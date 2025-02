Gefährliche Gewalt in GTA 6? Publisher bezieht ganz klar Stellung

Ausschweifende Gewalt gehört zu jedem Spiel der GTA-Reihe dazu – auch Grand Theft Auto 6 wird in dieser Hinsicht wohl nicht zimperlich vorgehen. Take-Two-Chef Strauss Zelnick sieht trotz dessen aber keinen Grund, einen altbekannten Vorwurf gegen Games hinter dem Ofen hervorzuholen.

Gewalt in GTA 6: Publisher befürchtet keine Nachahmer

Könnten die Gewaltdarstellungen in GTA 6 möglicherweise negativen Einfluss auf das reale Leben haben? In einem Interview mit CNBC wurde Strauss Zelnick, CEO von Publisher Take-Two mit dieser Frage konfrontiert – und er hat diese Befürchtung entschieden zurückgewiesen.

Zelnick sagte, er mache sich keine Sorgen, dass das Spiel derartige Folgen nach sich ziehen würde und argumentierte, dass Unterhaltungsmedien die Realität nicht beeinflussen, sondern stattdessen die Realität nur widerspiegeln würden.

Take-Twos CEO führte weiterhin an, dass es auch zahlreiche brutale und realistische Gewaltdarstellungen in Filmen und Fernsehserien gäbe und diese keine entsprechenden Konsequenzen nach sich ziehen würden. Dass Unterhaltungsmedien sich in dieser Form auswirken würden, sei mittlerweile immer und immer wieder entkräftet worden. (Quelle: InsiderGaming)

Ewige Debatte zu Videospielgewalt lässt Grand Theft Auto nicht los

Bereits seit den Anfangstagen von Grand Theft Auto haftet der überspitzten Gangster-Reihe die Killerspiel-Debatte an – schon in den 1990ern haben meist Nicht-Gamer über die Gewaltdarstellungen in den Spielen diskutiert und kamen dabei oft zu einem vernichtenden Urteil.

Die GTA-Reihe war aufgrund ihrer traditionell nicht gerade schüchternen Gewalt-Elemente lange eine der beliebtesten Zielscheiben für diese Art von Kritik und musste sich mit jedem Spiel immer wieder gegen neue Vorwürfe wehren.

Zwar hat die Aufregung um dieses Thema in den letzten Jahren etwas an Schwung verloren, doch die erneut gestellte Frage an Strauss Zelnick zeigt, dass die Debatte um Gewalt in Videospielen vielleicht niemals komplett verschwinden wird – unabhängig davon, was Studien und Analysen in der Zwischenzeit bereits herausgefunden haben.

Eine handfeste Korrelation zwischen gewalttätigen Videospielen und Gewalttaten im echten Leben konnte bislang nämlich nicht ausreichend belegt werden.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 14 Spiele, die auch heute noch für Kontroversen sorgen:

