw MTL1 und Merrimac Warlock

Villefort: Alvarado V4Fh 570 Hreman und Delegate, Columbus V340F, Cortes V5000 Valor und Deleon Vindicator

Rayfield: Caliburn und Aerondight Guinevere

Mahir: Supron FS3 und Trailbruiser

Herrera: Outlaw und Riptide Terrier

Motorräder: Brennan Apollo, Arch Nazaré und Yaiba Kusanagi CT-3X

Sonstiges: Hellhound

Einige der Autos werden bei euch zu Beginn noch rot untermalt und mit einem Schloss markiert sein. Das liegt daran, da El Capitan euch diese Autos nur freischaltet, wenn ihr für ihn Missionen erledigt. Allerdings hat das einen doppelten Vorteil für euch.



Sucht die blauen Lenkräder auf der Karte auf und stiehlt das gesuchte Auto für El Capitan. Je mehr ihr sammelt, desto mehr Autos schaltet ihr im Terminal frei. Zusätzlich erhaltet ihr für jedes abgelieferte Auto bis zu 10% Rabatt auf ein Auto eurer Wahl. Diesen Rabatt könnt ihr bis 95% ansammeln, um so euer Wunschauto sehr viel günstiger zu erhalten.

Aber Achtung, habt ihr den Rabatt einmal eingelöst, müsst ihr wieder von vorne anfangen. Also überlegt euch gut, für welches Auto ihr den Freunde und Familien Rabatt nutzt. Zum Glück hat El Capitan sehr viele Missionen für euch und auch wenn sie nach einer Zeit von der Karte verschwinden, tauchen sie an einem anderen Ort wieder auf.

Kann man Autos verkaufen?

Wenn ihr Autos verkaufen wollt, schaut ihr in die Röhre. Einmal gekauft, werdet ihr eure Fahrzeuge nicht mehr los. Alle notwendigen Autos für die Trophäe zu kaufen, wird jedoch eine Herausforderung, da ihr dafür insgesamt rund 1.798.000 Eurodollar benötigt. Dank einem Geld-Exploit oder den Cheats in der PC-Version könnt ihr euch dieses Vorhaben allerdings gehörig erleichtern. Ihr könnt aber auch wie oben bereits erwähnt bei den Missionen von El Capitan Rabatte einfordern und die Autos über das Terminal billiger kaufen.

Auf den Folgeseiten zeigen wir euch Bilder und Fundorte von den Trophäen-Fahrzeugen im Spiel und erklären, wie ihr sie bekommen könnt. Nutzt alternativ auch die folgende Liste, in der wir euch alle Autos, Motorräder und andere Fahrzeuge verlinken.

