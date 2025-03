Assassin's Creed Shadows: Alle Kuji-kiri finden

Abseits der Action in AC Shadows könnt ihr euch mit Naoe an 21 Stellen im Spiel der Meditationstechnik Kuji-kiri widmen. Wo ihr alle Kuji-kiri finden und absolvieren könnt, zeigen wir euch hier.

Kuji-kiri meistern

Die Kuji-kiri gehören zu den Nebenaktivitäten in der Spielwelt. Bei jedem Meditationspunkt müsst ihr mit Naoe ein Quicktime-Event bewältigen, bei dem ihr die eingeblendeten Tasten in immer schnellerer Abfolge drücken müsst. Wenn ihr QTEs genauso wenig mögt wie wir, könnt ihr in den Gameplay-Optionen die "Reaktionsereignisse (QTEs)" auf "Einfach" oder "Auto" stellen, um es euch leichter zu machen.

Die ersten vier Kuji-kiri, die ihr absolviert, gehören zu den Quests von Naos Weg. Nach erfolgreichem QTE-Event spielt ihr in Rückblenden die Ereignisse nach, die zum Angriff auf Iga geführt haben. Bei allen weiteren Kuji-kiris verdient ihr euch dann nur noch zusätzliche Kenntnispunkte zur Freischaltung weiterer Skills. Im Folgenden zeigen wir euch die Standorte aller Kuji-kiris in jeder Region auf Kartenausschnitten.

Kuji-kiri in Izumi Settsu

In der ersten Region Izumi Settsu findet ihr fünf Kuji-kiri.

Alle Kuji-kiri in Izumi Settsu. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kuji-kiri in Yamashiro

In der zweiten Region Yamashiro findet ihr drei Kuji-kiri.

Alle Kuji-kiri in Yamashiro. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kuji-kiri in Harima

In der westlichen Region Harima findet ihr zwei Kuji-kiri.

Alle Kuji-kiri in Harima. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kuji-kiri in Oumi

In der nordöstlichen Region Oumi findet ihr zwei Kuji-kiri.

Achtung! Beim südlichen Kiji-kiri in Oumi wird euch während der Meditation einer der Yamabushi angreifen. Ihr müsst die Meditation nach dem Kampf noch einmal beginnen, um sie zu absolvieren.

Alle Kuji-kiri in Oumi. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kuji-kiri in Iga

In Naoes Heimatregion Iga findet ihr nur ein Kuji-kiri.

Alle Kuji-kiri in Iga. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kuji-kiri in Yamato

In der südlichen Region Yamato findet ihr zwei Kuji-kiri.

Alle Kuji-kiri in Yamato. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kuji-kiri in Wakasa

In der nördlichsten Region Wakasa findet ihr zwei Kuji-kiri.

Alle Kuji-kiri in Wakasa. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kuji-kiri in Kii

In der südlichsten Region Kii findet ihr zwei Kuji-kiri.

Alle Kuji-kiri in Kii. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kuji-kiri in Tamba

In der nordwestlichen Region Tamba findet ihr zwei Kuji-kiri.

Alle Kuji-kiri in Tamba. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

