Zweiter Trailer für GTA 6: Rockstar rennt jetzt die Zeit davon

Wo bleibt der Trailer, Rockstar?

Nach zahlreichen verrückten Theorien zum Trailer für GTA 6 ist für mich klar, dass Rockstar den Termin nicht herausrücken wird, bis der Trailer dann tatsächlich erscheint.

Der April-Release wirkt allerdings glaubwürdig, da Rockstar schlicht und einfach mal in die Gänge kommen muss, wenn sie GTA 6 noch dieses Jahr veröffentlichen wollen. Das Spiel kann noch so groß und so gut sein, es braucht Marketing, damit es auch bei demjenigen im Warenkorb landet, der seit GTA 5 kein Videospiel mehr gesehen hat.

Analysen und Prognosen basierend auf den Vorgängern sind also hilfreich – doch auch die helfen nichts, wenn Rockstar am Ende alle an der Nase herumführt und sie einfach nicht das tun, was alle von ihnen erwarten.