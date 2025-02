Geheimplan für GTA 6 aufgedeckt: Darauf können sich Spieler freuen

GTA 6 soll gigantisch werden – das bewies spätestens der erste Trailer. Doch das Spiel könnte im Laufe der Zeit noch weit über seine ursprünglichen Inhalte hinauswachsen. Insider-Berichte deuten darauf hin, dass Rockstar Games ehrgeizige Pläne verfolgt. Doch was bedeutet das für die Zukunft von GTA?

Rockstar Games trifft auf Creator?

Das kommende Open-World-Epos ist eines der meisterwarteten Spiele der Welt – doch es könnte noch mehr sein als nur der nächste große Blockbuster. Insider behaupten, Rockstar wolle GTA 6 in eine Creator-Plattform verwandeln. Demnach hat das Studio bereits Gespräche mit führenden Entwicklern aus der Roblox- und Fortnite-Community geführt. Ziel sei es, Spielern die Möglichkeit zu geben, eigene Welten und Inhalte zu erschaffen und so das Universum von GTA 6 kontinuierlich zu erweitern – ein Konzept, das in anderen Spielen bereits großen Erfolg hat (Quelle: Digiday).

Doch es bleiben Fragen: Wird Rockstar ein Monetarisierungssystem ähnlich wie Fortnite oder Roblox einführen, bei dem Creator mit virtuellen Items Geld verdienen können? Oder setzt das Studio auf eine Paywall-Strategie, bei der Spieler für den Zugang zu speziellen Servern zahlen? Und wird das System ausschließlich professionellen Creatorn vorbehalten sein oder auch Moddern offenstehen?

Wie realistisch ist eine Creator-Kollaboration?

Für Rockstar könnte es vor allem eine finanzielle Entscheidung sein. Berichten zufolge hat GTA 6 ein Rekord-Budget von rund zwei Milliarden US-Dollar verschlungen. Ein offenes Creator-Programm könnte neue Einnahmequellen erschließen – möglicherweise sogar durch Partnerschaften mit echten Marken und Werbetreibenden, ein Bereich, den Rockstar bisher oft gemieden hat.

Sollte Rockstar diesen Schritt wagen, wäre es eine der größten Neuerungen in der Geschichte der Serie – mit dem Potenzial, den Langzeitspaß von GTA 6 erheblich zu steigern.

