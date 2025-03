Assassin's Creed Shadows: Alle Trophäen & Erfolge - Lösung für 100 %

Natürlich könnt ihr in Assassin's Creed Shadows Trophäen und Erfolge freischalten. Hier erklären wir euch, wie ihr alle Achievements bekommt und somit die 100 % erreicht.

Insgesamt könnt ihr in Assassin's Creed Shadows 55 Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 10x Silber, 43x Bronze) und 54 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Wichtiger Hinweis: Bevor ihr das Spiel beginnt, müsst ihr beim Start der Kampagne die Option "Geführte Erkundung" auf "Aus" stellen. Steht die Option auf "An", lässt sich die Trophäe "Erkundungs-Mission" nicht freischalten. Die einzelnen Gamerscores ergänzen wir später.

Spielzeit für 100 %: 60 bis 75 Stunden

60 bis 75 Stunden Benötigter Schwierigkeitsgrad: Nicht relevant.

Nicht relevant. Benötigte Spieldurchläufe: 1

1 Verbuggte Trophäen: Eigentlich 0, allerdings darf eure Verbindung zu den Ubisoft-Servern nicht abbrechen. Wenn ihr nicht verbunden seid, schalten sich manche Erfolge nicht sofort frei, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Bei Achievements, die durch die Story freigeschaltet werden, könnte es jedoch passieren, dass sie gar nicht freigeschaltet werden. Legt am besten immer einen manuellen Speicherstand an, bevor ihr eine Mission beginnt.

Eigentlich 0, allerdings darf eure Verbindung zu den Ubisoft-Servern nicht abbrechen. Wenn ihr nicht verbunden seid, schalten sich manche Erfolge nicht sofort frei, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Bei Achievements, die durch die Story freigeschaltet werden, könnte es jedoch passieren, dass sie gar nicht freigeschaltet werden. Legt am besten immer einen manuellen Speicherstand an, bevor ihr eine Mission beginnt. Verpassbare Erfolge: 0, wenn ihr darauf achtet, dass ihr zu Beginn "Geführte Erkundung" auf "Aus" stellt.

0, wenn ihr darauf achtet, dass ihr zu Beginn "Geführte Erkundung" auf "Aus" stellt. Online Achievements: Theoretisch alle, da eine Internetverbindung zum Spielen und Freischalten der Trophäen benötigt wird

Leitfaden für die 100 %

Schritt 1: Beendet die Story, behaltet alle legendären Items, die ihr findet, absolviert so viele orange Nebenmissionen wie ihr wollt (erreicht am besten Wissen-Rang 6) und findet die legendären Sumi-e.

Beendet die Story, behaltet alle legendären Items, die ihr findet, absolviert so viele orange Nebenmissionen wie ihr wollt (erreicht am besten Wissen-Rang 6) und findet die legendären Sumi-e. Schritt 2: Beendet die benötigten Nebenmissionen (dazu unten bei den jeweiligen Trophäen mehr).

Beendet die benötigten Nebenmissionen (dazu unten bei den jeweiligen Trophäen mehr). Schritt 3: Schließt alle verbleibenden Nebenaktivitäten, Sammelobjekte und kampfbezogenen Erfolge ab.

Assassin's Creed Shadows

Freischaltbedingung: Schalte alle Trophäen frei.

Schalte alle Trophäen frei. Trophäe: Platin

Platin Gamerscore: -

Prolog

Freischaltbedingung: Schließe den Prolog ab.

Schließe den Prolog ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Eine neue Liga erhebt sich

Freischaltbedingung: Schließe Akt 1 der Hauptgeschichte ab.

Schließe Akt 1 der Hauptgeschichte ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Ein erfüllter Schwur

Freischaltbedingung: Schließe Akt 2 der Hauptgeschichte ab.

Schließe Akt 2 der Hauptgeschichte ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Sturz des Wahren Bakufu

Freischaltbedingung: Schließe Akt 3 der Hauptgeschichte ab.

Schließe Akt 3 der Hauptgeschichte ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Epilog

Freischaltbedingung: Schließe den Epilog ab.

Schließe den Epilog ab. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore:

Nachdem ihr Akt 3 abgeschlossen habt, startet der Epilog. Um die Trophäe zu erhalten, müsst ihr alle persönlichen Ziele von Naoe, Yasuke und die Missionen für Junjirou abschließen. Öffnet das Menü und wechselt auf den Reiter "Ziele". Die persönlichen Missionen von Yasuke und Naoe findet ihr in ihrem entsprechenden Kreis. Die Quests von Junjirou findet ihr im Kreis "Die Liga". Das folgende Bild zeigt euch, wo ihr die Missionen findet:

Hier findet ihr die benötigten Quests. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Todesblüte

Freischaltbedingung: Besiege alle Mitglieder des Wahren Bakufu.

Trophäe: Silber

Silber Gamerscore:

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Der Dieb

Freischaltbedingung: Lerne Gennojo kennen.

Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Schaltet ihr automatisch im Storyverlauf frei.

Meisterin der Gifte

Freischaltbedingung: Lerne Oniyuri kennen.

Lerne Oniyuri kennen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Um Oniyuri kennenzulernen, müsst ihr im Gebiet Wakasa die Nebenmission "Süße Lügen" absolvieren. Ihr findet sie im Osten der Unterregion Sotoma-Tor:

Hier findet ihr Oniyuri. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Ein eifriger Assassine

Freischaltbedingung: Lerne Yagorou kennen.

Lerne Yagorou kennen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Um Yagorou kennenzulernen, müsst ihr im Gebiet Harima die Nebenmission "Eine Klinge im Dunkel" absolvieren. Er befindet sich in der Unterregion Engyou-Tempel:

Hier findet ihr Yagorou. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Die Rounin

Freischaltbedingung: Lerne Ibuki kennen.

Lerne Ibuki kennen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Um Ibuki kennenzulernen, müsst ihr mit Yasuke der Region Iga die Nebenmission "Abgewehrter Hinterhalt" absolvieren. Ihr findet sie südlich der Unterregion Hijiyama:

Hier findet ihr Ibuki. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Die Souhei

Freischaltbedingung: Lerne Yaya kennen.

Lerne Yaya kennen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Die Scharfschützin

Freischaltbedingung: Lerne Katsuhime kennen.

Lerne Katsuhime kennen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Der Anfang deiner Liga

Freischaltbedingung: Rekrutiere deinen ersten Verbündeten.

Rekrutiere deinen ersten Verbündeten. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Hierfür müsst ihr einen der 6 verfügbaren Verbündeten rekrutieren. Wie ihr alle Verbündeten findet und rekrutiert, erklären wir euch im verlinkten Guide.

An der Spitze des Rudels

Freischaltbedingung: Bilde einen Verbündeten vollständig aus.

Bilde einen Verbündeten vollständig aus. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Damit ihr einen Verbündeten vollständig ausbilden könnt, müsst ihr zuerst in eurem Versteck das Doujou bauen und danach auf die maximale Stufe 3 aufleveln. Hierdurch schaltet ihr auch das Achievement "Mit Stock und Stein" frei. Sobald ihr das Doujou verbessert habt, könnt ihr an der Tafel im Gebäude eure Verbündeten verwalten. Levelt einen der Verbündeten 2x auf, danach schaltet sich der Erfolg frei.

Die Kunst des Ninjutsu

Freischaltbedingung: Meistere den Weg der Shinobi.

Meistere den Weg der Shinobi. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Hierfür müsst ihr bei Naoe den Skill-Tree Shinobi aufleveln, das erste Level eines Skills reicht aus. Hierfür müsst ihr den Wissens-Rang 6 erreichen, die benötigten Punkte erhaltet ihr von orangen Nebenaktivitäten, wie beispielsweise den Kuji-Kiri. Zusätzlich müsst ihr spezifische Nebenmissionen absolvieren. Und zwar "Gefallene Soldaten" -> "Genzaburous Soldaten". Diese schalten sich automatisch auf Level 41 in der Region Harima frei. Außerdem müsst ihr die Nebenquest "Die Yokai" absolvieren, diese findet ihr in der Region Yamashiro am Nyoiji Daiji Tempel:

Hier findet ihr die Nebenmission "Die Yokai". (© Screenshots und Bearbeitung: GIGA) Hier findet ihr die Nebenmission "Die Yokai". (© Screenshots und Bearbeitung: GIGA)

Die Kunst des Kenjutsu

Freischaltbedingung: Meistere den Weg der Samurai.

Meistere den Weg der Samurai. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Hierfür müsst ihr bei Yasuke den Skill-Tree Samurai vollständig aufleveln, das erste Level eines Skills reicht aus. Hierfür müsst ihr den Wissens-Rang 6 erreichen, die benötigten Punkte erhaltet ihr von orangen Nebenaktivitäten, wie beispielsweise den Kuji-Kiri. Zusätzlich müsst ihr noch die Nebenmissionen "Nobutsunas Schüler" absolvieren, die ihr in Oumi annehmen könnt. Außerdem "Gefallene Soldaten" -> "Genzaburous Soldaten". Diese schalten sich automatisch auf Level 41 in der Region Harima frei. Zusätzlich müsst ihr noch alle Mitglieder von "Die Godai-Shinobi" und "Schein-Yamabushi" erledigen.

Eine persönliche Note

Freischaltbedingung: Graviere deine erste Waffe.

Graviere deine erste Waffe. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Um Gravuren freizuschalten, müsst ihr in eurem Versteck zuerst die Schmiede auf Stufe 2 hochleveln. Daraufhin könnt ihr epische und legendäre Items gravieren. Graviert eine Waffe mit einem neuen Perk, um die Trophäe zu bekommen. Redet mit dem Schmied und wechselt auf den Reiter "Gravuren". Dort könnt ihr eure gewünschte Waffe gravieren.

Besser als ein Eimer

Freischaltbedingung: Lege in allen Slots legendäre Ausrüstungen an.

Lege in allen Slots legendäre Ausrüstungen an. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Verkauft am besten keinerlei legendäre Waffen und Ausrüstungen. Legendäre (goldene) Items erhaltet ihr im Spielverlauf genügend. Um den Erfolg freizuschalten, müsst ihr zwei Waffen, einen Helm, eine Rüstung und ein Schmuckstück mit legendärer Rarität tragen. Ein Charakter reicht für das Achievement aus.

Grenzenlos

Freischaltbedingung: Finde ein legendäres Ausrüstungsstück jeder Art

Finde ein legendäres Ausrüstungsstück jeder Art Trophäe: Silber

Silber Gamerscore:

Verkauft am besten keinerlei legendäre Waffen und Ausrüstungen. Hierfür müsst ihr in jedem Ausrüstungsslot der beiden Charaktere ein legendäres Item findet. Für Naoe und Yasuke benötigt ihr jeweils ein legendäres Ausrüstungsstück in den folgenden Kategorien.



Naoe:

Kopfbedeckung Rüstung Schmuckstück Katana Kusarigama Tantou



Yasuke:

Helm

Rüstung

Amulett

Oukatana

Naginata

Kanabou

Bogen

Teppou

Im Fall der Fälle

Freischaltbedingung: Verbessere deine Hilfsmittel und Munition vollständig.

Verbessere deine Hilfsmittel und Munition vollständig. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore:

Hierfür müsst ihr alle Fertigkeiten in Naoes Skill-Tree "Hilfsmittel" und alle Fähigkeiten in Yasukes Skill-Trees "Teppou" und "Bogen" freischalten. Hierfür benötigt ihr ebenfalls Wissens-Rang 6.

Selbstversorgung

Freischaltbedingung: Verbessere deine Verpflegung vollständig.

Verbessere deine Verpflegung vollständig. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Hierfür müsst ihr in eurem Versteck die Gebäude "Teezimmer" und "Zashiki" bauen, zudem müsst ihr die Nebenmission "Festschmaus des Geistes", in der 16 Gerichte finden müsst, absolvieren.

Manchmal

Freischaltbedingung: Führe bei einer Landung eine Rolle aus.

Führe bei einer Landung eine Rolle aus. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Um eine Rolle bei einer Landung durchführen zu können, benötigt ihr den Skill "Iganische Rolle". Die Fertigkeit findet ihr im Skill-Tree "Shinobi" von Naoe. Um die Fähigkeit freischalten zu können, müsst ihr zuerst Wissen-Rang 2 zu erreichen. Wissenspunkte erhaltet ihr, wenn ihr Aktivitäten mit einem orangen Symbol absolviert. Nachdem ihr die Fertigkeit freigeschaltet habt, müsst ihr von einer Anhöhe springen und sobald ihr den Boden berührt Kreis/B drücken, um euch abzurollen.

Assassin's Creed Shadows: Manchmal Abonniere uns

auf YouTube

Eine Binsenweisheit

Freischaltbedingung: Entgehe einem Konflikt, indem du dich im flachen Wasser versteckst und durch ein Schilfrohr atmest.

Entgehe einem Konflikt, indem du dich im flachen Wasser versteckst und durch ein Schilfrohr atmest. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Das Achievement müsst ihr mit Naoe absolvieren. Zuerst müsst ihr in ihrem Skill-Tree Shinobi den Skill "Schilfrohratmung" freischalten. Danach müsst ihr einen Konflikt starten und euch daraufhin in seichtes Wasser begeben. Haltet dort Viereck/X gedrückt, um euch ins Wasser zulegen. Daraufhin startet die "Schilfrohratmung" automatisch. Wartet nun so lange, bis die Gegner ihre Suche nach euch aufgeben. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Assassin's Creed Shadows Eine Binsenweisheit Abonniere uns

auf YouTube

Nur dein Schatten

Freischaltbedingung: Lenke denselben Gegner dreimal mit Shinobi-Glocken ab.

Lenke denselben Gegner dreimal mit Shinobi-Glocken ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Hierfür müsst ihr Naoe spielen und zuerst den Skill "Shinobi-Glocken" freischalten. Die Fertigkeit findet ihr im Skill-Tree "Hilfsmittel" von Naoe. Um die Fähigkeit freischalten zu können, müsst ihr zuerst genügend Wissenspunkte sammeln, um den Wissen-Rang 2 zu erreichen. Wissenspunkte erhaltet ihr, wenn ihr Aktivitäten mit einem orangen Symbol absolviert. Nachdem ihr die Fertigkeit freigeschaltet habt, ihr denselben Gegner dreimal mit der Shinobi-Glocke ablenken. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Assassin's Creed Shadows: Nur dein Schatten Abonniere uns

auf YouTube

Haken, Leine und Schwung

Freischaltbedingung: Bleibe in der Luft, indem du dich von einem Kletterhaken-Haltepunkt zum nächsten schwingst.

Bleibe in der Luft, indem du dich von einem Kletterhaken-Haltepunkt zum nächsten schwingst. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Hierfür müsst ihr an einem Kletterhaken Schwung nehmen und von dort aus zu einem weiteren Kletterhaken springen. Nachdem ihr genügend Schwung habt, drückt in der Luft erneut L1/LB, um euch am nächsten Kletterhaken festzuhalten. Es gibt viele Orte im Spiel, wo ihr das Achievement freischalten könnt. Wenn ihr die Kofuns absolviert, erhaltet ihr den Erfolg automatisch.

Assassin's Creed Shadows: Haken, Leine und Schwung Abonniere uns

auf YouTube

Akrobatik

Freischaltbedingung: Führe einen Todessprung aus, während du mit dem Kletterhaken schwingst.

Führe einen Todessprung aus, während du mit dem Kletterhaken schwingst. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Am leichtesten ist wenn, wenn ihr mit Naoe einen Kletterhaken findet, der sich in der Nähe von Wasser befindet. Schwingt euch vom Kletterhaken über das Wasser, springt ab und vollzieht den Todessprung.

Assassin's Creed Shadows: Akrobatik Abonniere uns

auf YouTube

Todessprung oder so

Freischaltbedingung: Führe einen Todessprung als Yasuke aus.

Führe einen Todessprung als Yasuke aus. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Führt mit Yasuke eine Schnellreise auf einen Aussichtspunkt durch. Hierdurch erspart ihr euch das Klettern mit ihm. Springt von dort aus ins Wasser oder in einen Heuhaufen. Hierdurch schaltet ihr die Trophäe frei. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Assassin's Creed Shadows Todessprung oder so Abonniere uns

auf YouTube

Shinobi-Auszubildende

Freischaltbedingung: Führe dein erstes Attentat durch.

Führe dein erstes Attentat durch. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Meister-Shinobi

Freischaltbedingung: Führe ein erfolgreiches Attentat durch eine Shouji-Tür durch.

Führe ein erfolgreiches Attentat durch eine Shouji-Tür durch. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Rüstet zuerst ein Katana in einem eurer beiden Waffen-Slots aus. Danach müsst ihr im Skill-Tree "Assassine" von Naoe die Fertigkeit "Shoujitür-Attentat" freischalten. Nun könnt ihr Attentate, solange ihr ein Katana ausgerüstet habt, durch Türen vollziehen, die Papier beinhalten. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Assassin's Creed Shadows: Meister-Shinobi Abonniere uns

auf YouTube

Ungesehen

Freischaltbedingung: Führe 5 Attentate in Folge aus, ohne bemerkt oder in einen Kampf verwickelt zu werden.

Führe 5 Attentate in Folge aus, ohne bemerkt oder in einen Kampf verwickelt zu werden. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore:

Hierfür müsst ihr mit Naoe spielen. Tötet mit ihr 5 Gegner in Folge, ohne bemerkt oder in einen Kampf verwickelt zu werden. Es müssen keine Attentate sein. Wenn ihr einen Feind mit einer Fernwaffe erledigt, zählt das auch zur Folge hinzu.

Riesentöter

Freischaltbedingung: Führe im ersten Versuch ein erfolgreiches Attentat gegen einen mächtigen Wächter durch.

Führe im ersten Versuch ein erfolgreiches Attentat gegen einen mächtigen Wächter durch. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Das Achievement müsst ihr mit Naoe absolvieren. Damit Wächter spawnen, müsst ihr in einem Gebiet den Status "Gesucht" haben. Um ihn zu erhalten, müsst ihr einen Feind einen Alarm auslösen lassen. Sobald die Wächter spawnen, müsst ihr euch aus ihrem Blickfeld begeben, damit sie die Suche nach euch anfangen. Bei den Wächtern ist immer ein Feind dabei, der ein Schütze ist, der ist am leichtesten mit einem erfolgreichen Attentat zu erledigen. Schaut euch mit der Eagle-Vision um, der Schütze ist in dieser Ansicht mit einem Fadenkreuz markiert. Daran erkennt ihr ihn. Für den Erfolg müsst ihr eine höhere Stufe und im Skill-Tree "Assassine" die versteckte Klinge hochgelevelt haben, damit ihr pro Attentat mehr Lebenssegmente beim Gegner entfernt bekommt. Es hilft auch, wenn ihr Ausrüstung anzieht, die eure versteckte Klinge verbessert. Es ist egal, ob es ein Attentat aus der Luft oder ein Attentat vom Boden ist. Das folgende Video zeigt euch einen möglichen Lösungsweg:

Assassin's Creed Shadows: Riesentöter Abonniere uns

auf YouTube

Samurai-Auszubildender

Freischaltbedingung: Führe deinen ersten Todesstoß als Yasuke durch.

Führe deinen ersten Todesstoß als Yasuke durch. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Erhaltet ihr automatisch während der Story.

Meister-Samurai

Freischaltbedingung: Wehre ein auf dich zukommendes Projektil mit einer Parade ab.

Wehre ein auf dich zukommendes Projektil mit einer Parade ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Die Aufgabe müsst ihr mit Yasuke absolvieren. Wartet, bis euch ein Bogenschütze mit einem Pfeil angreift. Pariert den Pfeil mit L1/LB, danach schaltet sich das Achievement frei.

Assassin's Creed Shadows Meister-Samurai Abonniere uns

auf YouTube

Unaufhaltsam

Freischaltbedingung: Nutze die Samuraihaltung, ehe du an einem Gegner einen Todesstoß durchführst.

Nutze die Samuraihaltung, ehe du an einem Gegner einen Todesstoß durchführst. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore:

Die "Samuraihaltung" ist eine Fertigkeit, die ihr im Skill-Tree "Samurai" von Yasuke findet. Um sie freizuschalten, müsst ihr mit Yasuke zuerst die Nebenmissionen für "Nobutsunas Schüler" abschließen, sie startet automatisch im Spielverlauf. Zusätzlich müsst ihr noch Wissensstufe 4 erreichen, damit ihr den Skill freischalten könnt. Nachdem ihr ihn freigeschaltet habt, müsst ihr ihn im Kampf einsetzen und währenddessen einen Todesstoß durchführen. Während der Skill aktiv ist, haltet beispielsweise R1/RB gedrückt, um einen Haltungsangriff durchzuführen. Wenn ihr damit den Feind tötet, gilt es als Todesstoß. Wenn sich das Achievement nicht freischalten lässt, achtet darauf, dass ihr es beim letzten übriggebliebenen Feind einer Gegnergruppe durchführt. Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

Assassins Creed Shadows: Unaufhaltsam Abonniere uns

auf YouTube

Das ist Japan

Freischaltbedingung: Tritt einen Gegner von einem hohen Ort.

Tritt einen Gegner von einem hohen Ort. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Hierfür müsst ihr einen Gegner mit Yasukes Fertigkeit "Kriegstritt" von einer Anhöhe treten. Ihr findet die Fähigkeit im Skill-Tree "Samurai". Um sie einzusetzen, müsst ihr einen Adrenalinpunkt (goldener Diamant) voll haben.

Assassin's Creed Shadows: Das ist Japan Abonniere uns

auf YouTube

Zu viel des Guten III

Freischaltbedingung: Führe einen Todesstoß bei einem Gegner durch, der sowohl vergiftet als auch benebelt ist.

Führe einen Todesstoß bei einem Gegner durch, der sowohl vergiftet als auch benebelt ist. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Ihr könnt den Erfolg sowohl mit Naoe als auch mit Yasuke freischalten. Hierfür benötigt ihr jeweils eine Waffe mit Gift-Schaden und eine Waffe, die Feinde benebelt. Ob eine Waffe den Status aufweist, seht ihr im Menü. Ihr könnt aber auch Verbündete benutzen, um den Status beim Feind zu erreichen. Greift einen starken Gegner mit einer Giftwaffe so lange an, bis er lila leuchtet und den Gift-Status hat. Wechsel danach auf die Waffe mit dem Benebelt-Effekt, bis der Status aus erreicht ist. Um den Todesstoß durchzuführen, müsst ihr einen Haltungsangriff (R1/RB halten) durchführen. Zudem muss es der letzte Gegner einer Feindesgruppe sein. Hierbei wird ein Todesstoß durchgeführt. Wenn die Gegner zu schnell sterben sollten, könnt ihr den Kampf-Schwierigkeitsgrad im Menü hochstellen. Wenn sich das Achievement nicht freischalten lässt, achtet darauf, dass ihr es beim letzten übriggebliebenen Feind einer Gegnergruppe durchführt.

Das Letzte, das er hört

Freischaltbedingung: Stecke direkt nachdem ein Gegner verblutet ist deine Waffe weg.

Stecke direkt nachdem ein Gegner verblutet ist deine Waffe weg. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Hierfür müsst ihr zuerst eine Waffe mit dem Perk "Bluten-Aufbau" finden und ausrüsten. Tötet einen Gegner mit der Waffe und steckt sie danach sofort weg. Um sie wegzustecken, müsst ihr auf dem Steuerkreuz nach rechts halten. Die Blutanzeige, die ihr an eurem Feind seht, muss voll sein, wenn ihr ihn tötet. Die Trophäe schaltet sich nicht immer sofort frei. Erledigt einen Feind und steckt danach sofort die Waffe weg. Wenn es nicht beim ersten Versuch funktioniert, probiert es weiter. Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

Assassin's Creed Shadows: Das Letzte, das er hört Abonniere uns

auf YouTube

Abenteurer

Freischaltbedingung: Schieße einem Gegner mit einem Pfeil ins Knie.

Schieße einem Gegner mit einem Pfeil ins Knie. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Hierfür müsst ihr mit Yasuke einen Bogen ausrüsten und daraufhin einen Feind mit einem Pfeil im Knie treffen. Ein Treffer reicht aus, der Gegner muss nicht sterben. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Assassin's Creed Shadows: Abenteurer Abonniere uns

auf YouTube

Tödliche Erinnerung

Freischaltbedingung: Schließe eine Zielübersicht ab.

Schließe eine Zielübersicht ab. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore:

Mit einer Zielübersicht sind Nebenziele gemeint, die ihr im Verlauf des Spiels freischaltet. Beispielsweise in Kyouto. Dort heißt die Zielübersicht "Der Verdrehte Baum". Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, schaltet ihr die Trophäe automatisch frei.

Stell deine Kraft auf die Probe

Freischaltbedingung: Besiege den letzten Gegner im Turnier.

Besiege den letzten Gegner im Turnier. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore:

Wo ihr das Turnier findet, zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Kofun-Plünderer

Freischaltbedingung: Schließe dein erstes Kofun ab.

Schließe dein erstes Kofun ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Kofuns sind Dungeons, die ihr durch einen Eingang betreten könnt. Sie weisen ein orangen Symbol auf, das einem Schlüsselloch ähnelt. In der Höhle müsst ihr euch den Weg bahnen, um bis ans Ende zu kommen, wo ihr dann eine Kiste öffnen müsst. Nach dem Öffnen der Kiste schaltet sich der Erfolg frei.

Gut in Form

Freischaltbedingung: Schließe deine erste Kata ab.

Schließe deine erste Kata ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Kata sind Nebenaufgaben, die ein oranges Symbol haben, das Yasuke ähnelt. Die Nebenaktivität könnt ihr nur mit Yasuke absolvieren. Geht zum Icon und redet dort mit dem Schwertmeister. Daraufhin müsst ihr ein Quick-Time-Event absolvieren. Sobald ihr es erfolgreich meistert, erhaltet ihr den Erfolg.

Meisterung des Zen

Freischaltbedingung: Schließe alle Kuji-kiri ab.

Schließe alle Kuji-kiri ab. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore:

Die Kuji-kiri müsst ihr mit Naoe abschließen. Bei ihnen handel es sich um Meditations-Spots, bei denen ihr ein rhythmisches Quick-Time-Event absolvieren müsst. Wo ihr alle Kuji-kiri findet, zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Ein seltenes Ereignis

Freischaltbedingung: Schließe alle legendären Sumi-e ab.

Schließe alle legendären Sumi-e ab. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore:

Für alle legendären Sumi-e schreiben wir noch einen separaten Guide.

Sammelleidenschaft

Freischaltbedingung: Schließe eine Sammlung ab.

Schließe eine Sammlung ab. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore:

Erhaltet ihr, sobald ihr alle Teeschalen, alle Kamon oder Kanous Gemälde gesammelt habt.

Alleinige Zuflucht

Freischaltbedingung: Schalte das Versteck frei.

Schalte das Versteck frei. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Jage den Morgen

Freischaltbedingung: Füge dem Versteck ein Sumi-e hinzu.

Füge dem Versteck ein Sumi-e hinzu. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Zuerst müsst ihr ein Sumi-e abschließen, das erste erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf. Nachdem ihr euer Versteckt freigeschaltet habt, besitzen eure gebauten Häuser unterschiedliche Deko-Plätze. Ihr könnt eure Häuser anpassen und Deko-Plätze tauschen. Um ein Sumi-e aufzuhängen, benötigt ihr als Deko-Platz eine leere Wand. Nachdem ihr die leere Wand aufgestellt habt, könnt ihr dort ein Sumi-e aufhängen. Beispiel: Erbaut in eurem Versteck ein Arbeitszimmer. Wählt es mit X/A aus und wählt danach Anpassen. Wechselt mit den Schultertasten zum Reiter "Dekoplätze-Sets" und wählt dort nun "Leere Wand". Daraufhin könnt ihr dort das gewünschte Sumi-e aufhängen.

Assassin's Creed Shadows: Jage den Morgen Abonniere uns

auf YouTube

Mit Stock und Stein

Freischaltbedingung: Verbessere ein Gebäude im Versteck vollständig.

Verbessere ein Gebäude im Versteck vollständig. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Siehe "An der Spitze des Rudels".

Alle profitieren!

Freischaltbedingung: Adoptiere ein Haustier.

Adoptiere ein Haustier. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Bei epischen (lia) Sumi-e (Tier malen) schaltet ihr das jeweilige Tier als Haustier frei. Oder ihr streichelt in einen der Provinzen einen Hund oder eine Katze. Dadurch werden sie ebenfalls als Haustiere freigeschaltet. Öffnet in eurem Versteck das Bausystem und drückt daraufhin Viereck/X, um zu bauen. Wechselt dann mit den Schultertasten auf den Reiter mit dem Tier-Symbol. Dort findet ihr eure verfügbaren Haustiere. Wählt ein Tier aus und platziert es auf eurem Gelände.

Assassin's Creed Shadows: Alle profitieren Abonniere uns

auf YouTube

Glücklicher Ort

Freischaltbedingung: Erreiche den höchsten Punkt auf der Karte.

Erreiche den höchsten Punkt auf der Karte. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Der höchste Punkt auf der Karte befindet sich im Südosten des Gebiets Yamato, genau an der Grenze zum Bereich Kii. Es ist ebenfalls ein Aussichtspunkt. Die beiden folgenden Screenshots zeigen euch den Fundort:

Hier befindet sich der höchste Ort in Assassin's Creed Shadows. (© Screenshots und Bearbeitung: GIGA) Hier befindet sich der höchste Ort in Assassin's Creed Shadows. (© Screenshots und Bearbeitung: GIGA)

Pfadfinder

Freischaltbedingung: Besuche alle Provinzen auf der Karte.

Besuche alle Provinzen auf der Karte. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Mit Provinzen sind die großen Bereiche auf der Karte gemeint. Um die Trophäe freizuschalten, müsst ihr folgende Kartenbereiche besuchen:

Izumi Settsu

Kii

Yamato

Iga

Yamashiro

Harima

Tamba

Oumi

Wakasa

Die meisten von ihnen werden ihr automatisch im Storyverlauf besuchen. Wenn euch danach noch welche fehlen sollten, müsst ihr einfach nur in den entsprechenden Bereich gehen, damit ihr die Provinz besucht habt. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, schaltet sich der Erfolg automatisch frei.

Erkundungsmission

Freischaltbedingung: Sammle Informationen mithilfe eines Spähers.

Sammle Informationen mithilfe eines Spähers. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Hierfür müsst ihr eure Karte öffnen und mit Viereck/X einen eurer Späher ein Gebiet erkunden lassen. Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf, wenn ihr in den Optionen die "Geführte Erkundung" auf "Aus" gestellt habt.

Wärt Ihr so nett?

Freischaltbedingung: Schließe einen Auftrag in jeder Provinz ab.

Schließe einen Auftrag in jeder Provinz ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore:

Zuerst müsst ihr das Kakurega-Haus in eurem Versteck bauen, danach könnt ihr in den Provinzen kleine Kakurega freischalten, die auch als Schnellreisepunkt dienen. Schaltet in den allen Regionen jeweils ein Kakurega frei:

Izumi Settsu

Kii

Yamato

Iga

Yamashiro

Harima

Tamba

Oumi

Wakasa

Danach müsst ihr ihm Kakurega einen Auftrag annehmen und ihn abschließen. Wiederholt das in allen Provinzen, um die Trophäe zu bekommen.

Da guckst du!

Freischaltbedingung: Suche hinter dem Wasserfall im Versteck nach einem Schatz.

Suche hinter dem Wasserfall im Versteck nach einem Schatz. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore:

Der Wasserfall befindet sich im Osten eures Verstecks. Geht hindurch, um in eine kleine Höhle zu gelangen. Danach schaltet sich das Achievement frei. Wir zeigen euch den Fundort im folgenden Video:

Assassin's Creed Shadows: Da guckst du Abonniere uns

auf YouTube

