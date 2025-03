AC Shadows: PS5- und Xbox-Spieler gehen leer aus – dieses Grafik-Feature gibt’s nur gegen Aufpreis

Assassin’s Creed Shadows begeistert Kritiker mit seiner großartigen Grafik – und das auf allen Plattformen. Allerdings müssen Besitzer einer Standard-PS5 und einer Xbox Series X im Vergleich zu PC- und PS5-Pro-Spielern bei einem Feature trotzdem deutlich kürzer treten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Assassin’s Creed Shadows: Raytracing läuft am besten auf PC und PS5 Pro

Das langersehnte Abenteuer Assassin’s Creed Shadows ist endlich da – ab dem 20. März 2025 dürfen sich Spieler ins feudale Japan stürzen. Erste Eindrücke zeigen: Das Open-World-Spektakel ist eine echte Augenweide, doch Raytracing-Fans müssen entsprechende Hardware mitbringen, wenn sie wirklich die bestmögliche Grafik-Leistung genießen wollen.

Anzeige

Sowohl auf der Standard-PS5 als auch auf der Xbox Series X bekommt ihr im Performance-Modus nur selektives Raytracing, also entsprechend dynamische Beleuchtung in eurem Versteck geboten. Im Qualitätsmodus dagegen schaffen es beide Konsolen immerhin Raytracing-Licht im regulären Spiel zu zeigen.

Auf der PS5 Pro dagegen könnt ihr bereits im Performance Modus das reguläre Raytracing genießen und im Qualitätsmodus kommen dann endlich auch noch lebendige Lichtreflektionen auf Oberflächen zum Tragen, die der Welt ein noch realistischeres Aussehen verleihen. Dies ist auf PCs natürlich ebenfalls möglich – solange ihr einen entsprechenden Rechner euer Eigen nennt.

Anzeige

Auf YouTube könnt ihr euch im Vergleichsvideo von PushSquare die Unterschiede der Konsolen-Versionen von Assassin’s Creed Shadows ansehen:

(Quelle: YouTube, PushSquare)

Anzeige

AC Shadows: Ubisoft begeistert Grafik-Fans

Wer also die absolut beste Grafik-Leistung aus Assassin’s Creed Shadows herauskitzeln möchte, kommt sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen nicht um teure Hardware herum.

Wer dagegen auch mit etwas bescheideneren Geräten zufrieden, bekommt aber immerhin auch noch ein optisch wirklich beeindruckendes Spiel geboten. Die Probleme, die einige Kritiker in Assassin’s Creed Shadows ausgemacht haben, finden sich in anderen Bereichen des Open-World-Hits. Bei der Grafik hat Ubisoft dagegen einen Volltreffer gelandet.

Was uns besonders gut und nicht so gut gefällt, könnt ihr in unserem AC-Shadows-Test nachlesen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.