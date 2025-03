GTA 6 wird die Grafik-Offenbarung, aber der Preis ist hoch

Der Release von Grand Theft Auto 6 ist bestenfalls noch einige Monate entfernt. Tech-Experten können jetzt trotzdem schon abschätzen, wie gut Rockstars Open-World-Hit aussehen wird. Dabei hilft GTA 5 für den PC.

GTA 6 wird toll aussehen – dank Raytracing

Nach Jahren der Wartezeit ist die Vorfreude auf GTA 6 groß. Die Fans erwarten eine lebendige, offene Welt, die auch grafisch beeindrucken kann. Die Tech-Experten von Digital Foundry rechnen damit, dass auch Raytracing bei der Grafik-Offenbarung eine wichtige Rolle spielt.

Alexander Battaglia von Digital Foundry bespricht im neuen Video auf YouTube die Grafik-Verbesserungen für GTA 5 Enhanced. Die neuen Raytracing-Effekte würden laut dem Tech-Profi massive Verbesserungen bei Beleuchtung und Licht-Effekten bedeuten. Sie seien sogar zu umfassend für ein so altes Spiel. Battaglia rechnet darum damit, dass hier Technologie am Werk ist, die ursprünglich für GTA 6 entworfen wurde und jetzt auf das alte GTA 5 angewendet wird.

Raytracing in GTA 5 Enhanced würde vor allem dadurch beeindrucken, dass es für alle Lichtquellen gilt – also nicht nur die Sonne, sondern auch Straßenlaternen oder die Scheinwerfer eines Autos. Im ersten Trailer für GTA 6 könne man ebenfalls komplexe Raytracing-Effekte erkennen, beispielsweise im Nachtclub von Vice City oder in der Szene, in der Lucia im Gefängnis aus einem Fenster schaut, während die Sonne hineinscheint.

Der Trailer für GTA 6 zeigt, wie Licht von Lucia an die Wand gegenüber reflektiert wird. (© Rockstar Games)

GTA 6: Grafik-Pracht hat ihren Preis

Die komplexen Beleuchtungseffekte haben allerdings ihren Preis. Digital Foundry beschreibt, dass Raytracing eine noch höhere Belastung für die CPU bedeutet. Weder die PS5 noch die Xbox Series X würden unter diesen Umständen 60 FPS in GTA 6 unterstützen können.

Digital Foundry hat bereits zuvor bezweifelt, dass ihr GTA 6 zum Launch auf den Konsolen mit 60 FPS spielen könnt. Der Grund dafür sei, dass GTA 6 eine komplexe und lebendige Welt abbilden will. Dies würde dann wieder die CPU zu stark belasten.

Die neuen Raytracing-Effekte kommen schließlich noch dazu und sorgen dafür, dass Rockstars Open-World-Hit zwar extrem gut aussehen wird, aber 60 FPS auf PS5 und Xbox vermutlich außer Reichweite bleiben.

Mangels neuer Informationen zu Grand Theft Auto 6 handelt es sich dabei aktuell nur um Spekulationen. Womöglich überrascht Rockstar Games doch noch alle, wenn sie endlich neues Material zum Spiel zeigen. Die Zeit bis zum geplanten Release schwindet schnell.

